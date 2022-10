Keskellä on vaikea kulkea. Viime kaudella keskusta sai moitteet liian oikeistolaisesta politiikasta ja taas ollaan väärässä seurassa.

Aamulehti

Keskusta mainostaa itseään sloganilla Se kotimainen, mutta mitä ihmettä tapahtui tämän kotimaisen, yli 110-vuotiaan kansanliikkeen suosiolle? Tätä ovat pohtineet puoluejohto, kenttäväki ja tutkijat, mutta yksiselitteistä vastausta ei ole saatu.

Ei tarvitse mennä taaksepäin kuin reilut seitsemän vuotta, jolloin keskusta tuuletti ykkössijaansa kevään 2015 eduskuntavaaleissa. Kannatus oli yli 21 prosenttia, ja tällä lukemalla eduskuntaan asteli 49 edustajaa. Nyt heitä on 31.

Viime aikojen gallupit ovat olleet puolueelle masentavia. Ne ovat näyttäneet 10,3–10,4 prosentin kannatusta ensi kevään vaaleissa. Eipä siis ihme, että puolueen puheenjohtaja Annika Saarikko (kesk.) muotoili luvut nähdessään: ”Harmittaa niin, että savu nousee korvista.”

On totta, että yleensä hallitustyöskentely nipistää puoluetta, mutta nyt rökityksen kohteena näyttää olevan vain keskusta. Pääministeripuolue sdp vetelee yli 19 prosentin lukuja, kun vuoden 2019 vaaleissa se ylsi nippa nappa suurimmaksi 17,7 prosentilla.

Hallituksen kausi on ollut vaivalloinen. Koronaa, sote-alueiden käynnistämistä, yhä suuremman velkataakan ottoa, Nato-jäsenyyden hakemista, energiakriisiä ja kokonaisturvallisuuden parantamista. Isoista yllätyksistä on kuitenkin selvitty, mutta onnistumiset eivät ole sataneet keskustalle. Edes ylimääräisen lapsilisän tai sähköhelpotusten lanseeraaminen eivät hetkauttaneet mitenkään.

Pirkanmaalainen keskustavaikuttaja kuvailee, että kaikki se, mikä voidaan laskea hallitustaakaksi, on jo käytetty selityksissä. Johonkin puolueen luottamus on häipynyt, mutta mihin? Se on hänen mukaansa iso mysteeri.

Kannatusalhoa on yritetty selittää niin, että kyseessä on lumipalloefekti. Kun lasku alkaa, se ruokkii itse itseään. Usko tulevaisuuden puolueesta ei enää kannattele.

Keskustaa on kutsuttu puolueeksi, joka ei ole tyypillinen tämän ajan lapsi.

Tämä kommentti ihmetyttää keskustaväkeä. Viime kuukausien aikana turvallisuus on noussut keskiöön. Keskustan puolustusministeri Antti Kaikkonen on hoputtanut Suomen hyvään Nato-juoksuun. Hänen arvostuksensa on noussut.

Puolue on ollut pitkän linjan kotimaisen energian puolustaja. Nyt kun energiamarkkinat ovat sekaisin, kotimaisuus olisi kovaa valuuttaa. Ruokahuolto on päivän sana. Viljelijöitä on muistettu muhkealla tukipaketilla, jotta ruoantuotanto säilyisi. Mitkään näistä hankkeista eivät näy keskustan luvuissa.

Puolustusministeri Antti Kaikkosen arvostus on noussut turvallisuuskysymysten ollessa pinnalla. Kaikkonen vieraili Tampereella 10.lokakuuta.

Viime eduskuntavaaleissa keskusta keräsi Pirkanmaalta reippaat 26 000 ääntä. Edellisissä vaaleissa määrä oli reilusti parikymmentä tuhatta ääntä suurempi. Notkahdus on ollut suuri.

Yhdeksi syyksi on tarjottu sitä, että Pohjois-Pirkanmaa ei onnistunut ehdokasasettelussaan.

Suurten kaupunkien valloitus on keskustalle hankalaa. Tampereelta on eduskunnassa nyt yksi keskustalainen edustaja, Jouni Ovaska. Toinen Pirkanmaan kansanedustaja Arto Pirttilahti (kesk.) on Mänttä-Vilppulasta.

Nykyisessä eduskunnassa Tampereen keskusseudun ulkopuolelta on vain neljä edustajaa Pirkanmaalta. Pirttilahden lisäksi Arto Satonen (kok.) Sastamalasta ja Pauli Kiuru (kok.) ja Anna Kontula (vas.) Valkeakoskelta.

Edellisessä eduskunnassa keskusseudun ulkopuolelta tulleita oli kuusi. Tämäkin kehitys on vaikuttanut nimenomaan keskustan kannatukseen.

Yleinen arvio on, että keskustaa ennen äänestäneistä on valunut väkeä kokoomukseen ja perussuomalaisiin. Tämä kehitys näkyy seutukaupungeissa, joissa keskusta pärjäsi ennen.

Monet ovat todenneet keskustapoliitikoille, että he ovat nykyisessä hallituksessa väärässä seurassa. Politiikan katsotaan olevan liian punavihreää. Viime kaudella moitteet olivat samanlaisia. Taas oltiin väärässä sakissa. Silloin politiikka oli liian oikeistolaista. ”On vaikeaa olla keskellä”, pirkanmaalainen lähde huokailee.

Ennen seuraavia vaaleja keskustalla olisi hyvä sauma tuoda entistä ponnekkaammin näkemyksiä EU-komissiolta tulleisiin lainsäädännöllisiin esityksiin, jotka liittyvät metsiin ja metsien käyttöön.

Keskustan kansanedustajat ja maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen (kesk.) ovat toki pitäneet asiaa yllä vaatien, että metsäpolitiikan ylin päätösvalta on pidettävä omissa käsissä.

Kyseessä on EU:n ajamat esitykset metsien ennallistamisesta. Monet pelkäävät, että jos suunnitelmat toteutuvat, metsäteollisuus ja samalla koko talouselämä kärsii.

Tärkeä aihe, joka vaatisi perusteellista selvitystä ja vaikuttamista siihen, että Suomen täytyy jatkossakin pitää itse ohjakset käsissään. Mutta metsäkeskustelu hukkuu nyt Venäjän hyökkäyssodan, Nato-jäsenyytemme, sähkön hintavaihtelujen ja valtiovallan lainanoton päivittelyyn.