Isännöintiliitto varoittaa rajuista korotuksista uudisasuntojen rahoitusvastikkeisiin – pahimmillaan voivat moninkertaistua

Uusia asuntoja on markkinoitu painottaen lyhennysvapaan aikaisia vastikkeita, liitto moittii. Liiton esimerkkilaskelmassa 50-neliöisen ja raskaasti lainoitetun uudisasunnon vastike voisi nousta jopa yli tuhannella eurolla kuukaudessa.

Helsinki

Monien uudiskohteiden rahoitusvastikkeet voivat lähiaikoina nousta rajusti, varoittaa Isännöintiliitto. Taustalla on uudiskohteiden rahoittaminen mittavilla taloyhtiölainoilla sekä tonttivuokrat, joiden indeksikorotukset rokottavat monen taloyhtiön kassaa.

”Monissa uudiskohteissa lasketaan tällä hetkellä kuumeisesti tämän talven ja ensi vuoden rahoitusvastikkeiden määrää”, sanoo Isännöintiliiton vaikuttamis- ja tutkimusjohtaja Tuomas Viljamaa.

Kovia korotuksia on luvassa taloyhtiöissä, joissa taloyhtiöiden lyhennysvapaat ovat päättymässä samaan aikaan kun korot ovat lähteneet nousuun. Isännöintiliitossa pelätään, että luvassa voi olla ikäviä yllätyksiä asunnonostajille, jotka eivät ole riittävästi varautuneet korotuksiin.

”Asuntomarkkinan helmasyntinä on ollut se, että uudiskohteiden vastikkeiden kokonaisuuden ymmärtäminen on ollut kuluttajalle sekavaa. Myyntiesitteissä on saatettu puhua kolmestakin eri asumiskustannuksesta eli rahoitusvastikkeesta, hoitovastikkeesta ja tonttivastikkeesta. Rahoitusvastiketta on usein markkinoitu erityisesti lyhennysvapaan aikaista euromäärää korostaen”, Viljamaa moitti.

Kustannuspaineita voi tulla myös muissa vastikelajeissa, kun tonttivuokrien indeksikorotukset saattavat realisoitua. Yleinen kustannusten nousu ja energian kallistuminen tuo paineita hoitovastikkeisiin.

Hoitovastikkeissa nähty 50 prosentin korotuksia

Isännöintiliiton esimerkkilaskelmassa kuvataan ääritilannetta, jossa 70 prosentin taloyhtiölainalla rasitetun uudisasunnon rahoitusvastike kuusinkertaistuu 175 eurosta yli 1 100 euroon seurauksena korkojen noususta ja taloyhtiölainan lyhennysvapaan päättymisestä. Samalla hoitovastike nousee tonttivuokran ja muiden hoitokulujen kallistuessa. Kaikkiaan laskelman esimerkkiasunnon vastikekulut nousevat 485 eurosta yli 1 500 euroon.

”Jos taloyhtiön kassassa ei ole puskuria, nousu voi olla hyvinkin voimakasta. Isännöintiliiton tiedossa on taloyhtiöitä, joissa on jo nyt jouduttu nostamaan hoitovastiketta jopa 50 prosenttia, jotta rahat saadaan riittämään”, Viljamaa sanoo.

Isännöintiliitto kehottaa taloyhtiöitä tekemään vastikelaskelmat nyt huolellisesti, jotta rahat saadaan riittämään.