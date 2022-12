Oppositiopuolueet kritisoivat hallituksen hidastelua ja menevät sähkökokoukseen hämmentynein mielin – ”Tämä koko asetelma on sangen outo”

Sähkötuessa tärkeää on kannustin sähkön säästämiselle ja tuen kohdentaminen sitä eniten tarvitseville, sanoo tutkija.

STT

Uudesta tuesta korkeista sähkönhinnoista kärsiville kotitalouksille on tarkoitus päättää vielä ennen joulua. Hallituksen sisällä on käyty asiasta neuvotteluja viikonlopun aikana, ja maanantaina aiheesta on tarkoitus järjestää parlamentaarinen kokous.

Oppositiopuolueet ovat menossa kokoukseen hämmentyneissä tunnelmissa.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoo olevansa tyytyväinen siihen, että uusi sähkötuki on ylipäätään tulossa. Maanantaisen kokouksen varsinainen tarkoitus sen sijaan on hänelle epäselvä.

”Pääministeripuolue on tehnyt oman esityksensä, niin ilmeisesti meiltä halutaan kuulla, että tuemmeko sitä. Tämä koko asetelma on sangen outo”, Purra sanoi.

Esillä olleista vaihtoehdoista tässä tilanteessa parhaalta vaikuttaa Purran mielestä kotitalouksien hintakatto, joka rahoitettaisiin energian ylisuurten tuottojen windfall-verolla.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah kiinnitti huomiota myös siihen, että maanantain kokouksen kestoksi on ilmoitettu tunti.

”Useampien mallien monipuolinen tarkastelu ja kustannusvaikutusten läpikäynti, tuntuu että se on tunnissa aika vaikea tehdä. Etenkään kun emme ainakaan vielä ole saaneet mitään ennakkomateriaalia”, Essayah sanoi STT:lle sunnuntaina iltapäivällä.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen suomi hallitusta ja pääministeriä ”kohtuuttomasta aikailusta”.

”Tämä ei ole Suomen johtamista. Tuntuu, että hallitus on ryhtymässä tekoihin vasta nyt, kun ollaan 10 sentin päässä seinään ajamisesta, vaikka 100 metriä ennen olisi voinut ohjata jo toiseen suuntaan”, Mykkänen sanoi STT:lle sunnuntai-iltana.

Hän sanoi puolueen kannattavan sähkön hintakattoa, mutta toimien lasku ei saisi kaatua veronmaksajien niskaan.

Tutkija arvostelee kiirettä valmistelussa

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) johtavan tutkijan Marita Laukkasen mukaan uudessa tukimuodossa on tärkeää ottaa huomioon kaksi asiaa: että se kannustaa sähkön säästämiseen ja että se kohdennetaan eniten korkeista sähkön hinnoista kärsiville.

Vaihtoehtoisina tukimalleina on ollut esillä ainakin sähkön hintakatto, takuuhinta tai nykyisten tukikeinojen laajentaminen.

Nykyisten tukikeinojen laajentamisessa olisi Laukkasen mukaan se hyvä puoli, että järjestelmä olisi jo valmiina. Toisaalta niihinkin liittyy monia ongelmia, kuten veronkevennysten liian hidas vaikutus. Laukkanen huomauttaa, että nämä ongelmat olisi aikanaan voitu välttää paremmalla valmistelulla.

”Nythän se valmisteltiin todella kovalla kiireellä ja taputeltiin budjettiriihessä valmiiksi. Ja sitten siinä kohtaa asiantuntijat median kautta kertoivat, että minkälaisia ongelmia siinä saattaa olla.”

Laukkanen arvosteleekin sitä, että hallituksen toimintaa sähkötuista päätettäessä on leimannut kiire niin syksyllä budjettiriihen yhteydessä kuin nytkin.