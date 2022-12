Tällä yrittäjällä voisi olla miljoonan euron sähkölasku – Juha Torkkel joutuu nyt tekemään poikkeuksellisia ratkaisuja puutarhallaan Kangasalla

Puutarhat ovat nyt kovilla, ja energiakriisin takia kasvihuoneita on tyhjinä talven yli. Kasvihuoneyrittäjä Kangasalta ennustaa, että ala palaa perinteiseen aikatauluun, jossa viljellään auringonkierron mukaan.

Lahtelan puutarhassa Kangasalla tuoretta salaattia kerätään arkisin normaaliin tapaan kovista pakkasista huolimatta, mutta aiempiin vuosiin verrattuna pienemmältä alalta.

Kasvihuoneiden pinta-ala on noin 14 000 neliötä ja kasvupinta-alaa on 11 000 neliötä. Syksyllä valmistui lisäosa. Energiakriisin takia käytössä on talvisaikaan vain noin kolmannes alasta.

Yrittäjä Juha Torkkelilla on visio siitä, mitä kasvihuonealalla tapahtuu jatkossa.

”Kehitys voi jatkossa mennä niin, ettei keskellä talvella valoteta kasveja lainkaan ja lämmitetään vain pientä osaa kasvihuoneista. Tämä tarkoittaa, että menemme ikään kuin takaisin 1980-luvulle, jolloin kasvihuoneissa viljeltiin auringon mukaan. Aloitetaan keväällä ja jatketaan syksyyn.”

Lahtelan kasvihuoneista suurin osa on tyhjänä talvisaikaan korkean energianhinnan takia.

Hakkeesta kova pula

Juha ja hänen puolisonsa Heli Torkkel ovat saaneet osansa energiakriisistä.

”Meillä on ongelmia sekä sähkön että lämmön kanssa. Rakennukset lämpiävät hakkeella, mutta sitä on huonosti saatavilla. Nyt olemme kaataneet omaa metsää, jotta saataisiin lisää lämpöä”, Juha Torkkel sanoo.

Tilalle rakennettiin hakelämpölaitos vuonna 2008.

Kasvihuoneissa taimien valotukseen käytetään runsaasti sähköä. Käytössä on hybridivalotus, joka tarkoittaa ledien ja perinteisten kasvatusvalaisinten yhteistä käyttöä.

Torkkelin mukaan ennen sähkökriisiä tilan sähkölasku oli vuositasolla noin 150 000 euroa, vaikka sähkökiinnityksiä ei ollut edes koko pinta-alalle.

”Jos nyt katsotaan spot-hintaa, niin sähkölaskumme hipoisi miljoonaa euroa, helpostikin”, hän pohtii.

Kasvihuoneissa kasvatetaan talvisaikaan jääsalaattia. Kun aurinko alkaa pilkottaa keväällä, mukaan otetaan frisee-salaatti ja uutuutena romaine-salaatti.

Kokeilua Virossa

Suurin osa tuotannosta menee lähimarkkinoille Pirkanmaalle ja osa Jyväskylän seudulle.

”Kokeilimme myös vientiä Viroon aika hyvällä menestyksellä, mutta vihannekset pitäisi tuottaa siellä. En lähtenyt laajentamaan toiseen maahan, koska kahdessa eri kohteessa toimiminen olisi vaativaa.”

Pariskunnan lisäksi kasvihuoneilla työskentelee 12 työntekijää. He ovat kaikki Filippiineiltä.

Heli ja Juha Torkkel ovat pyörittäneet Lahtelan puutarhaa Kangasalla pian lähes 20 vuotta. Ennen salaatinviljelyä kasvihuoneissa viljeltiin leikkokukkia ja myöhemmin pelkkiä gerberoja. Allergia kuitenkin tuli mukaan kuvioihin ja tuotantosuuntaa muutettiin.

Muolaasta Kangasalle

Lahtelan puutarhalla on mielenkiintoinen historia. Torkkelin isänisä oli rakentanut kasvihuoneen Karjalan Muolaaseen. Sotien jälkeen Torkkelin setä alkoi rakentaa kasvihuoneita Kangasalle ja Torkkelin isä oli siinä mukana nuorena poikana.

Torkkelin vanhemmille puutarha siirtyi 1970-luvulla. Sukupolvenvaihdos tehtiin vuonna 2005.

”Isänisäni kasvatti Karjalassa tomaattia. Se oli ennen sotia vielä kohtalaisen uusi tuote Suomessa, ja ostajat ihmettelivät, mihin tomaattia käytetään. Isäni otti valikoimaan kurkut ja tomaatit.”

Tarina kulki eteenpäin niin, että 1990-luvulla kasvihuoneissa kasvatettiin erilaisia leikkokukkia. ”Kaikkia mahdollisia.”

Seuraavaksi keskityttiin pelkästään leikkogerberoiden kasvattamiseen.

”Tulin niille allergiseksi, joten aloin miettiä, mitä kannattaisi viljellä jatkossa. Päätin, että haetaan elinkeinoa enemmän syötävillä vihanneksilla kuin kukilla.”

