Mitä hallitus nyt esittää jättimäisten sähkölaskujen tueksi? Tämä juttu kertoo sen, mitä niistä nyt tiedetään – professorilta tiukka viesti

Teknillisen fysiikan professori Peter Lund kritisoi yritysten osittaista poissulkemista uusien tukitoimien piiristä. Tukiratkaisuissa on edelleen auki monta kysymystä. Tämä tuista tiedetään nyt.

Aamulehti uutisoi maanantaina, millaisilla uusilla tukitoimilla hallitus pyrkii helpottamaan sähköhintojen kanssa kärvisteleviä kansalaisia. Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan professori Peter Lund pitää toimia oikeansuuntaisina, mutta kyseenalaistaa aikataulun.

”Tuki kuluttajille on tarpeen, koska sähkön hinta on jopa kymmenkertainen energiakriisiä edeltävään aikaan, mistä aiheutuu jo merkittäviä sosiaalisia ongelmia. Näin on toimittu jo monessa EU-maassa, mutta Suomea ripeämmin. Asiat pitäisi kaiken järjen mukaan olla siis ratkaistavissa nopeastikin, jos poliittista tahtoa on riittävästi.”

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan tarkoitus on, että avustusesitykset saataisiin tuotua eduskuntaan heti eduskunnan istuntotauon jälkeen tammikuussa. Eduskuntapuolueille esitetyn mallin mukaisesti korkeaa sähkönhintaa voitaisiin kompensoida kuluttajille kertakorvauksella ja maksuaikojen joustolla. Lisäksi hallitus valmistelee sähkön hintakattoa.

1. Kertakorvaus

Kertakorvaus toisi avun takautuvasti kuluttajalle. Näin kansalaiset voisivat saada myöhemmin takaisin osan rahoista, jotka on käytetty talven sähkölaskuihin. Marinin mukaan ei ole kuitenkaan vielä varmuutta, miten suuri osuus sähkölaskuista korvattaisiin.

Kertakorvaus ei koske yrityksiä, mutta pääministerin mukaan keskustelua jatketaan edelleen. Pääministeri sanoi, että hallitus tiedostaa pienyritysten ja maatalouden vaikeudet.

Lund kritisoi yritysten rajaamista pois tuen piiristä.

”Esimerkiksi Pohjanmaalla kasvihuoneviljelijöitä odottaa konkurssiaalto, kun sähkölaskut ovat monikertaistuneet. Lisäksi muiden maiden yritystuet voivat heikentää suomalaisten yritysten kilpailukykyä, joka tällaisessa markkinoiden epävarmuudessa on huono tilanne meille.”

Kertakorvauksen sisällöstä käydään edelleen neuvotteluja ja vastauksia pitäisi tulla vielä tämän viikon aikana. Keskustelua käydään esimerkiksi siitä, mikä olisi sähkölaskun ala- ja yläraja ja mikä osuus kuluttajalle laskusta korvattaisiin.

2. Jousto maksuaikoihin

Toinen hallituksen tukikeino takaisi jouston sähkölaskujen maksuun. Tarjoamalla ainakin osittain mahdollisuuden maksaa sähkölasku myöhemmin, hallitus pyrkii tuomaan helpotusta niille, joiden laskut ovat tällä hetkellä kohtuuttoman suuria.

Tämä tukimalli koskisi myös yrityksiä.

3. Sähkön hintakatto

Kolmas tukimalli liittyy sähköyhtiöiden kattohintoihin. Sähkön hintakatto rajoittaisi yksinkertaisesti sitä, miten paljon käyttäjien tulisi sähköstä maksaa. Marinin mukaan kyseinen malli vaatii kuitenkin pidempää valmistelua kuin kaksi edellistä. Siksi tämä tulisi voimaan todennäköisesti vasta maalis–huhtikuussa.

”Hintakatto olisi ollut linjassa monen EU-maan kanssa, mutta kun Suomessa sen saaminen kestää kauan, niin kuluttajien tukeminen tukisummalla, joka on suhteutettu sähkölaskuun, tuntuu mielekkäältä”, Lund pohtii.

Professorin mukaan avoimena on esimerkiksi se, miten yli menevä osuus kustannetaan. Myöskään hintakaton raja ei ole vielä selvä. Aiemmin pääministeripuolue SDP esitti 20 sentin hintakattoa.

Valtaosa suomalaisista kannattaakin sähkön hinnalle asetettavaa määräaikaista hintakattoa, ilmenee Kuluttajaliiton teettämästä kyselystä. Hintakaton kannalla oli 78 prosenttia vastaajista.

Lund ei koe, että hintakatto-järjestelmä lisäisi turhan huoletonta sähkönkulutusta ja mahdollisten sähkökatkojen riskiä, mikäli järjestelmään liittyy myös kulutuskatto eli se, miten paljon kotitalous kuluttaa sähköä.

”Hintakatto on varsin korkealla suhteessa aiempien vuosien hintaan, joten kuluttajat todennäköisesti ovat edelleen tarkkoja”, Lund lisää.

Aiemmat tukitoimet riittämättömiä

Hallitus päätti jo aikaisemmin syksyn budjettiriihessä toimista, jotka tukevat sähkön kuluttajia kolmella tavalla. Tuolloin päätettiin esimerkiksi alentaa sähkön myyntiin sovellettavaa arvonlisäveroa 24 prosentista 10 prosenttiin joulukuun alusta.

Vakituisen asunnon suuria sähkölaskuja voi myös pienentää verotuksen sähkövähennyksellä. Sähkövähennys on 60 prosenttia tammi-huhtikuun sähkön kulutuslaskun osuudesta, joka ylittää 2000 euroa. Vähennys on kuitenkin korkeintaan 2 400 euroa ja sen saa vain yhdestä asunnosta.

Kolmas, Kelan kautta satava väliaikainen sähkötuki, on puolestaan tarkoitettu pienituloisille ihmisille, jotka eivät voi hyödyntää verovähennystä täysimääräisesti.

Lund kokee aiempien keinojen olevan varsin heikkoja ja vähäisiä kuluttajien sähkölaskuihin verrattuna.

”Nämä eivät yksinkertaisesti riitä kohtuullistamaan sähkölaskuja etenkin, kun kriisi jatkuu jopa vuoden 2024 puolelle”, Lund päättää.