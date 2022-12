Puolueesta löytyy kyllä tuuraajia.

Aamulehti

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) pudotti pienoisen uutispommin kertoessaan, että hän jää isyysvapaalle vuoden alussa noin kahdeksi kuukaudeksi.

Kaikkosella ja hänen puolisollaan on kaksi poikaa, kaksivuotias ja puolivuotias. Kaikkosen veto on mitä tervetullein, kun muistetaan, miten vanhemmuuden jakamista ja molempien vanhempien vastuun ottamista on toitotettu vuosikaudet.

Keskustan isäverkosto ehti jo viestittää, miten tyytyväinen ja ylpeä verkosto on ministerin päätöksestä. Kaikkonen on tiettävästi ensimmäinen miesministeri, joka jää pidemmälle isyysvapaalle.

Pohjoismaiden vertailussa suomalaiset isät käyttävät edelleen vähän oikeuttaan vanhempainvapaisiin. Siksi Kaikkosen vapaa ministerin tehtävistä nähdään kannustavana esimerkkinä muille.

Mutta mitalilla on taas kerran se toinenkin puoli. Keskustassa on päädytty siihen, että Kaikkoselle ei oteta tuuraajaa ministeriryhmän ulkopuolelta. Työ- ja elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) ottaa hoitaakseen Kaikkosen tehtävät vuoden alusta.

Aikamoinen salkku. Lintilästä on kuoriuduttava superministeri, joka ehtii ja ennen kaikkea jaksaa hoitaa kaiken tarpeellisen.

Suomessa on menossa energiakriisi. Sähkön hintaa päivitellään ja sähköpulaa sekä -katkoksia pelätään. Olkiluoto 3 yskii. Pakkaset paukkuvat, sähköyhtiöt kehottavat säästämään. Luulisin, että yhdelle ministerille riittää tällä saralla riittävästi työtä.

Puolustusministerin tehtävä on noussut Venäjän hyökkäyssodan takia aivan uudelle tasolle. Suomi haki Naton jäsenyyttä. Tämä prosessi on edelleen kesken. Sota Ukrainassa jatkuu ja epätietoisuus kalvaa. Ukraina tarvitsee aseapua, minkä esittelee puolustusministeri.

Samaan aikaan omaa kansallista puolustusta täytyy vahvistaa edelleen ja tehdä hankintoja.

Kun nämä perustelut otetaan huomioon, niin herää kysymys, miksi ihmeessä keskusta ei nimeä Kaikkoselle määräaikaista tuuraajaa?

Halukkaita ja kyvykkäitä ehdokkaita riittäisi. Keskustan ministeripörssissä on pyörinyt kansanedustaja Mikko Savolan (kesk.) nimi jo pitkään. Hänen nimensä oli esillä vuonna 2019, kun mietittiin uutta puolustusministeriä.

Savola on ollut kansanedustaja vuodesta 2011. Hänet tunnetaan aktiivisena reserviläisenä. Myös kansanedustaja Markus Lohen (kesk.) nimi nousee esille.

Vaikka ministeripesti olisi lyhyt, niin jakaisi se työtaakkaa, ja antaisi yhdelle uudelle edustajalle kokemusta ministerin työstä.

Kaikkonen on puolueessa erittäin suosittu ja hänen nimensä on mainittu jo puolueen puheenjohtajaspekulaatioissa sekä presidenttipelissä.

Isyysvapaa tuo varmasti lisäpisteitä suosioon, mutta puolustusministeriötä ei sen takia kannata jättää tyhjäksi, ei edes pariksi kuukaudeksi, vaikka ministeriössä olisi kuinka hyvät virkamiehet.