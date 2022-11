Tutkijat: Tästä syystä hallituksen rivit rakoilevat nyt poikkeuksellisella tavalla – yksi asia on toisin hallitustyöskentelyssä

Yliopistotutkija Jenni Karimäki muistuttaa, että myös vihreillä on näytön paikka, sillä sekin on kipuillut hallitustaipaleen aikana. Pienistä kysymyksistä riiteleminen kertoo hallituksen yhteistyökyvystä, analysoi Ilkka Ruostetsaari.

Ympäristövaliokunnassa äänestettiin tänään luonnonsuojelulaista, ja keskusta asettui vastoin odotuksia oppositiopuolueiden kanssa esitystä vastaan. Valtio-opin professori Ilkka Ruostetsaari Tampereen yliopistolta ihmettelee tapausta.

”On täysin poikkeuksellista, että osa hallituspuolueista tekee yhteistyötä oppositiopuolueiden kanssa hallitusta vastaan”, Ruostetsaari kommentoi.

Ruostetsaari nostaa esille, että kiistanalaiset hallituksen riitauttaneet kohdat olivat pieniä kysymyksiä. Keskustan ja oppositiopuolueiden mukaan laista pitäisi poistaa kaksi pykälää.

Ensimmäisessä niistä ehdotetaan, että uhanalaiseksi luontotyypiksi voidaan määritellä sellainen luontotyyppi, jonka riski hävitä luonnosta on vähintään korkea. Toisessa esitetään, että viranomaisten on otettava uhanalaiset luontotyypit ja uhanalaiset eliölajit huomioon päätöksenteossaan.

Se, että kiistaa aiheuttaneet kohdat ovat pieniä, kertoo Ruostetsaaren mukaan hallituksen yhteystyökyvystä ja -hengestä.

”Jos hallituspuolueiden kesken syntyy tällaista kiistelyä, se kuvastaa, ettei hallituspuolueiden luottamus ole vahvoissa kantimissa.”

Ruostetsaaren mielestä keskustan vastustus on yllättävää, sillä teko asettaa puolueen toivoman maatalouspaketin tulevaisuuden vaakalaudalle. Jos vihreille tärkeä luonnonsuojelulaki kaatuu, niin saattaisi kaatua myös maatalouspaketti.

Aiemminkin hallituspuolueet ovat riitautuneet useiden esitysten eteenpäin viemisestä. Yksi tilanne esimerkiksi eteni siten, että ensin keskusta torppasi arvonnousuveron ja siitä vastineeksi vasemmistoliitto torppasi yrityksille suunnatun tutkimus- ja kehittämistoiminnan verovähennyksen.

”Tälle tasolle meni tämä nokittelu”, Ruostetsaari toteaa.

Seuraavat eduskuntavaalit järjestetään ensi huhtikuussa. Ruostetsaaren mukaan onkin mielenkiintoista seurata, miten hallituksen loppumatka sujuu.

”Jos luottamusta ei saada parannettua, voi kysyä, jatkuuko yhteinen hallitustaival seuraaviin vaaleihin saakka.”

Karimäki: Pääministerin tehtävä säilyttää sopu

Helsingin yliopiston yliopistotutkijan Jenni Karimäen mukaan yksi syy hallituksen kriisiin on se, että luonnonsuojeluasiat ovat sekä vihreille että keskustalaisille yksiä puolueiden ydinkysymyksistä. Ydinkannattajat odottavat puolueilta asiasta päätettäessä onnistumisia.

Myös vihreille hallitustaival on ollut vaikea, Karimäki muistuttaa. ”Vihreillekin tämä hallitus on ollut haastava, vaikka hallitusohjelmaan he saivatkin paljon esimerkiksi ilmastotoimia. On kuitenkin käyty keskustelua siitä, onko vihreys näkynyt hallitustaipaleella.”

Karimäen mukaan tiistain riitelyllä haetaan asetelmia tuleviin keskusteluihin. ”Piakkoin hallituspuolueet joutuvat kuitenkin yhteisen pöydän ääreen neuvottelemaan.”

Pääministeri Sanna Marin (sd.) on tällä hetkellä valtiovierailulla Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. Karimäen mukaan pääministerin yleinen tehtävä hallituksessa olisi pitää sopua yllä. Tässä hallituksessa tilanne on ollut poikkeuksellinen ja riitoja on riittänyt. Tämä johtuu Karimäen mukaan osittain siitä, että toisin kuin aiemmin historiassa, hallituksessa ei ole nyt kahden muita selvästi isomman puolueen yhteistyöakselia johtamassa hallitustyöskentelyä.

Sitä, onko neljä kuukautta ennen seuraavia eduskuntavaaleja riiteleminen puolueiden kannatuksen kannalta hyvä vai huono asia, on Karimäen mukaan vaikea ennustaa. Hän kuitenkin muistuttaa, että äänestäjät eivät palkinneet keskustaa kannatusnousulla, kun Juha Sipilän (kesk.) johtama hallitus kaatui viime vaalikaudella loppumetreillä sote-kysymykseen.