Oikeuskansleri ottaa kantaa Marinin Slush-esiintymiseen: ministereiden arvioitava toimintaansa tällaisissa tilanteissa ensisijaisesti itse

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti ja pääministeri Sanna Marin tapasivat tänään ja keskustelivat asiasta.

STT

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti ja pääministeri Sanna Marin (sd.) keskustelivat tänään oikeudellisista näkökohdista, jotka liittyvät pääministerin osallistumiseen puhujana Slush-kasvuyritystapahtumaan.

Marin on esiintymässä marraskuussa järjestettävässä tapahtumassa pääomasijoitusyhtiö Headlinessa työskentelevän Christian Mielen kanssa. Marinin puoliso Markus Räikkönen työskentelee samassa yrityksessä sijoittajana.

Oikeuskansleri Pöysti jätti pääministerille tapaamisessa kannanoton. Siinä muun muassa todetaan, että virkatoimien tasapuolisuuden ja puolueettomuuden vuoksi on syytä välttää tilannetta, jossa ministeri toimisi erityisesti jonkun tietyn yrityksen etujen ajajana. Ministerin puolisoiden osalta on todettu, että puolison omistuksen tai työsuhteen vaikutus esteellisyyteen on arvioitava jokaisessa tilanteessa erikseen.

”Olennaista arvioinnissa on se, ettei luottamus ministerin puolueettomuuteen vaarannu. Esteellisyyden arvioinnissa tulee olla sitä huolellisempi, mitä konkreettisemmin ministerin toiminta kohdistuu erityisesti puolison työnantajaan tai yritykseen, jossa hän on osakkaana”, kannanotossa todetaan.

Siinä mainitaan myös, että valtioneuvoston jäsenten tulee arvioida ensisijaisesti itse omaa toimintaansa niin, että luottamus virkatoimien puolueettomuutta ja tasapuolisuutta kohtaan säilyy eikä synny esteellisyystilanteita.

Pöysti toteaa, ettei oikeuskanslerin tehtävänä ole etukäteen tätä kannanottoa yksityiskohtaisemmin ottaa kantaa osallistumiseen yksittäiseen tapahtumaan.