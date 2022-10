Tuhannen sian sikala kärsi laajat vahingot tulipalossa Pohjanmaalla, suurin osa sioista pelastettiin liekeiltä

Pelastuslaitos sai hälytyksen sikalapalosta Pohjanmaalla puoli seitsemältä aamulla. Alkutietojen mukaan palavassa rakennuksessa on sisällä tuhat sikaa.

Suuri sikala paloi maanantaiaamuna Uudenkaarlepyyn Jepualla Pohjanmaalla. Sisällä oli noin tuhat sikaa, kertoo päivystävä palomestari Vesa Berg.

Samassa pihapiirissä sijaitsee asuinrakennus, jossa oli palon syttymishetkellä neljä ihmistä. He pelastautuivat rakennuksesta omatoimisesti. Kukaan ei loukkaantunut palossa.

”Tilalla on asunut neljä ihmistä, jotka pyörittävät sikalaa. Se on heidän elinkeinonsa, joka on toistaiseksi tuhoutunut”, Berg kertoo.

Berg kertoi aamukymmenen aikaan uutistoimisto STT:lle, että varsinainen tulipalo on saatu sammutettua.

Sikala on rakennettu niin, että keskellä on vanha maatilarakennus. Sikalaa on laajennettu vanhan rakennuksen päätyihin.

”Eläinlääkäri on tarkastanut sikojen kunnon ja näyttäisi siltä, että suurin osa tuhannesta siasta saatiin pelastettua palaneesta sikalarakennuksesta toiseen”, Berg sanoo. Hän arvioi, että työt jatkuvat vielä pitkään.

Pelastuslaitos sai hälytyksen palosta Bärsintielle noin puoli seitsemältä. Kun pelastuslaitos saapui paikalle, sikalan välikatto paloi jo ”täyttä häkää”, Berg kertoo. Paikalle hälytettiin 18 pelastus­laitoksen yksikköä.

Sikalan kokonaispinta-ala on Bergin arvion mukaan muutama tuhat neliötä. Uudet osat ovat Bergin arvion mukaan noin 1 500 neliötä.

”Kyseessä on vanha maatilarakennus, jonka yhteyteen on rakennettu kaksi sikalarakennusta. Samassa pihapiirissä on myös asuinrakennus, mutta se säästyi palolta täysin.”

Bergin mukaan tarkkaa tietoa palon syttymissyystä ei vielä tässä vaiheessa ole. Tämänhetkisten tietojen mukaan palo näyttää lähteneen rakennuksen sisältä, Berg kertoi. Poliisi tutkii palon tarkemman syttymissyyn.

”Palo havaittiin, kun keskimmäisen rakennuksen välikatossa näkyi liekkejä ja savua.”