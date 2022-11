STT:n tiedot: Arvonnousuvero ja työttömyysturvan euroistaminen eivät ole etenemässä tällä hallituskaudella

Enemmistö jäljellä olevista lakiesityksistä olisi annettava huomenna eduskunnalle. Saarikko: Ratkaisu hallituksen erimielisyyksiin hahmottumassa.

STT:n tietojen mukaan arvonnousuvero, tutkimus- ja kehittämistoiminnan verokannustin ja ansiosidonnaisen työttömyysturvan euroistaminen eivät ole etenemässä tällä hallituskaudella. Ne kuuluvat kiisteltyihin lakihankkeisiin, joita ei ole vielä jätetty eduskunnalle.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan verovähennys tarkoittaisi käytännössä sitä, että tähän toimintaan käytetyt rahat pienentäisivät esimerkiksi yrityksen maksamia veroja.

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan euroistaminen tarkoittaa sitä, että oikeus siihen syntyisi saatujen kuukausitulojen perusteella, kun tällä hetkellä perusteena on työaika.

Arvonnousuvero taas panisi verolle osakkeiden myyntivoitot myös Suomesta pois muuttaneilta, jos arvonnousu on tapahtunut Suomessa asumisen aikana.

Varjoviisikko jatkaa neuvottelujaan tänään

Osaa kiistanalaisista hallituksen esityksistä on kuitenkin tarkoitus edistää tänään. Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist (r.) sanoi toivovansa, että niin sanottu hallituksen varjoviisikko saisi edistettyä ainakin osaa niistä. Hän on RKP:n ministerijäsen varjoviisikossa, jossa on ministereitä ja yksi valtiosihteeri.

Hän sanoi, että kaikki puolueet ovat liikkeellä nyt sillä asenteella, että eteenpäin päästäisiin. ”En ehkä ihan usko siihen, että kaikkia tänään saataisiin valmiiksi”, Blomqvist sanoi toimittajille eduskunnassa.

Varjoviisikko aloittaa kokouksensa iltapäivällä ja on ministerin mukaan valmis jatkamaan, kunnes se saa jotain valmiiksi. Myös vihreiden varjoviisikkojäsen, sisäministeri Krista Mikkonen vakuutti toimittajille, että keskusteluja jatketaan niin pitkään kuin tarvetta.

Hallituksen on annettava huomenna enemmistö jäljellä olevista lakiesityksistä eduskunnalle, jotta ne ehditään käsitellä. Blomqvist sanoo ymmärtäneensä, että jos puolueet ovat löytämässä yhteisymmärrystä jostain tärkeästä asiasta, voidaan ehkä joustaa aikataulussa, mutta se on eduskunnasta kiinni.

Viisikolla rakentava keskustelu

Hallituksen puheenjohtajaviisikko keskusteli eilen illalla vielä antamattomista lakiesityksistä. Keskustelut olivat keskustan puheenjohtaja Annika Saarikon mukaan rakentavia ja ratkaisu hallituksen erimielisyyksiin on hahmottumassa.

Saarikko sanoi pitävänsä erittäin tärkeänä sitä, että hallitus on toimintakykyinen.

"Tämä huolestuttava tilanne Puolassa muistuttaa meitä siitä, että maa tarvitsee toimintakykyisen hallituksen”, hän sanoi STT:lle aamupäivällä.

Puolan tilanteella Saarikko viittasi eiliseen tapaukseen, jossa ohjus osui puolalaiseen Przewodowin kylään Ukrainan rajalla ja kaksi puolalaista kuoli. Ohjuksen ampujasta on ollut huomattavaa epävarmuutta, mutta aamuisen tiedon mukaan kyse oli todennäköisesti ukrainalaisten ilmatorjuntaohjuksesta. Venäjä teki tiistaina massiivisen ohjusiskun Ukrainaan.

Myös hallituslähteiden mukaan hallituksen sisäisten kiistakysymysten ratkeamisesta on aiempaa enemmän toivoa. STT:n tietojen mukaan asiat nytkähtivät viisikon eilisiltaisissa neuvotteluissa eteenpäin.

Hallituksen edistymisestä kertoivat aiemmin tänään myös Helsingin Sanomat ja Yle.

Kiperiä lakihankkeita on ollut 14

STT:n tietojen mukaan pääministeri Sanna Marin (sd.) oli pyytänyt keskustalta viisikon kokoukseen kompromissiehdotuksen pattitilanteesta pääsemiseksi ja sen pohjalta neuvoteltiin. ”Näyttäisi siltä, että nyt ollaan paremmassa asennossa”, eräs hallituslähde muotoilee.

Varjoviisikkoa johtaa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.), ja siihen kuuluvat Blomqvistin ja Mikkosen lisäksi valtiosihteeri Dan Koivulaakso (vas.) ja maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen (kesk.).

Vielä antamattomia lakihankkeita on useita, mutta kiperiä niistä on noin 14, kertoi Blomqvist eilen. Hallituslähteet muotoilevat, että jos yksi hankalista asioista ratkeaa, kaikki lähtevät menemään eteenpäin.

Suurinta kärhämää aiheuttanut saamelaiskäräjälain uudistus todennäköisesti annetaan torstaina eduskunnalle, ja keskusta jättää siihen eriävän mielipiteen. Lakiuudistusta ei kuitenkaan välttämättä ehditä eduskunnan perustuslakivaliokunnassa ruuhkan takia enää käsitellä tällä vaalikaudella.

Varsinaisella hallituspuolueiden puheenjohtajien viisikolla ei tänään ole kokousta.