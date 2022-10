Ruotsin uusi puolustusministeri Pål Jonson vierailulle Suomeen

Puolustusministeri Antti Kaikkonen tapaa maanantaina 24. lokakuuta Ruotsin uuden puolustusministerin Pål Jonsonin. Ministerien on määrä keskustella muun maussa Nato-integraatiosta.

Ruotsin uusi puolustusministeri Pål Jonson tulee työvierailulle Suomeen maanantaina, kertoo Suomen puolustusministeriö. Kyse on Jonsonin ensimmäisestä ulkomaanvierailusta tämän aloitettua tehtävässään.

Jonsonin ottaa vastaan Suomen puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.). Puolustusministeriön mukaan ministerit keskustelevat muun muassa maiden kahdenvälisestä puolustusyhteistyöstä, Nato-integraatiosta ja Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaan.

Puolustusministeri Jonson on toiminut Ruotsin valtiopäivien kansanedustajana vuodesta 2016 lähtien sekä Ruotsin maltillisen kokoomuksen puolustusasioista vastaavana edustajana vuodesta 2019 lähtien.

Vuodesta 2020 lähtien ministeri Jonson on toiminut myös puolustusvaliokunnan puheenjohtajana. Puolustusministeri on väitellyt sotatieteen tohtoriksi Lontoon King's Collegessa vuonna 2005. Ruotsissa Jonson on tunnettu pitkäaikaisena maansa Nato-jäsenyyden kannattajana.

Jonsonin vierailu seuraa Ruotsin uuden ulkoministerin Tobias Billströmin perjantaista vierailua Suomessa.