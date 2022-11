Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Lindtmanin mukaan keskustan toiminta herättää huolta.

Helsinki

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan keskustalainen puheenjohtaja Markus Lohi sanoo, että keskustalla ei ole tiedossa muita lakihankkeita, joissa olisi vastaavia ongelmia kuin luonnonsuojelulaissa.

”Toivottavasti ei ole muillakaan puolueilla. Minusta nyt kannattaa rauhallisesti katsoa eteenpäin”, Lohi sanoi STT:lle eduskunnassa.

Lohen mukaan keskusta ei ole kaatamassa hallitusta, vaikka se yhdessä kokoomuksen ja perussuomalaisten kanssa äänestikin muutoksia hallituksen luonnonsuojelulakia koskevaan esitykseen.

”Muutokset, jotka luonnonsuojelulakiin hyväksyttiin, ovat hyvin pieni osa koko lakia. Kokonaisuus kannattaisi muistaa. Isossa kuvassa luonnonsuojelulaki meni nyt eteenpäin ja hyvä näin”, Lohi kertoo.

Hänen mukaansa keskeinen ongelma luonnonsuojelulaissa oli, että se olisi erittäin voimakkaasti uhannut suomalaisten metsänomistajien omaisuutta.

Lohi sanoo olevansa hieman huolestunut parhaillaan neuvoteltavana olevasta maatalouspaketista, josta keskusteleminen saattaa nyt vaikeutua. Myös hallitusyhteistyö huolettaa.

”Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa me olemme kuitenkin katselleet läpi sisällä olevat ja tulevat esitykset ja meillä on varsin hyvä yhteistyö, -henki ja -kyky. Huomenna on uudet murheet.”

Sdp:n Lindtman: Keskustan selvitettävä toimintakykynsä hallituspuolueena

Keskustan toiminta herättää erityistä huolta, arvioi sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman.

Lindtmanin mukaan keskustan kannattaisi nyt käydä sisäinen keskustelu siitä, mikä heidän toimintakykynsä hallituspuolueena on. Hän sanoi toimittajille eduskunnassa uskovansa, että tässä ajassa suomalaiset arvostavat vakaata ja ennakoitavaa asioiden hoitoa.

Keskusta äänesti tänään yhdessä oppositiopuolueiden kanssa muuttaakseen hallituksen esitystä luonnonsuojelulaista. Lindtman ei halunnut ennakoida, mikä vaikutus tilanteella on hallitusyhteistyöhön, mutta hänen mukaansa on vaikea kuvitella, ettei sillä olisi mitään vaikutusta hallituksen työpöydällä oleviin asioihin.