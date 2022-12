Keskusta sai mitä halusi. Loppukausi mennään viileissä tunnelmissa.

Nitisee, rusahtelee, mutta koossa pysyy, nimittäin hallitus.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus on pelannut viime ajat kaikkea muuta kuin yhtä köyttä yhdistyksen sääntöjen mukaan. Yhteentörmäyksiä on ollut useita.

Viimeisimpänä kohutuin jupakka eli keskustan irtautuminen eduskuntaan jo tuodusta luonnonsuojelulaista. Tämä oli sen luokan riuhtaisu, että vihreät totesivat keskustan irtautuneen yksipuolisesti hallitusyhteistyöstä.

Hallitusviisikko pääsi vihdoin keskiviikkona puhdistamaan ilmaa, kun pääministeri Sanna Marin ja keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko olivat kotimaassa virkamatkojen jäljiltä. Ympäristöministeri Maria Ohisalon (vihr.) mukaan keskustelu oli tiukkasävyinen.

Marin esiintyi hyvin määrätietoisesti, kun hän kertoi, että keskustan veto oli viimeinen kerta.

”Mikäli joku hallituspuolue toimii vielä tällä tavalla, samalla valitaan se, että tämän hallituksen tie tulee päätökseen.”

Ukaasit ovat kovat, mutta toisaalta hallituskausi alkaa olla loppusuoralla. Vaikka keskustan irtiotto luonnonsuojelulaista ja siirtyminen opposition linjalle olikin kova rasti, niin viime päivien aikana ei hallituksen kaatumiseen uskonut oikein kukaan.

Euroopassa riehuu sota, Nato-prosessimme on kesken, idässä on arvaamaton naapuri, energiakriisi painaa päälle, ruokaturvasta on huolehdittava. Niin ikään hallituksen on taattava uusien sote-alueiden onnistunut aloitus vuoden alussa.

Nämä ovat syyt, joiden takia Suomessa pitää olla poliittinen ja toimintakykyinen hallitus. Keskustan luonnonsuojelulakiin vaatima parin pykälän hylkääminen ei voi olla se syy, joka kaataisi hallituksen, vaikkakin puolue lipesi yhteisistä pelisäännöistä.

Neuvottelut Turkin ja Unkarin ratifiointipäätöksen kanssa ovat kesken. Miltä näyttäisi ulospäin, jos maassa ei olisi poliittista vastuun ottavaa hallitusta, jonka pitäisi kyetä tekemään tarvittaessa nopeasti päätöksiä? Huonolta.

Pelisäännöistä on poikettu aiemminkin. Kesällä vasemmistoliitto teki ryhmäpäätöksen olla hyväksymättä rajalakia. Siitä ei noussut isoa haloota. Potilasturvalaki on toinen esimerkki. Lisäksi hallitukseen tuotiin riitaisa saamelaiskäräjälaki, vaikka tiedettiin, että keskustalle se ei käy.

Marinin viiden puolueen hallituksen työskentely on ollut töyssyistä melkein alusta lähtien. Yleensä vastakkain ovat olleet keskusta ja vihreät.

Keväällä 2021 hallitusta koeteltiin pitkittyneissä kehysneuvotteluissa. Keskusta on uhitellut lähdöllään sen jälkeenkin, viimeksi viime syksynä. Silloin syynä oli pelko, että kehyksistä lipsutaan.

Nyt näyttää siltä, että lusikka on otettu kauniisti käteen, keskustan rivit ovat tyytyväisiä, kun he saivat luonnonsuojelulakiin sen mitä halusivat. Vihreät odotetusti pyrkivät pettymystään. Heidän mielestään äänestystuloksesta kärsivät sekä luottamus politiikkaan että Suomen luonto.

Keskustelun tuoksinassa monilta voi unohtua se, että mittava luonnonsuojelulaki uudistuu, vaikka ei ihan alkuperäisessä muodossaan parin pykälän takia. Tästä syystä keskustan ja kokoomuksen suuntaan heitetyt luonnonvihaaja-tittelit ovat erittäin outoja. Eiväthän puolueet ole kyseenalaistaneet lain uusimista.

Näytelmä luonnonsuojelulain ympärillä todistaa jälleen kerran sen, miten vaikeata maaseudun elinkeinoista huolehtivan keskustan ja suurissa kaupungeissa suurimman kannatuksensa saaneiden vihreiden on päättää yhteisistä asioista.

Vihreät moittivat, että keskusta meni jälleen kerran metsäteollisuuden lobbareiden ansaan, keskusta puolestaan syyttää vihreitä siitä, miten ne ovat ympäristöjärjestöjen tiukassa ohjauksessa.

On vaikea nähdä, että puolueet olisivat ensi keväänä neuvottelemassa hallitusyhteistyöstä. Niin kuluttavia ovat viime ajat olleet puolin ja toisin.

Vaikka tuuletuskokous pidettiin, niin tuskin ilmapiiri siitä parani. Viileätä ellei peräti kylmäävää tuulta on luvassa. Useiden keskustalaisten mukaan hallituksen toimintakulttuuri ei ole onnistunut. Taustalla häärivät varjoviisikko ja erityisavustajat. Keskusta harmittaa myös se, miten pääministerillä on suosikkilistansa puolueista. Saarikon poppoo ei tälle listalle yllä.