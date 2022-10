Hus: Uuden lastensairaalan sydänleikkausjono on liki kaksinkertainen tavanomaiseen nähden – Toimialajohtaja: "Tilanne on kriittinen"

Husin mukaan Uudessa lastensairaalassa on tällä hetkellä sydänleikkausjonossa 117 lasta, mikä on lähes kaksinkertainen määrä tavanomaiseen tilanteeseen verrattuna.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Hus käynnistää selvityksen keinoista, joilla helpottaa lasten tehohoidon tilannetta Suomessa.

Husin mukaan Uudessa lastensairaalassa on tällä hetkellä sydänleikkausjonossa 117 lasta, mikä on lähes kaksinkertainen määrä tavanomaiseen tilanteeseen verrattuna. Lapsista 51 on joutunut Husin mukaan jonottamaan pidempään kuin laissa säädetyn puolen vuoden hoitotakuuajan. Muun muassa lasten sydänkirurgia ja elinsiirrot on keskitetty Suomessa Uuteen lastensairaalaan, ja Hus kertoo, että sen tarjoamasta lasten tehohoidosta kaksi kolmasosaa kohdistuu muiden sairaanhoitopiirien lapsiin.

”Lasten tehohoidon saatavuuden kannalta tilanne on kriittinen”, sanoo Husin lasten ja nuorten sairauksien toimialajohtaja Jari Petäjä tiedotteessa.

Hän arvioi, että taustalla on pula tehosairaanhoitajista.

Selvityksen määrä valmistua loppuvuonna

Hus kertoo tehneensä tilanteesta omavalvontailmoituksen Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviralle ja aluehallintovirastolle sekä kertoneensa tilanteesta sosiaali- ja terveysministeriölle. Husin käynnistämä työryhmä sisältää asiantuntijoita muista yliopistollisista sairaaloista, ja ryhmän on määrä saada työnsä valmiiksi vuoden loppuun mennessä.