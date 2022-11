Miten vakava paikka saamelaiskäräjälaki on nyt hallituksen riveille? Näin vastaa keskustan pirkanmaalainen kansanedustaja: ”Selkeä riita"

Hallituksen on määrä kokoontua tänään sunnuntaina kello 18 ylimääräiseen istuntoon, jossa on tarkoitus käsitellä saamelaiskäräjälakia.

Saamelaiskäräjälaki on aiheuttanut hallituksessa vakavaa eripuraa.

Valtioneuvoston on määrä kokoontua sunnuntaina illalla kuuden aikaan. Kokouksessa tarkastellaan nimenomaan saamelaiskäräjälakia, vaikka hallituksen rivejä heiluttavat myös useat muutkin asiat.

Keskusta on jo kerran jättänyt saamelaiskäräjälain pöydälle hallituksen istunnossa. Pöydälle jättäminen tarkoittaa käsittelyn lykkäämistä asiakirjoihin tutustumista varten.

Keskusta saattaa pöydätä lain jälleen sunnuntaina. Hallituslähteiden mukaan keskusta ei viikonlopun aikana ole esittänyt asiassa minkäänlaista kompromissia tai vastaantuloa.

Keskustan poikkiteloin olemisen taustalla on epäilty olevan puolueen historiallisen alhainen kannatus.

Aamulehti soitti asiasta keskustan pirkanmaalaiselle kansanedustajalle Arto Pirttilahdelle.

Mitä tiedät illan istunnosta, Arto Pirttilahti?

”En tiedä muuta kuin, että hallitus on koolle kutsuttu. Selkeä riita-asiahan tämä saamelaisasia on.”

Mikä laissa oikein hiertää?

”Siinä on kyseessä ne vähemmistön vähemmistön oikeudet. Se on ollut pitkään ongelmana Lapissa, että kuka on saamelainen ja miten henkilö hyväksytään saamelaiseksi. Tämä on minun oma käsitykseni asiasta. Tämä on kinkkinen ja monta kertaa jo väännetty asia.”

Onko hallitus vaakalaudalla tämän vuoksi?

”Vaikea vastata. Se on pääministeri Sanna Marinista itsestään kiinni, että lähteekö hän riitaisella asialla viemään lakiesitystä eteenpäin. Tämä asia ja päätöksenteko on nyt pääministerin valintakauhassa.”

Onko tässä taustalla nyt vain keskustan kannatuksen lasku?

”Heh heh. Kaikki mitä keskusta tällä hetkellä tekee, liittyy nyt kuulemma kannatuksen laskuun. En minä sillä silmällä näe tätä asiaa, vaan tässä on kyse lainsäädäntökysymyksistä.”

”Elämme keskellä epävakaita aikoja”

Pirkanmaalainen keskustan kansanedustaja Jouni Ovaska vastasi tekstiviestitse Aamulehden kysymyksiin.

”Istunnosta minulla ei ole enempää tietoa. Toivottavasti hallituksen mahdolliset sisäiset erimielisyydet saadaan pikaisesti selvitettyä. Maa tarvitsee hallituksen, joka kykenee päätöksiin. Elämme keskellä epävakaita aikoja”, Ovaska kommentoi.

Päivitetty 13.11. kello 17.10: Lisätty Jouni Ovaskan (kesk.) kommentit.