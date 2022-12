Eripuraisen viisikon on määrä kokoustaa keskiviikkona – pirkanmaalaiset kansanedustajat näkevät hallitukselle vain yhden vaihtoehdon

Luonnonsuojelulain ympärille kehkeytyneitä erimielisyyksiä on määrä käydä läpi keskiviikkona hallituksen kokouksessa. Pirkanmaan kansanedustajat eivät näe muuta vaihtoehtoa kuin että hallituksen on tarvottava kunnialla loppuun asti.

Aamulehti

Hallituksen viisikon odotetaan pitävän tuuletuskokouksen keskiviikkona. Neuvonpitoa tarvitaan, koska moni on kyseenalaistanut sen, onko hallitus toimintakykyinen.

Hallitusta on ravistellut eripura luonnonsuojelulaista. Keskusta riuhtaisi siitä itsensä irti menemällä ympäristövaliokunnan äänestyksessä samaan rintamaan kuin oppositio.

Keskustan edustajat vaativat kahden pykälän poistoa laista, koska laki olisi vaarantanut puukaupan laajoilta alueilta, eivätkä metsänomistajat olisi saaneet korvauksia.

Hallituskumppanit syyttävät keskustaa pelisääntöjen rikkomisesta.

Toimintakyky säilytettävä

Kysyimme pirkanmaalaisilta kansanedustajilta, miten tästä eteenpäin.

Sdp:n kansanedustaja Ilmari Nurminen sanoo, että syntynyt tilanne on valitettava varsinkin, kun tehtävää on paljon.

”Budjetti on kesken, Euroopassa on sota ja Nato-prosessi käynnissä. Suomalaiset edellyttävät, että maassa on toimintakykyinen hallitus.”

Hän jatkaa, että pääministeripuolueena sdp pyrkii tekemään kaikkensa sen eteen, että hallitus pysyy toimintakykyisenä.

Nurminen korostaa, että keskustan irtiotto on poikkeuksellinen. Olihan lakia valmisteltu pitkään ja se tuotiin yhteisellä päätöksellä eduskuntaan.

”Urani aikana en ole törmännyt siihen, että hallituksen esitys olisi hävinnyt valiokunnassa.”

Nurminen myöntää, että tapahtuma hankaloittaa työskentelyä. Samalla hän korostaa, että tietynlainen vaikeus on näkynyt jo pitemmän ajan. Riita luonnonsuojelulaista on eräänlaista jatkumoa saamelaiskäräjälaille.

Toiveissa vielä sopu

Nurminen toivoo, että hallituspuolueet voisivat hioa yhteistä ymmärrystä lakiin, jotta suuressa salissa keskusta voisi äänestää hallituksen alkuperäisen esityksen puolesta.

”Jos sopua ei synny, niin toivottavasti tämä jäisi kauden viimeiseksi ja yksittäiseksi tapaukseksi, jotta saisimme vietyä asiat kunnialla loppuun.”

Nurminen on puolueensa valiokuntavastaava sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Siellä yhteistyö on sujunut saumattomasti. Kaikki esitykset on saatu eteenpäin.

Itse laista Nurminen sanoo, että se on tärkeä, jotta luontokatoa voidaan torjua.

”Näkemykseni on, että kun lakia sovelletaan, niin luonnonsuojelusta hoidetaan asianmukaiset korvaukset joka kerta maanomistajalle.”

Kostolle ei tilaa

Julkisuudessa on väläytelty, että keskustan vaatima maatalouspaketti pantaisiin jäihin niskuroinnin takia.

Nurminen ei kannata koston kierrettä, sillä se ei edesauta yhteistä tekemistä. ”Edessä ovat isot neuvottelut, maatalouspaketin lisäksi on löydettävä sopu lisärahoituksesta vuoden alussa käynnistyville sote-alueille.”

Kokoava päivä tulossa

Kansanedustaja Arto Pirttilahti (kesk.) luottaa siihen, että kiistat saadaan sovittua, kun niitä käydään läpi kasvokkain. Hänen mukaansa on varauduttu siihen, että keskiviikko olisi kokoava päivä hallituspuolueille. Silloin iltapäivällä luonnonsuojelulaista on määrä äänestää.

”Kunhan saamme vähän happea koneeseen, niin asiat lähtevät rullaamaan”, hän muotoilee.

Pirttilahti sekä kansanedustaja Jouni Ovaska (kesk.) ihmettelevät, miksi nimenomaan luonnonsuojelulain parista pykälästä syntyi näin suuri metakka.

