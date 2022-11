Sotevaliokunta ehdottaa muutoksia yrittäjien eläkelakiin – esitys kelpaa nyt myös Suomen Yrittäjille

Yrittäjän työtulon arvioinnissa tulisi muutosten jälkeen ottaa selkeämmin huomioon muitakin seikkoja kuin alan mediaanipalkka.

Helsinki

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta puoltaa hallituksen esitystä yrittäjien eläkelain uudistamisesta. Valiokunta esitti kuitenkin tiistaina mietinnössään muutoksia esitykseen.

Yrittäjien eläkelaki on muuttumassa niin, että yrittäjien eläkekertymän ja muun sosiaaliturvan määrittävän työtulon lähtökohtana olisi toimialan mediaanipalkka. Hallituksen tavoitteena on parantaa yrittäjien eläketurvaa ja vähentää alivakuuttamista, ja muutoksen tarkoituksena on ollut saada työtulo vastaamaan nykyistä paremmin yrittäjän työpanoksen arvoa.

Valiokunta ehdottaa lakiehdotusta muutettavaksi niin, että säännöksen sanamuoto ohjaa eläkelaitosta kokonaisarvion tekemiseen. Arviossa otettaisiin mediaanipalkan ohella huomioon tasapuolisesti muitakin seikkoja kuin mediaanipalkka, kuten yrittäjän työpanoksen määrää ja arvoa kuvaavat tiedot.

Suomen Yrittäjät: Esitys syytä hyväksyä

Valiokunta ehdottaa muutosta myös siihen, miten työtulo tarkistetaan. Hallituksen esitys toisi eläkeyhtiöille velvollisuuden tarkistaa yrittäjän työtulo kolmen vuoden välein. Valiokunta ehdottaa, että kahdella ensimmäisellä tarkistuskerralla tarkistus voi olla enintään 4 000 euroa kerrallaan.

Kokoomus jätti mietintöön vastalauseen. Kokoomuksen mielestä yrittäjän näkemyksellä pitäisi olla enemmän painoarvoa.

Suomen Yrittäjät oli kritisoinut kesäkuussa annettua lakiesitystä kovin sanoin ja vaatinut siihen muutoksia. Etujärjestö otti valiokuntakäsittelyssä tulleet muutokset tervetulleina vastaan ja ilmoitti kannattavansa nyt esitystä.

”Sosiaali- ja terveysvaliokunnan esittämät muutokset yrittäjien eläkelakiin ovat kannatettavia. Esitys on syytä hyväksyä. Valiokunta otti tosissaan Suomen Yrittäjien lausunnossaan esittämät huolet”, sanoi Suomen Yrittäjien johtaja Janne Makkula tiedotteessa.

Suomen Yrittäjät oli ollut huolissaan siitä, että hallituksen esittämä muotoilu johtaa yksisilmäiseen mediaanipalkan soveltamiseen.