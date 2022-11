Efluelda-influenssarokote on maksettava itse, sillä Suomessa se ei vielä kuulu kansalliseen rokotusohjelmaan.

Aamulehti

Yksityisillä lääkäriasemilla myydään neljä kertaa perinteistä influenssarokotetta vahvempaa korkea-annoksista Efluelda-influenssarokotetta. Hinta on yli 80 euroa. Rokotteen voi ostaa myös apteekista, mutta vain reseptillä. Apteekissa se maksaa reseptin toimitusmaksuineen reilut 50 euroa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek, mikä on Efluelda-influenssarokote?

Efluelda on ranskalaisen lääkeyrityksen Sanofi Pasteurin kehittämä perinteistä influenssarokotetta vahvempi rokote. Siinä on rokotteen vaikuttavia aineita eli influenssaviruksen antigeenejä neljä kertaa enemmän kuin kansallisessa rokotusohjelmassa olevassa Vaxigriptetra-influenssarokotteessa.

Eroaako rokote muuten perinteisestä influenssarokotteesta?

Ei eroa. Kaikissa influenssarokotteissa on edustettuina ne samat viruskannat, joita Maailman terveysjärjestö WHO vuosittain kehottaa rokotteisiin laittamaan. Sekä Vaxigriptetrassa että Eflueldassa on neljän influenssaviruskannan antigeenejä. Niistä kaksi antaa suojaa erilaisia A-viruksia vastaan, kaksi B-viruksia vastaan.

Kuinka tehokas Efluelda on?

Influenssarokotteiden teho riippuu aina siitä, kuinka hyvin rokotteeseen valitut viruksen antigeenit vastaavat maapallolla kulloinkin kiertäviä viruskantoja. Jos perinteisen rokotteen teho on iäkkäällä ihmisellä 40 prosenttia eli se estää neljä influenssaa kymmenestä, korkea-annoksisen rokotteen teho on noin 50 prosenttia eli se estää viisi influenssaa kymmenestä. Kyllä se jonkin verran tehokkaampi on.

Onko rokotteella haittavaikutuksia?

Koska rokote on vahvempi, voi varautua siihen, että kuumereaktioita sekä väsymyksen tai sairauden tunnetta voi tulla enemmän kuin matalampiannoksisesta rokotteesta.

Kuka korkea-annoksisen rokotteen voi saada?

Rokote sai myyntiluvan EU:ssa 2020. Myyntiluvan mukaan rokote on tarkoitettu 60 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille. Yleensä lääkärit määräävät lääkkeitä ja rokotteita niiden myyntilupien mukaisesti. Lääkäri voi toki tehdä poikkeuksen, jos hänellä on siihen erityinen syy. Nuoremmalla ihmisellä erityinen syy voi olla esimerkiksi vakava immuunipuutos.

Miksi ikäraja on 60 vuotta?

Kun ihminen vanhenee, hänen immuunipuolustuksensa heikkenee. Siksi myös perinteisen influenssarokotteen teho laskee nopeammin. Vahvempi rokote antaa yleensä tehokkaamman suojan ja pitää suojaa yllä pitempään.

Mistä ja miten rokotteen saa?

Esimerkiksi yksityisiltä terveysasemilta. Sen voi ostaa myös itse apteekista, mutta siihen tarvitaan lääkärin resepti. Reseptiä voi pyytää myös julkiselta sektorilta. Lääkäri arvioi, tarvitseeko henkilö korkea-annoksista rokotetta. Rokotteen ostamisen jälkeen pistokseen voi hakeutua joko julkiselle tai yksityiselle puolelle.

Kuka rokotteen maksaa?

Rokote on maksettava itse, sillä se ei Suomessa kuulu vielä kansalliseen rokotusohjelmaan.

Onko rokote tulossa kansalliseen rokotusohjelmaan?

Rokotteet ostetaan kansalliseen rokotusohjelmaan tietyin aikavälein avoimessa hankintakilpailussa. Seuraava hankintakilpailutus avataan ensi vuoden puolella. On mahdollista, että Efluelda-influenssarokotus saadaan kansalliseen rokotusohjelmaan 2024 aikana.