Hallitus sai aikaan sopuvastauksen metsien ennallistamiseen – Pääviesti: tavoite on hyvä, mutta esitystä on muutettava

Suomi ei hyödy mitään, jos se äänestää asetusta vastaan, eikä siinä muuttuisi mikään. Sen sijaan nyt on esiteltävä perustellut muutokset.

Aamulehti

Eduskunnassa taas kerran paukkuu ja rusahtelee, kun hallitus vastaa opposition välikysymykseen EU:n ennallistamis­asetuksesta keskiviikkona.

Vielä alkuviikosta julkisuudessa uumoiltiin, että hallituksella oli vaikeuksia päästä sopuun siitä, mitä keskiviikkona oppositiolle vastataan. Nyt hallituslähteistä kerrotaan, että yhteinen näkemys on saatu kirjattua. Se saatiin melko valmiiksi maanantaina, mutta tiistaina tehtiin vielä muutamia tarkennuksia.

Metsien ennallistamisesitys sellaisenaan on ollut erityisen kova pala keskustalle, vaikkakin hallitus hyväksyi syyskuussa myönteisen kannan asetukseen. Keskustassa herättiin siihen, että kannanotto on liian väljä. Nyt puolueesta viestitettiin, että aikaansaatu vastaus on hyvä.

Mikään hallituspuolueista ei kyseenalaista sitä, etteikö luontokatoa ja luonnon monimuotoisuuden vähenemistä pitäisi pysäyttää, mutta moni katsoi, että Suomelle sälytetyt vaatimukset olisivat liian kovat.

Ennallistaminen voisi käsittää miljoonia hehtaareja, joista vesistöjen, metsien, soiden ja turvepeltojen osuus olisi suurin. Tavoite on ennallistaa alueita siihen tilaan, mikä vallitsi vuonna 1952.

Ennallistamisvaatimus kustantaisi Suomelle noin 930 miljoonaa euroa vuodessa. Se on valtava summa. Se olisi noin 170 euroa asukasta kohden vuosittain.

On jo kirjoitettu, että oikeudenmukaisuuden nimissä sama määrä pitäisi vaatia kaikilta EU-mailta. Mitä summia ennallistamiseen ja luonnon vaalimiseen saataisikaan, jos samainen 170 euroa koituisi kaikille EU-maiden asukkaille, myös väestörikkaisiin Saksaan ja Ranskaan?

Lue lisää: Metsäpolitiikka tarvitsee yksimielisyyttä – se on liian arvokasta jätettäväksi muiden käsiin

Hallituksen vastauksen pääviesti on, että tavoite luontokadon pysäyttämiseksi on hyvä, mutta komission esitystä pitää muuttaa. Tarvittava työkalupakki muutoksiin löytyy hallituksen varastosta.

On tärkeää huomata, että välikysymys­keskustelu on vain yksi etappi koko ennallistamis­keskustelussa. Hallituslähteiden mukaan nyt vaikuttamistyö vasta alkaa.

Suomen linjan sorvaa eduskunnan suuri valiokunta mahdollisesti tämän kuun lopussa. Tähän mennessä on saatu jo lausuntoja esimerkiksi eduskunnan talousvaliokunnalta sekä maa- ja metsätalousvaliokunnalta. Niissä hallituksen rivit repesivät.

Ennallistamisasetus hyväksytään aikanaan määräenemmistöllä EU:ssa. Muutoksia vaatineet miettivät, että jos Suomi vain ilmoittaisi, ettei se hyväksy asetusta, niin muut maat voisivat jyrätä Suomen mennen tullen.

Sen sijaan olisi järkevämpää esittää ja vaikuttaa siihen, että Suomi saa aikaan muutoksia. Tosiasia on, että Suomi ei hyödy mitään, jos se äänestää vastaan, mutta mikään esityksessä ei kuitenkaan muuttuisi.

Lue lisää: Marin Ylellä: Jos muutoksia ei saada läpi, Suomi voi äänestää EU:n ennallistamis­asetusta vastaan

Oppositiosta ennallistamista on erityisen kärkevästi arvostellut kokoomus. Se on ihmetellyt, miksi Suomi ei toiminut kuten Ruotsi. Se teki komission asetuksesta niin sanotun toissijaisuus­huomautuksen. Sitä voidaan käyttää, jos kansallisesti huomataan, että tavoitteet voidaan saavuttaa kansallisesti paremmin kuin EU:n tasolla.

Monet näkevät, että opposition välikysymys on ennen kaikkea nuoli hallituksen EU-politiikkaa vastaan. Sen mielestä hallitus on laiminlyönyt Suomen kansallisten etujen ajamisen metsäpolitiikassa. Ja kun raapaistaan pintaa lisää, niin nuoli on suunnattu sdp:hen ja pääministeri Sanna Mariniin (sd.).

Hallituslähteistä kuvaillaan, että pääministeri on joutunut kahden linnakkeen väliin. Hallituskumppani vihreät piikittelee vaalien lähestyessä, ja toisaalla pääministerin on pidettävä hallitus kasassa ja kaikki siinä olevat puolueet tyytyväisinä.

Metsäkeskustelut herättävät intohimoja vuodesta toiseen. Niin tämä ennallistamis­asetuskin, jopa niin paljon, että on puhuttu hallituskriisistä.

Kriisin poikasia ei kuitenkaan nyt nähdä, kiitos yhteisen vastauksen välikysymykseen.

Kinaa on matkan varrella herättänyt myös se, että hallituksen sisältä on vuodettu tietoja ennen aikojaan julkisuuteen. Hallituksessa ihmetellään, kuka haluaa myrkyttää ilmapiiriä. Toisaalta kevään eduskuntavaalien läheisyys alkaa hermostuttaa ja puolueet kyttäävät toisiaan entistä tarkemmin.