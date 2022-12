Liisa Juuti, 84, oli Rautjärven kirkossa, kun liekit löivät pääovista sisään – pääsi ulos, kun suntio sai revittyä narulla teljetyn sivuoven raolleen

Kirkon savuavien raunioiden vieressä järjestettiin rukoushetki tapaninpäivänä.

STT

Rautjärven kirkossa joulupäivän tulipalon syttyessä ollut Liisa Juuti kertoo, että sivuovi, josta hän lopulta pääsi ulos, oli yritetty teljetä kiinni ulkopuolelta.

”Suntio repi sivuovea auki, koska ulkopuolella oli naru. Naru löystyi sen verran, että pääsimme sen alapuolelta ovenraosta ulos.”

Juutin mukaan ovessa ei ollut vahvempaa köyttä, vaan "noin sormenpaksuinen naru".

Juuti, 84, kertoi STT:lle puhelimitse myös, että palo havaittiin sisällä kirkossa äkillisesti, kun saarna oli edennyt puoleenväliin.

”Silloin kirkon takaosan pääovista löivät yhtäkkiä sisään isot, puolesta metristä metriin pitkät liekit. Liekit tulivat kaikista oven reunoista, ihan kuin sinne olisi jotain polttoainetta laitettu. Sen jälkeen vasta tulivat sisään ensimmäiset savut.”

Lue lisää: Poliisi vahvistaa: Rautjärven kirkon ovissa oli naruja, joilla yritetty estää palavasta kirkosta poistumista

"Onko joku katkeroitunut?"

Juuti palasi kirkkopalon paikalle jo tapaninpäivänä. Hän osallistui Rautjärven kirkon raunioiden luona pidettyyn rukoushetkeen.

”Mie luulen, että rukoushetki koettiin tarpeelliseksi, koska kerran paikalle tuli niin paljon väkeä. Siellä veisattiin virsi 600 (Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan), joka oli tosi sopiva tuohon tilanteeseen.”

Juuti kertoo jääneensä miettimään etenkin yhtä asiaa kirkkopalosta.

”Tuntuu, että tarkoituksena on ollut, että me olisimme jääneet sisälle palavaan kirkkoon. Mikä saa tällaisen aikaan? Olemmeko me kristittyinä kohdelleet väärin, että joku on tullut katkeraksi meille? Vai oliko syynä viha Jeesusta kohtaan”, kysyy paikkakuntalainen ja siellä myös syntynyt nainen.

Juutin mukaan hänen perheelleen tuli palon jälkeen kymmeniä puhelinsoittoja. ”Olemme purkaneet tätä asiaa tuttujen kanssa.”

Rukoushetkeen tuli 200–300 ihmistä

Rautjärven kirkon raunioiden äärellä kirkon pysäköintipaikalla pidettiin maanantaina rukoushetki, jossa puhuivat muun muassa Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen, Etelä-Karjalan lääninrovasti Juha Eklund ja Ruokolahden seurakunnan kirkkoherra Leena Haakana.

Piispa Häkkisen mukaan paikalla oli ainakin 200–300 ihmistä. Hänen mukaansa päällimmäinen tunnelma tuntui olevan suru, kun monet kertoivat sunnuntaina olleensa ennen kaikkea järkyttyneitä.

”Sen kyllä huomasi, että kirkkorakennus ei ole mikä tahansa rakennus. Siihen liittyy monien ihmisten, perheiden ja sukujen käännekohtia, ja kun se sitten häviää, se tuntuu todella isolta menetykseltä”, Häkkinen sanoi STT:lle.

Piispa Seppo Häkkinen seisoi kirkon katolta pudonneen ristin vieressä Rautjärvellä tapaninpäivänä. Häkkinen oli puhumassa rukoushetkessä.

Hänen mukaansa ajatus siitä, että palon sytyttäjä olisi halunnut estää kirkosta pakenemisen, saa tapahtuneen koskettamaan entistä syvemmältä.

”Tähän tuhopolttoon liittyy vielä syvempi järkytys, jos tarkoitus on ollut, ettei sieltä pääsisi pois. On todella hyvä, että viranomaiset tätä selvittävät, ettei tarvitse kenenkään tätä loputtomiin spekuloida ja pohtia.”

Puheessaan Häkkinen kiitti Jumalaa siitä, ettei henkilövahinkoja tullut. Kirkon mukana kuitenkin paloi luovutetusta Karjalasta tuotu Ilmeen kirkon säilynyt irtaimisto muun esineistön joukossa.

Häkkinen muistutti, että myös aiemmat sukupolvet ovat kokeneet Rautjärven kirkon tuhoutumisen tulipalossa 150 vuotta sitten, ja siitäkin selvittiin. ”Jumala välittää meistä monin tavoin. Siksi meillä on ympärillämme toinen toisemme. Voimme yhdessä kantaa tätä surua ja näin huojentaa toistemme kuormaa.”

Tilaisuus järjestettiin yhdessä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten kanssa, ja sen jälkeen tarjottiin mahdollisuus keskustella Eksoten ja seurakunnan työntekijöiden kanssa. Paikalla oli myös poliisin tutkijoita siltä varalta, että jotkut haluaisivat kertoa poliisille havaintojaan.