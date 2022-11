Marin: Saamelaiskäräjälaki edelleen tarkoitus viedä eduskuntaan tällä hallituskaudella

Keskustasta on ehdotettu parlamentaarista työryhmää. Se sysäisi saamelaiskäräjälain jälleen uuden hallituksen kontolle.

STT

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoo, että saamelaiskäräjälaki on edelleen tarkoitus viedä eduskunnan käsittelyyn tällä hallituskaudella eli valtioneuvoston yleisistunnossa torstaina. ”Saamelaiskäräjälaki on vaikea kokonaisuus, jota on yritetty edistää monessa hallituksessa. Tarkoituksena on käsitellä se valtioneuvoston yleisistunnossa, ja tarkoituksena on edelleen viedä laki eduskuntaan. Olen avoin kaikelle keskustelulle eduskunnassa. Pidän asiaa tärkeänä ihmisoikeuskysymyksenä alkuperäiskansamme näkökulmasta”, Marin sanoi.

Marin kommentoi asiaa Viron pääministeri Kaja Kallaksen kanssa pidetyssä yhteisessä tiedotustilaisuudessa. Viron pääministeri on tänään vierailulla Suomessa.

Lue lisää: Pääministeri Sanna Marin ja Viron pääministeri Kaja Kallas tapasivat

Lakiesitys on hallituksen sisällä kiistelty keskustan vastustuksen vuoksi.

Keskusta lykkäisi asiaa seuraavalle hallitukselle työryhmällä

Keskustan eduskuntaryhmä piti tänään ylimääräisen kokouksen, jossa puitiin hallitustilannetta. Kokouksen jälkeen keskustan varapuheenjohtaja Markus Lohi sanoi, että keskustan mielipide saamelaiskäräjälaista ei ole muuttunut. ”Jos se tuodaan valtioneuvostoon, keskusta äänestää sitä vastaan siellä, samoin kuin eduskunnassa. Sen takia olisi viisasta tarttua tähän kompromissiesitykseen, koska joka tapauksessa tulevat saamelaiskäräjävaalit pidetään nykyisen lain pohjalta ja vasta vuosien päästä seuraavat pidettäisiin uuden pohjalta”, Lohi sanoi.

Kompromissiesityksellä Lohi viittaa keskustan ehdotukseen siitä, että saamelaiskäräjälakia pohtimaan perustettaisiin parlamentaarinen työryhmä, mikä käytännössä työntäisi asian seuraavan hallituksen työpöydälle. Ehdotuksen esitteli maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen (kesk.) maanantaina Ylen A-studiossa.

Lohi myös huomautti perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan Johanna Ojala-Niemelän (sd.) sanoneen, että valiokunta ei välttämättä ehtisi käsitellä saamelaiskäräjälakia tällä vaalikaudella. ”Meillä on kaikki aika käytettävissä tähän, että tulevalla vaalikaudella tämä työ saadaan nopeasti liikkeelle tänne eduskuntaan. Jos se nyt kaatuu eduskuntaan, tämä työ joudutaan tulevalla vaalikaudella aloittamaan alusta”, Lohi sanoi.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Eeva Kalli sanoi kokouksesta poistuessaan, että hän toivoo hallituksen keskustelevan asiasta ja löytävän tilanteeseen ratkaisuja ja että keskusta on osaltaan valmis niitä etsimään.

Parhaillaan eletään viime hetkiä, joina hallitus ehtii lähettää eduskuntaan esityksiä, jotka ehdittäisiin myös käsittelemään. Takarajana on valtioneuvoston yleisistunto torstaina.

Marinin hallitus on jo kolmas saamelaiskäräjälakia käsitellyt.