Marin: koronarokotuksia voitaisiin antaa kaikille niitä haluaville – kiistää hallituksen olevan kaaoksessa

Keskustan heikot kannatusluvut heijastuvat kipuiluna, arvioi pääministeri.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kiistää näkemykset, että hallituksen sisäiset kiistat olisivat ajaneet sen toimintakyvyttömäksi. Marin sanoi Yleisradion pääministerin haastattelutunnilla, että on joitakin lakiesityksiä jotka ovat erityisesti keskustalle vaikeita.

”En sanoisi, että kyseessä on kaaos. On joitakin lakeja, jotka ovat vaikeita erityisesti keskustalle”, Marin sanoi.

Marin arvioi, että keskustan heikot kannatusluvut ovat heijastuneet puolueen sisäiseen kipuiluun. Keskustan vaikeuksista huolimatta välit keskustan puheenjohtaja Annika Saarikon kanssa ovat hyvät, hän sanoi.

”Henkilökohtaiset välit ovat olleet hyvät koko ajan, ja pidän Annikasta ihmisenä.”

Marin myönsi, että hallituksen loppusuorasta ei ehkä ole tullut sellainen kuin hän olisi toivonut, mutta painotti, että myös vaikeita asioita on saatu vietyä eteenpäin.

”Pääministeri ei voi mennä käskemään, mitä pitäisi tehdä ja ajatella.”

Marin: Koronarokotukset kaikille haluaville

Marin otti haastattelutunnilla kantaa myös koronarokotuksiin ja sanoi toivovansa, että rokotuksia voitaisiin antaa kaikille niitä haluaville. Nyt eri puolilla maata on annettu työikäisille rokotteita erilaisin perustein.

”Minä en nyt ymmärrä, mikä siinä rokottamisessa oikein on ongelmana. Piikki pitäisi antaa kaikille jotka haluavat. Turhaan niitä varastoissa säilötään.”

Suomessa kanta koronarokottamiseen on syksyn aikana politisoitunut, kun sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd). johdolla vetänyt THL:n suosituksesta poikkeavaa linjaa.

STM on ohjeistanut kuntia ja hyvinvointialueita tarjoamaan syystalven koronarokotteiden tehosteannoksia kaikille niille, joiden rokottamisen lääkäri arvioi perustelluksi. Käytännössä kyse on perusterveiden 18–59-vuotiaiden neljänsistä annoksista.

Lääketieteellisiin arvioihinsa pohjautuen THL puolestaan suosittelee syystalven tehosteannoksia 65 vuotta täyttäneille ja lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville.

Osa sairaanhoitopiireistä on ilmoittanut noudattavansa THL:n suositusta. Esimerkiksi Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on perustellut THL:n linjalla pitäytymistä sillä, että hoitajien ja muun henkilöstön siirtäminen rokottamaan on aina jostain muualta pois.

Ei suoraa kritiikkiä Turkin iskuille Syyriassa

Marinilta kysyttiin kommenttia Turkin iskuista Syyrian kurdialueille ja sen uhkauksista aloittaa maahyökkäys. Marin sanoi Suomen seuraavan tilannetta myös monilla muilla alueilla ja nosti esille huolen Iranin huolestuttavasta ihmisoikeustilanteesta.

”Tietenkin seuraamme tilannetta. En lähde tähän kysymykseen kommentoimaan. Toimimme ulkopolitiikkamme puitteissa”, Marin sanoi Turkista.

Hän otti sen sijaan kantaa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksien ratifiointeihin ja sanoi, että ratifiointiprosessi olisi pitänyt jo saada maaliin. Hän piti kiinni siitä, että Suomen ja Ruotsin tulisi liittyä Natoon yhdessä.