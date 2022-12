Saarikko keskustan kannatuksen romahtamisesta: ”Raadollista” – Kutsuu koolle piirijohdon ja ehdokkaat

Saarikko kertoo kutsuvansa torstaina keskustan eduskuntavaali­ehdokkaat ja keskustapiirien johdot keskustelemaan kanssaan etäyhteyksin.

Ylen tuoreimman kannatusmittauksen tulos on ”raadollinen osoitus” siitä, että keskusta on menettänyt paljon suomalaisten luottamusta. Näin kirjoittaa keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko sosiaalisen median palvelussa Facebookissa.

Saarikko toteaa kirjoituksessaan, että hallitusyhteistyön viime viikot ovat olleet vaikeita.

”Keskusta on joutunut olemaan tiukkana puolustaaksemme omia arvojamme. Emme kiistoja toivo, emme niistä nauti, emmekä niistä ajattele hyötyvämme”, Saarikko kirjoittaa. ”Negatiivinen julkisuus on hinta, jonka joutuu maksamaan kantansa puolustamisesta. Ei meillä ole ollut harhakuvitelmia asiassa.”

Yle julkaisi torstaina tuoreimman kannatusmittauksensa, jossa keskustan kannatus on ensimmäistä kertaa alle kymmenessä prosentissa. Keskustan kannatus on nyt yhdeksän prosenttia, mikä on lähes kaksi prosenttiyksikköä vähemmän kuin marraskuun mittauksessa.

Hallituksen viime viikot ovat olleet riitaisia. Puolueet ovat riidelleet julkisesti esimerkiksi luonnon ennallistamisesta, saamelaiskäräjälaista, arvonnousuverosta ja viimeisimpänä luonnonsuojelulaista. Vastakkain ovat useimmiten olleet muut hallituspuolueet ja keskusta.

Saarikon mukaan kannatusmittausten viesti on ollut keskustalle jo pidempään vaikeaa luettavaa.

Hän korostaa, ettei puolue anna periksi, vaikka keskustaa tunnutaan lyövän ”joka puolelta”. Hänen mukaansa tärkeintä on nyt hoitaa suomalaisten asioita parhaansa mukaan ja tavata suomalaisia.

Saarikko kertoo kutsuvansa torstaina keskustan eduskuntavaaliehdokkaat ja keskustapiirien johdot keskustelemaan kanssaan etäyhteyksin. Kirjoituksesta ei selviä, onko kyse ennalta suunnitellusta keskustelusta vai ei.

”Haluan kuulla tunnelmista ja kertoa tulevasta työsuunnitelmasta”, Saarikko kirjoittaa.