”Ei tämä ole lainkaan uutta hallituksessa. Kesällä vasemmistoliitto teki ryhmäpäätöksen olla hyväksymättä rajalakia. Miksi siitä ei noussut haloota. Lisäksi hallitukseen tuotiin riitaisa saamelaiskäräjälaki, vaikka tiedettiin, että keskustalle se ei käy”, Pirttilahti ihmettelee.

Ovaska muistuttaa, että hallitus on pystynyt kohun jälkeen yhteistyöhön. Siitä on esimerkkinä ennallistamisasetus.

”Suuri valiokunta päivitti hallituksen kannan asetukseen, eikä hyväksynyt sitä EU:n komission esittämässä muodossa. Valiokunta edellytti suuria muutoksia. Hallituksen näkemys terävöityi”, Ovaska mainitsee.

Pirkanmaan keskustan kansanedustajat Arto Pirttilahti (oikealla) ja Jouni Ovaska muistuttavat, että luonnonsuojelulakiin liittyvän kohun jälkeen suuri valiokunta sai aikaa parannellun esityksen ennallistamisasetuksesta.

Ruokaturva taattava

Molemmat ovat sitä mieltä, että hallituksen on tarvottava eteenpäin erimielisyyksistään huolimatta. Maatalouden lisäpaketista on saatava ratkaisu, jotta voidaan taata omavaraisuus ja ruokaturva.

Isoa vääntöä odotetaan sote-alueiden lisärahoituksesta. Pääministeri Sanna Marin (sd) on puhunut 700 miljoonan euron satsauksesta. Näin mittava summa tarkoittaisi menokehysten ylittymistä, ellei hallitus karsisi joitain muita menoja.

Keskustan mukaan näin suureen pottiin ei ole varaa. Puheissa on ollut korkeintaan 350 miljoonan euron lisäraha.

Kyse omaisuuden suojasta

Kansanedustajat kiistävät jyrkästi, että puuttuminen hallituksen esitykseen liittyisi puolueen kannatuslukuihin.

”Esitys olisi tuonut niin sanotun harmaan suojelun metsiin ja maanomistaja olisi jäänyt ilman korvauksia. Kyse on omaisuuden suojasta. Tästä on jo esimerkkejä Lapista. Tietyiltä vanhojen metsien alueilta yhtiöt eivät enää uskalla ostaa puuta”, Pirttilahti tietää.

Hänen mukaansa peli on kovaa, koska ympäristöjärjestöt painostavat vihreitä.

Ovaska jatkaa, että vihreät ovat tehneet asiasta liian suuren hälyn ja arvostelleet kohtuuttomasti erityisesti keskustaa ja kokoomusta siitä, että ne ovat luonnonvihaajia.

”Joka tapauksessa luonnontila paranee, kun laki hyväksytään. Nyt he ovat antaneet ymmärtää, että tilaa heikennetään.”

Vihreiden kansanedustaja Satu Hassi sanoo, että keskusta yrittää saada valtakunnan sekaisin. Taustalla on hänen mielestään huono gallup.

Gallupit takana

Kansanedustaja Satu Hassi (vihr.) näkee, että keskustan loikkaus on seurausta puolueen huonosta gallup-menestyksestä.

”Eivät kaikkien muidenkaan hallituspuolueiden luvut ole mairittelevia. Näyttää siltä, että keskusta yrittää saada valtakunnan sekaisin”.

Hassi sanoo, että häntä ottaa monia asia niin sanotusti päähän keskustan menettelyssä.

Hänen mukaansa keskustan mieli muuttui, kun yksi maa- ja metsätalousministeriön virkamies esitti omia laskelmiaan. Niitä ei kuitenkaan saatu kirjallisesti.

”Ilmeisesti laskelmat olivat hihasta vedettyjä väitteitä, koska niitä ei pystytty todentamaan.”

Laskelman mukaan uhanalaiseksi säädettävien luontotyyppien pinta-ala olisi jopa kaksi miljoonaa hehtaaria. Tästä alasta valtaosa olisi metsätalouskäytössä.

Hassi tähdentää, ettei ole yli 20 vuotta kestäneen eduskuntauransa aikana nähnyt sellaista, että ministeriön virkamies virallisessa lausunnossa valiokunnalle esittää väitteen, jolle ei löydy todellista pohjaa.

”Nyt ministeriön menettely oli luokatonta.”

Hassi ei ryhdy ennustamaan, miten hallituksen viisikko laukaisee kireän ilmapiirin.