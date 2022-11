Tällaisia ovat VR:n uudet lähijunat, jotka kulkevat Tampere–Helsinki-väliä: polkupyörille rutkasti lisätilaa

VR hankkii 20 uutta lähijunaa Sveitsistä. Hankintaan kuuluu optio 50 lisäjunalle.

VR:n lähiliikenteen kalusto uudistuu lähivuosina. Se hankkii 20 uutta lähijunaa Sveitsistä junavalmistaja Stadlerilta. Junat tulevat liikenteeseen keväästä 2026 lähtien.

Eikä määrä jää tähän. Hankintaan kuuluu lisäksi optiot tilata 50 junaa lisää ja niiden kunnossapito. Hankinnan arvo ilman optioita on noin 250 miljoonaa euroa.

Uudet junat ovat 50 prosenttia energiatehokkaampia kuin VR:n nykyinen lähiliikenteen kalusto.

Pyörille lisätilaa

VR Groupin matkustajaliikenteen kalustojohtaja Joonas Roivainen sanoo, että junan sisustus on muokattavissa tarpeen mukaan. Yksi näkyvä uudistus on se, että junissa voi kuljettaa polkupyöriä huomattavasti enemmän kuin nykyisin.

VR:llä on tunnistettu ongelma, että kesäaikaan polkupyörille ei löydy tarpeeksi tilaa.

”Uusissa junissa pyörän voi kuljettaa helpommin. Niihin mahtuu 12 pyörää ja sesongin mukaan voimme muokata tiloja niin, että pyöriä mahtuu jopa 24 kappaletta. Tämä onnistuu ilman, että vaunuihin pitäisi tehdä rakenteellisia muutoksia.”

Kapasiteetti nousee

Uudet junat vetävät enemmän väkeä kuin nykyiset taajamajunat. Uudessa junassa istuimia on 348 matkustajalle ja seisomaan mahtuu 440 matkustajaa, joten kapasiteetti mahdollistaa 788 matkustajaa.

Huippunopeus on 160 kilometriä tunnissa, mikä on sama kuin nykyisellä kalustolla. Roivaisen mukaan matkustusaikoihin ei olekaan tulossa muutoksia.

Pisimmillään matka-aika lähijunassa on noin kaksi tuntia ja tämä vuoro on Tampereen ja Helsingin välillä. Toiseksi pisin vuoro kulkee Lahden ja Helsingin väliä.

Pöydät uutuutena

Uusiin juniin on suunniteltu erilliset osastot nimenomaan pitempää matkaa kulkeville. Ne ovat junien molemmissa päissä. Osastoissa on monien kaipaamia pöytiä, jotka helpottavat päätetyöskentelyä.

Roivainen ei vielä ottanut kantaa siihen, voiko osastoon varata lipun etukäteen ja tuleeko siihen erillinen lipputuote.

Junassa kaikkien istuimien lähellä on latauspistokkeet sekä langaton verkkoyhteys.

Moni on kokenut lähijunan huojuvaksi. Junan kulkuominaisuuksiin onkin kiinnitetty paljon huomiota. VR:llä on käytössään sveitsiläisiä Flirt-nimisiä lähijunia. Niiden huojumisessa on ollut ongelmia, joita on jouduttu ratkomaan.

Asiakkaita kuultu

VR:n uuden toimitusjohtaja Elisa Markulan mukaan yhtiö on kuunnellut asiakkaiden toiveita, kun he ovat suunnitelleet vaunujen ominaisuuksia.

Uudet junat tulevat linjoille D, R, T, Z ja M, joissa käytetään tällä hetkellä vuosina 1999–2005 käyttöön otettua Sm4-kalustoa. Suurin osa tästä kalustosta siirtyy VR:n vanhemman Sm2-lähijunakaluston tilalle muille reiteille.

Markula sanoo, että optioiden avulla VR pystyy vastaamaan alueellisen junaliikenteen kysynnän kasvuun.

Esimerkiksi tämän vuoden elokuussa Tampereen alueella lisättiin M-junavuoroja Tampereen kaupungin ja lähikuntien rahoittaman lisätilauksen myötä. Samaan on edellytyksiä muuallakin.

VR mainitsee Tampereen seudun hyvänä esimerkkinä matkaketjun perustamisesta. VR:n ja Nyssen paikallisliikennettä voidaan täydentää myös VR:n omistamalla Pohjolan liikenteellä.

Markula jatkaa, että uusia reittejä voidaan perustaa alueille, joissa se on lipputuloilla kannattavaa, tai joihin valtio ja kunnat haluavat hankkia ympäristöystävällistä lähiliikennettä.

Tavoite 10 prosentissa

Koronavuodet rokottivat VR:n matkustajaliikenteen määrää, mutta yhtymässä uskotaan, että ne lähtevät jälleen nousuun. Suomessa junamatkustamisen osuus on nyt kuutisen prosenttia.

Tavoitteena on, että noin kymmenen prosenttia Suomen sisäisistä matkoista voitaisiin tehdä junilla.

Toimitusjohtaja mainitsee, että esimerkiksi Ruotsissa junien osuus on 12 prosenttia.

Markulan mukaan VR päätyi ostamaan sveitsiläiset junat, koska valmistaja pystyi takaamaan nopean toimituksen. Stadler voitti kilpailutuksen myös laatu- ja hintakategoriassa.

Lumiolosuhteista kokemusta

Stadlerin varatoimitusjohtaja Ansgar Brockmeyer korosti, että heillä on kokemusta junien toimittamisesta pohjoismaihin, sillä talviset sääolosuhteet ovat tuttuja myös Sveitsin vuoristossa.

Uusien junien kokoonpano tehdään Stadlerin tehtaalla Puolassa ja osa komponenteista valmistetaan Sveitsissä.

