Sopu täydentävästä budjetista syntyi – isot tukipaketit jäivät pois

Tukipaketit maataloudelle ja sosiaali- ja terveydenhuollolle eivät ole tulossa mukaan ensi vuoden budjettia täydentävään osuuteen. Hallituslähteet kertovat STT:lle, että täydentävä budjetti on hyväksytty ministeritasolla ilman tukipaketteja.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) johtama talouspoliittinen ministerivaliokunta kokoontui tänään aamupäivällä.

Lopullinen päätös täydentävästä talousesityksestä on määrä tehdä torstaina valtioneuvoston istunnossa.

Näillä näkymin tukipakettien rahoituksesta päätettäisiin siis aikaisintaan ensi vuoden ensimmäisen lisätalousarvion yhteydessä.

Etenkin keskusta on pitänyt esillä sitä, että maataloutta pitäisi tukea edelleen huoltovarmuuden turvaamiseksi inflaation keskellä. Hallituslähteiden mukaan esillä on ollut, että kokonaisuudessaan maataloudelle voisi osoittaa avustustoimia noin 300 miljoonan euron edestä, mutta valmistelu kokonaisuudesta on kesken eikä suuruusluokkaa ole vielä päätetty.

Lisäksi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) toivoi viime viikon perjantaina 700 miljoonaa euroa hoitovelan lyhentämiseksi.