Marinin hallitus sai HS:n gallupissa tähänastisista huonoimman arvosanansa

Helsinki

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus on saanut Helsingin Sanomien gallupissa tähän asti huonoimman arvosanansa. Silti edelleen lähes puolet suomalaisista katsoo nykyisen hallituksen onnistuneen työssään vähintään melko hyvin.

Erittäin huonon tai melko huonon arvosanan antaa 23 prosenttia vastaajista.

Hallituspuolueista parhaat arvosanat on annettu SDP:lle. Huonoiten kyselyssä pärjäsi keskusta: puolue on onnistunut hyvin hallituksessa 12 prosentin mielestä, mikä on 10 prosenttiyksikköä vähemmän kuin viime kesänä.

Oppositiopolitiikassa parhaiten on suomalaisten mielestä onnistunut kokoomus.

Presidentti Sauli Niinistö saa jälleen erinomaiset arvosanat. Yli kaksi kolmasosaa sanoo presidentin onnistuneen työssään erittäin hyvin.

Tutkimuksen toteutti HS:lle Kantar Public, ja siihen vastasi noin tuhat ihmistä. Virhemarginaali on noin 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.