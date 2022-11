USU: Pääministerin virka-asunto saatetaan siirtää Kesärannasta Smolnaan

Päätöksiä voidaan tehdä keväällä, kun Helsingin ydinkeskustassa sijaitsevan Smolnan peruskorjaus valmistuu.

Pääministerin virka-asunto saatetaan siirtää Helsingin Meilahdessa sijaitsevasta Kesärannasta pääkaupungin ydinkeskustaan, valtioneuvoston juhlahuoneisto Smolnaan, kertoo Uutissuomalainen.

Asiaa harkitaan valtioneuvoston kansliassa pääministerin virka-asunnon ohjeen valmistelun yhteydessä. Ohjeen uudistaminen pantiin alulle, kun pääministeri Sanna Marinin (sd.) aamupaloista nousi kohu viime vuoden keväällä. Marin maksoi kohun jälkeen takaisin aamiaisetunsa arvon veroineen ja ilmoitti luopuvansa ateria-edusta. Uusi ohje ei ole vielä valmistunut.

Lue lisää: Pääministeri Marin aamupalakohusta: ”Maksan kustannukset itse”, pääministerin palveluihin liittyvät ohjeet tarkistetaan

Lain mukaan pääministerillä on asunto valtion talossa. ”Pykälän sanamuodoista on todettavissa, että laissa tarkoitettuja virka-asuntoja voi olla vain yksi. Missä virka-asunto on jatkossa, on vielä aidosti auki. Tämä avoin kysymys määrittää myös virka-asuntoa koskevan ohjeen sisällön”, sanoo yksikön päällikkö Heikki Hovi Uutissuomalaiselle.

Päätökseen virka-asunnon sijainnista vaikuttavat valtion kiinteistöstrategia ja toimitilastrategia. Jälkimmäisessä linjataan, että tilat tukevat tuloksellista toimintaa ja käyttösidonnaisten tilojen käyttöastetta ja kustannustehokkuutta seurataan.

Carl Ludvig Engelin piirtämä Smolna rakennettiin 1820-luvulla ja on parhaillaan peruskorjattavana. Työn on määrä valmistua keväällä, ja Smolnaa on tarkoitus jatkossakin käyttää edustus- ja neuvottelutilana. Päätöksiä asumiskäytöstä voidaan Hovin mukaan tehdä remontin valmistuttua.

Smolna sijaitsee Eteläesplanadin varrella, kivenheiton päässä Kauppatorista ja Presidentinlinnasta.

Talo on historiansa aikana toiminut muun muassa kenraalikuvernöörin virkatalona ja sisällissodan aikana lyhyen aikaa punakaartin johtokeskuksena. Smolna peruskorjattiin juhlahuoneistoksi 1960-luvulla.