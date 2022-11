Itärajan aita ja Nato-jäsenyys ovat saamassa lisärahoitusta – Maatalouden ja soten tukipaketeista saatetaan päättää vasta ensi vuonna

Keskustan ei uskota yrittävän kaataa hallitusta, mutta luottamus puolueeseen on matalalla: "Erittäin harvoin hallituksen viimeinen puolivuotisjakso on ollut succé."

STT

Hallituksessa on tällä hetkellä sopu siitä, että ensi vuoden talousarviota oltaisiin täydentämässä noin 650 miljoonalla eurolla, kerrotaan STT:lle useista hallituspuolueista.

Eri hallituspuolueista annettujen kuvausten mukaan tämä paketti käsittäisi pitkälti teknisiä lisäyksiä. Niitä olisivat esimerkiksi inflaation myötä nousseet kiinteistömenot, Nato-jäsenyyden toteuttamiseen liittyvät kulut ja itärajan aitaamisen aloittaminen koejakson jälkeen.

Luonnehdintojen mukaan sopu sisältäisi poliittisesti neuvoteltuja eli eri puolueille läheisiä avauksia useiden kymmenien miljoonien edestä. Muilta osin se noudattelisi pitkälti valtiovarainministeriön virkatyönä tekemiä valmisteluja. Ministeriön pohjaesitys oli noin 650 miljoonaa, STT kertoi viikonloppuna.

Toistaiseksi hallituksessa ei ole päästy sopuun erillisestä tukipaketista maataloudelle tai sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Julkisuudessa niille on väläytelty yhteensä miljardiluokan avustuksia, mutta niitä koskevat päätökset saattavat kuulua vasta ensi vuoden alussa annettavaan lisätalousarvioon.

Seuraava yritys helmikuussa

Hallitukselta odotetaan tällä viikolla täydennystä valtion ensi vuoden budjettia koskevaan esitykseen.

Teknisten menojen lisäksi hallituksen piiristä on kaivattu samassa yhteydessä vieläkin kunnianhimoisempaa rahoitusta. Keskusta on pitänyt esillä maataloudelle 300 miljoonan euron tukipakettia huoltovarmuuden turvaamiseksi inflaation keskellä, ja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) on toivonut 700 miljoonaa euroa hoitovelan lyhentämiseksi.

Sunnuntaina laadittu esitys ei ollutkaan ihan yksimielinen, sillä keskusta ilmaisi erään hallituslähteen mukaan, että maatalouspaketti pitäisi saada täydentävään budjettiin.

Muissa puolueissa sen sijaan pidetään mahdollisena, että tämän viikon sijaan maatalouden ja soten tukipaketeista päätettäisiin vasta ensi vuoden ensimmäisessä lisätalousarviossa, joka on tarkoitus antaa helmikuussa. Molemmissa yhteyksissä hallitus päättää ensi vuotta koskevasta rahoituksesta, eli tälle vuodelle tukipaketit eivät joka tapauksessa ehtisi.

Keskustan näkökulmasta maatalouden tukea voidaan tarkastella myös alkuvuonna, mutta päätöksen lykkäämisen ei nähdä helpottavan neuvotteluiden asetelmia.

”Meille olisi ensisijaisen tärkeä, että ensi keväälläkin kylvetään, keskustasta luonnehditaan.”

Lopullinen päätös tämän viikon täydentävästä talousesityksestä on määrä tehdä torstaina valtioneuvoston istunnossa. Sitä ennen paketista on vielä tarkoitus keskustella ministeritasolla, kun pääministeri Sanna Marinin (sd.) johtama talouspoliittinen ministerivaliokunta kokoontuu tiettävästi tiistaina aamupäivällä.

Saavutetun sovun täydentyminen ei olisi mahdotonta.

”Jos nyt tehdään päätöksiä vain 600 miljoonasta eurosta, niin sitten mennään kyllä minimilinjalla”, hallituksen piiristä todetaan.

STT pyysi haastattelua hallituksen viimeisestä täydentävästä budjettiesityksestä valtiovarainministeri Annika Saarikolta (kesk.), mutta pyyntöön vastattiin kieltävästi.

"Tämä on uhkapeliä"

Hallituksen sisällä on arvuuteltu myös laajemmin keskustan yhteistyöhaluja. Puolueen tapa puolustaa omia intressejään hiertää useissa puolueissa.

Keskusta on haastanut näyttävästi uutta arvonnousuveroa ja saamelaiskäräjälain uudistamista, joiden toteuttamisesta hallituksessa on aiemmin sovittu. Lisäksi hallituksen pitäisi löytää sopu muun muassa opintolainahyvityksestä Itä-Suomeen ja ansiosidonnaisen työttömyysturvan euroistamisesta.

Eräs vasemmistoliittolainen kuvailee, että luottamus keskustaan on venkoilun vuoksi alhaalla. Hän luonnehtii siksi hallituksen loppukauden näkymiä lakonisesti:

”Erittäin harvoin hallituksen viimeinen puolivuotisjakso on ollut succé [menestys].”

Vihreiden edustaja ei sen sijaan usko, että keskusta yrittäisi tietoisesti kaataa hallitusta epävakaan maailmantilanteen keskellä:

”Tämä on uhkapeliä. Kepullakin on intressi löytää tällä viikolla yhteiset ratkaisut ja jatkaa eteenpäin. Kannattaako tässä tilanteessa näyttäytyä hallituksen kaatajana?”

Hallituksen työlistaa on setvinyt erillinen varjoviisikko. Vielä ei ole kuitenkaan selvinnyt, olisiko hallitus valmis luopumaan joistain aiemmin sovituista hankkeistaan.

Ilta-Sanomat kertoi sunnuntaina illalla, että hallitus ei yrittäisi enää edistää ruuhkamaksujen mahdollisuutta suurilla kaupunkiseuduilla. Vihreistä hankkeen mahdollista kaatumista ei kommentoida suoraan, mutta asiaa ei nähdä puolueelle merkittävänä.

”Meillä helpottaa, että isoin keskeneräinen asia on luonnonsuojelulaki, joka on koko kauden kannalta tärkeä uudistus. Se on sentään ehditty antaa eduskuntaan.”