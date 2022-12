Tässä viimeisin ennuste: Jouluksi ei ole näkyvissä sähköpulaa – tällaiseksi arvioidaan hinta

Sähkön riittävyyttä pyhinä helpottaa se, että teollisuus ei kuluta yhtä paljon sähköä kuin arkisin. Pörssisähkön hinta lienee noin 24–25 senttiä kilowattitunnilta.

Aamulehti

Joulua ei tiistai-iltapäivän tiedon mukaan uhkaa sähköpula. Sähkön hyvään riittävyyteen tänä jouluna vaikuttaa etenkin kaksi asiaa, ne ovat sää ja kulutus.

Jouluisin ei ole yleensä samanlaisia kulutuspiikkejä kuin arkisin. Sähkön kulutus pienenee juhlapyhinä, koska teollisuus kuluttaa silloin vähemmän energiaa kuin arkisin. Teollisuuden vaikutus kokonaiskulutukseen on melko suuri. Teollisuuden sähkönkäyttö pienenee arviolta noin 1 000 megawattia joulun ajaksi.

”Jouluperinteistä voi pitää kiinni”, sanoo johtaja Tuomas Rauhala kantaverkkoyhtiö Fingridistä.

Sääkään ei näytä pahalta. Ilmatieteenlaitos ennustaa esimerkiksi Tampereelle jouluaatoksi noin 6 asteen pakkasta, Helsinkiin muutamaa pakkasastetta ja Rovaniemelle hieman alle -15 astetta.

Asiakkuusjohtaja Mikko Erma Tampereen sähkölaitokselta sanoo, että pörssisähkön ennakoidaan olevan samoissa hinnoissa kuin nyt, ellei mitään yllättävää tapahdu. Hinta lienee noin 24–25 senttiä kilowattitunnilta. Seuraavan vuorokauden hinta julkistetaan edellisenä päivän kello 14, kuten arkisinkin. Aattoillan pörssihinnan saa siis tietää 23. päivä.

Kulutus nousi joulupäivänä 2021

Viime jouluna kulutus vaihteli noin 10 000 ja 12 000 megawatin välillä. Kulutus nousi 11 000–12 000 megawattiin joulupäivänä ja tapanina, koska sää kylmeni. Esimerkiksi Itä-Suomessa pakkanen kiristyi joulupäivänä paikoin noin 30 asteeseen.

Fingrid arvioi aiemmin tässä kuussa, että sähkön käytön kulutushuippu tänä talvena kylmänä päivänä on arviolta 14 400 megawattia. Kulutus on tyypillisesti korkeimmillaan tammi-helmikuun pakkasilla. Kulutus on hyvin riippuvainen lämpötilasta ja on tyypillisesti korkeimmillaan tammi-helmikuun pakkasilla.

Säällä on vaikutusta myös tuulivoimatuotantoon, joka on suurempaa tuulisella säällä.

Sähkön riittävyyteen vaikuttaa myös voimalaitosten tuotantokyky, voimalaitospolttoaineiden saatavuus, siirtoyhteyksien luotettavuus ja tuonti. Tuontisähkön saatavuuteen vaikuttaa muun muassa maiden mahdolliset omat ongelmat sähkön riittävyydessä.