Torkkel näki markkinaraon erityisesti luomusalaatin viljelyyn. Pari vuotta meni luomutuotannossa, kunnes vuosituhannen alussa siirryttiin takaisin perinteiselle viljelymenetelmälle.

Lahtelan puutarha, Kangasala Yrittäjät Heli ja Juha Torkkel. Liikevaihto viime vuonna 1 400 000 euroa. Salaattia noin kaksi miljoonaa kappaletta vuosittain. Työntekijöitä yrityksen ulkopuolelta 12.

Ulkomaisistakin pulaa

Pirkanmaalla on salaatti- ja yrttiviljelmiä, mutta kurkun- ja tomaatinviljelyn maakunta se ei ole.

”On ehkä niin, että puutarhurilla on korkea kynnys vaihtaa lajikkeita, joihin on tottunut.”

Torkkel ennustaa, että kotimaisista tomaateista ja kurkuista tulee varmasti pulaa talvella.

”Eikä vain kotimaisista, sillä kallista se kasvattaminen on nyt vaikkapa Hollannissa, jossa on suuret alat viljelmiä. Maakaasu on kallista. Espanjassa puolestaan pohjavesi on vähissä, eikä viljelyalaa voida lisätä. Tuskin sieltäkään riittää normaalia määrää tänne Pohjolaan.”

Torkkel jatkaa, että tähän asti yritys on pyörinyt ympäri vuoden, mutta energiakriisin myötä osa alasta jätetään mahdollisesti tyhjäksi jatkossakin.

”Jos kierto palaa sellaiseksi kuin se oli isäni aikana, niin pidetään sitten vaikka niitä kesälomia talvella.”

Tomaatin kasvattaminen vaikeuksissa

Toiminnanjohtaja Niina Kangas Kauppapuutarhaliitosta kertoo, että tomaatin ja kurkun satoa korjataan normaalia vähemmän joulu–huhtikuussa. Tämä näkyy kauppojen tarjonnassa.

Kaikkiaan koko kasvihuonealan näkymät ovat sumeat. ”Energiakriisi vaikuttaa erityisesti kurkun ja tomaatin viljelyyn.”

Liitossa on kartoitettu syyskuussa, että tomaatin talviviljelystä jäisi tänä talvena pois jopa puolet normaalista tuotannosta. Kurkulla pudotus on pienempi, sen viljelyosuus on supistumassa 10–20 prosenttia. Nyt tilanne on muuttunut vaikeammaksi. Salaattien ja yrttien viljelyala supistuu vähän.

Kangas huomauttaa, että kasvihuoneyritysten suurin tuotantokustannus on energia.

”Kaikkien energianlähteiden hinta on noussut, mutta erityisesti sähkön. Sopeutuminen on vaikeaa. Osa viljelijöistä on tehnyt päätöksen olla viljelemättä tänä talvena.”

Maataloudelle räätälöitiin aiemmin tänä vuonna tukipaketti, josta myös kasvihuoneyritykset saivat kriisitukea.

”Nyt sähkön hinnat ovat niin korkealla, ettei tulossa ole sellaista tukea, joka tasoittaisi tilannetta. Yrittäjien pitäisi tehdä päätöksiä pitkälle tulevaisuuteen, mutta nyt se on lähes mahdotonta.

Kankaan mukaan energiakriisi vaikuttaa jonkin verran myös kotimaisten salaattien ja yrttien saatavuuteen, mutta ei niin paljon kuin kurkkujen ja tomaattien. Tämä johtuu siitä, että tomaatit ja kurkut tarvitsevat enemmän valotusta kuin ruukkuvihannekset.

Alalla on tulevaisuus

Kotimaisen kasvihuoneviljelyn jatkuvuus on tärkeä osa huoltovarmuutta.

”Lisäksi tarvitsemme kaikkia kotimaisia vihanneksia ja kasviksia, koska ne takaavat monipuolisen ravitsemuksen. Kasvispainotteinen ravinto on myös osa ilmastonmuutoksen torjuntaa.”

Moni kuluttaja on törmännyt kauppojen hedelmä-vihannes-tiskeillä kurkun ja erityisesti kotimaisen tomaatin kohonneeseen hintaan. Kangas sanoo, että hinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan.

Epävarmoista ajoista huolimatta Kangas uskoo, että kasvihuoneviljely on tulevaisuuden ala Suomessa.

”Kun ilmasto muuttuu, tarvitsemme ruokaa, joka kasvatetaan säältä suojassa.”

Toiminnanjohtaja on tyytyväinen, että alan yritykset ovat kiinnittäneet huomiota ilmastovaikutukseensa viime vuosina.

Luonnonvarakeskuksen mukaan ala on pudottanut hiilijalanjälkeään yli 60 prosenttia vuodesta 2004. Pudotus johtuu siirtymisestä uusiutuviin energianlähteisiin.

Tutkimuksesta selviää myös suomalaisten kasvihuoneiden vastuullinen veden käyttö. ”Esimerkiksi Espanjassa tomaatin vesijalanjälki on 91 kertaa suurempi meidän tomaattiimme verrattuna, kun otetaan huomioon maiden vesivarannot.”

Lahtelan puutarhalla työskentelee 12 filippiiniläistä. Mel Casanova tuli Kangasalle töihin kahdeksan kuukautta sitten.