Hallitus antanee lakiesityksen eduskunnalle erimielisenä. Poikkeuksellinen menettely tarkoittaa, että keskustan ministerit äänestävät sitä vastaan valtioneuvoston istunnossa.

Valtioneuvoston on määrä antaa tänään eduskunnalle esityksensä saamelaiskäräjälain uudistamiseksi, oikeusministeriö tiedottaa.

Asiasta järjestetään tiedotustilaisuus kello 13.30. Aamulehti näyttää sen suorassa lähetyksessä.

Hallituksessa on ollut kova kiista saamelaiskäräjälaista. Keskusta vastustaa sitä, mutta pääministeri Sanna Marin (sd) on pitänyt sen uudistamista tärkeänä.

Keskustan mielestä uudistus syrjii osaa itsensä saamelaisiksi mieltävistä.

Hallitus antanee lakiesityksen eduskunnalle erimielisenä, mikä tarkoittaa, että keskustan ministerit äänestävät sitä vastaan valtioneuvoston istunnossa. Tämä on poikkeuksellista ja tarkoittaa, että eduskunnassa edetäkseen esitys tarvitsisi tuekseen myös opposition kansanedustajia.

Hallitus käsitteli esitystä viime viikolla kaksi kertaa istunnossaan, viimeksi sunnuntaina. Molempina kertoina keskusta lykkäsi lain käsittelyä pyytämällä sen jättämistä pöydälle.

Saamelaiskäräjälain uudistamisessa on kyse siitä, miten vaali- ja äänestyskelpoisuus saamelaiskäräjillä määritellään. Saamelaiskäräjät ovat asian suhteen jakautuneet, mutta enemmistö on hallituksen valmisteleman esityksen kannalla.

YK:n ihmisoikeuskomitea on moittinut Suomea siitä, että nykyisen lain perusteella korkein hallinto-oikeus on päästänyt saamelaiskäräjien vaaliluetteloon henkilöitä, jotka saamelaiskäräjät itse ovat torjuneet. YK:n ihmisoikeuskomitea on suositellut lakia muutettavan niin, että saamelaisten itsemääräämisoikeus alkuperäiskansana toteutuu.

Marinin hallitus on kolmas perättäinen hallitus, joka saamelaiskäräjälakia yrittää uudistaa.