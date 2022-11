Kokoomuksen Orpo Ylellä: Säästöjä voitaisiin löytää asumistuesta ja ansiosidonnaisen työttömyysturvan leikkauksista

Orpo väläytti esimerkiksi toimeentulotuen asumislisää koskevan omavastuun palauttamista.

Helsinki

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo esittää, että säästöjä voitaisiin saada aikaan esimerkiksi asumistukijärjestelmää muuttamalla. Hän sanoi Ylen Ykkösaamun haastattelussa olevansa varma, että sieltä saadaan leikkauksia aikaan.

Orpon mukaan kokoomus tulee luultavasti esittämään vaihtoehtobudjetissaan esimerkiksi toimeentulotuen asumislisää koskevan omavastuun palauttamista.

Lisäksi kokoomus esittää ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamista ja sen keston lyhentämistä. Tämän taustalla on Orpon mukaan tarve saada yhä useampi ihminen töihin.

”Meillä on reilusti yli 100 000 avointa työpaikkaa. Nyt on töitä tarjolla. Me haluamme, että työn tekeminen ja vastaanottaminen olisi kannustavampaa”, Orpo sanoi.

”Miljardin sopeutus vuodessa”

Orpo nosti mahdollisiksi säästökohteiksi myös julkiset hankinnat sekä yritystuet. Hän toisti myös ajatuksensa siitä, että budjettia tulisi käydä läpi kohta kohdalta säästömahdollisuuksia etsien.

Orpo sanoi, että Suomen velkaantuminen ja alijäämä on nyt niin syvää, että se vaatii kahden vaalikauden mittaisen ohjelman, jossa sitoudutaan myös menojen hillitsemiseen ja leikkaamiseen. Kokoomuksen mukaan sopeutusta tulee tehdä miljardilla eurolla vuodessa.

”Kaikkien on oltava valmiita vaikeisiinkin ratkaisuihin. Meidän pitää olla lujina, jotta me puolustamme Suomea”, Orpo sanoi.