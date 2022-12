Itsenäisyyspäivänä järjestetään Helsingissä jälleen mielenosoituksia ja kulkueita, äärioikeistoa vastustavassa joukossa mukana myös Elokapina

Äärioikeisto järjestää kaksi mielenosoitusta. Toisen taustalla on sinimusta liike ja toisen Suomen Sisu.

Helsinki

Aiempien vuosien tapaan Helsingin keskustassa järjestetään tänäkin vuonna itsenäisyyspäivänä mielenosoituksia ja kulkueita. Perinteisin lienee opiskelijoiden soihtukulkue. Se alkaa kello 16 seppeleiden laskulla Hietaniemen hautausmaan Sankariristillä ja päättyy iltakuuden aikaan Senaatintorille Maamme-lauluun. Ylioppilaiden soihtukulkue on järjestäjän mukaan järjestetty ensi kerran vuonna 1951.

Tuttuun tapaan mielenilmauksia järjestää myös äärioikeisto. Avoimen rasistinen ja fasistinen sinimusta liike järjestää Suomi herää -mielenosoituksen. Mielenosoituksesta poliisille on ilmoittanut puolueen puheenjohtaja Tuukka Kuru.

Samalla nimellä kulkenut tapahtuma on viime vuosina korvannut lakkautetun uusnatsijärjestö Pohjoismaisen vastarintaliikkeen (PVL) aiempina vuosina järjestämää mielenosoitusta. Sinimustassa liikkeessä on mukana aiemmin PVL:ssä vaikuttaneita ihmisiä, muun muassa vuoden 2018 mielenosoituksessa hakaristilippua kantanut Tapio Rantanen. Hän ja joukko muita mielenosoittajia saivat asiassa syytteen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Käräjäoikeus hylkäsi syytteet viime vuoden elokuussa, mutta asiassa on valitettu hovioikeuteen.

Suomi herää -kulkue kokoontuu Rautatientorilla neljältä, ja sen on määrä kulkea Pohjoisesplanadin ja Mannerheimintien kautta Eduskuntatalolle.

Helsinki ilman natseja -mielenosoitus

Suomi herää -kulkuetta vastustavan Helsinki ilman natseja -mielenosoituksen on tarkoitus liikkua Töölössä puoli viidestä lähtien. Mielenosoitusta järjestämässä on A-ryhmä, Varisverkosto, Helsingin vasemmistonuoret, Pinkkimusta Helsinki, Emilia-ryhmä ja Elokapinan antifasismiryhmä.

Elokapina vaatii tempauksillaan ja kansalaistottelemattomuudella poliitikoilta ja yhteiskunnalta toimia ilmastokriisiin vastaamiseksi. Ryhmä on muun muassa tukkinut ajoteitä, katkaissut liikenteen Nesteen öljynjalostamolla, estänyt ihmisten tankkaamisen bensa-asemalla ja blokannut matkustajien pääsyn turvatarkastukseen Helsinki-Vantaan lentokentällä.

Elokapinan mielenosoituksista on aloitettu poliisitutkintoja, ja asiassa on epäilty muun muassa niskoittelua poliisia vastaan. Elokapinan ja sen taustayhdistyksen toiminnasta on nostettu syytteet muun muassa rahankeräysrikoksesta ja julkisesta kehottamisesta rikokseen.

Elokuussa Elokapina järjesti mielenosoituksen Jyväskylässä rallikilpailua vastaan. Ryhmä naamioituneita ihmisiä ruiskutti mielenosoittajien päälle lietettä, joka haisi eläimen lannalta. Asiaa on tutkittu poliittisten toimintavapauksien loukkaamisena.

Äärioikeiston mielenilmauksia mainostettu

Myöhemmin illalla kuudesta eteenpäin järjestettävä, tuttuun tapaan Töölöntorilta alkava 612-soihtukulkue on omien sanojensa mukaan ”kansallismielinen” ja poliittisesti sitoutumaton. Ilmoituksen mielenosoituksesta poliisille on tehnyt Suomen Sisun toinen varapuheenjohtaja ja Sarastus-julkaisun päätoimittaja Timo Hännikäinen.

Hännikäistä on epäilty rikoksesta Sarastuksessa vuonna 2016 julkaistun kirjoituksen takia. Siinä pohditaan, miten muslimien joukkotuhoaminen Suomessa toteutettaisiin. Kirjoitus sisältää näkemyksiä muun muassa siitä, miten etnisessä puhdistuksessa surmattujen ihmisten ruumiit tulisi hävittää. Asiassa on epäilty kiihottamista kansanryhmää vastaan ja päätoimittajarikkomusta. Esitutkinnan asiassa määräsi valtakunnansyyttäjä.

Aikaisempina vuosina soihtukulkueessa on nähty muun muassa PVL:n jäseniä.

Itsenäisyyspäivälle on ilmoitettu myös vähävaraisten linnanjuhla Presidentinlinnan edustalla. Samalla paikalla on määrä järjestää myös Iranin kansannousua tukeva mielenilmaus. Lisäksi on ilmoitettu Motti612-mielenilmauksesta, jonka järjestäjä lupaa Facebook-tapahtumassaan ”auto- ja performanssisaattueita” ja ”yllätysohjelmanumeroita”.

Suomi herää-, 612- ja Motti612-mielenilmauksia on mainostettu Convoy Finlandin sosiaalisessa mediassa. Helmikuussa järjestetyssä Convoy Finland -mielenosoituksessa toimittajiin kohdistui häirintää. Toimittajia esimerkiksi uhkailtiin ja heidän työvälineitään riistettiin. Alkuvuodesta Convoy-mielenosoituksissa poliisi otti joitakin ihmisiä kiinni häiriökäyttäytymisen takia.