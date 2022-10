Lastenvaatevalmistaja Gugguun yrittäjä Anne Valli sanoo, että tutkimusten mukaan käytettyjen vaatteiden kauppa voi tulevaisuudessa jopa ylittää uudistuotannon markkinaosuuden.

Suomalainen lastenvaatevalmistaja Gugguu tuo markkinoille palvelun, jossa sen asiakkaat voivat myydä merkin käytettyjä vaatteita toisilleen. Yritys uskoo palvelun saavan lähivuosina ison roolin yrityksen liiketoiminnassa.

Gugguu on kehittänyt verkkokauppaansa alustan asiakkaiden välistä kauppaa varten, Gugguun yrittäjä ja operatiivinen johtaja Anne Valli avaa liikeideaa. Vallin mukaan heidän asiakkaansa ovat saaneet käytetystä brändin lastenvaatteesta joskus jopa enemmän kuin he ovat maksaneet tuotteesta uutena, ja keskimäärinkin Gugguun käytetystä vaatteesta maksetaan Vallin mukaan yli puolet uutuustuotteen hinnasta. ”Meidän bisneksemme käytettyjen vaatteidemme kaupassa on siinä, että autamme myyjää saamaan tuotteestaan parhaan mahdollisen hinnan. Tekoäly tulee tähän avuksi arvioimaan oikeaa hintaa.”

Taustaa Mikä Gugguu? Mikä? Lastenvaatteiden ja -asusteiden suunnittelija ja valmistaja. Omistajat: Sisarukset Miia Riekki ja Anne Valli, entisen F1-kuljettajan Kimi Räikkösen vaimo Minttu Räikkönen sekä pörssilistattu sijoitusyhtiö Panostaja. Liikevaihto: Vajaat 4,8 miljoonaa euroa maaliskuussa 2022 päättyneellä tilikaudella. Henkilöstöä: 21. Suunnittelu ja valmistus: Suunnittelu Pirkkalassa, neuleiden valmistus Tuusulassa ja Kokkolassa, vaatevalmistus Virossa, Latviassa ja Portugalissa. Perustettu: Vuonna 2012. Brändi: Vastuullinen, ekologinen ja yhteisöllinen lastenmuoti.

Valli kertoo, että kun kaupat syntyvät Gugguun alustan kautta, Gugguu pidättää maksun, kunnes ostaja on hyväksynyt tuotteen. Kun maksu sitten vapautuu myyjän pankkitilille, Gugguu veloittaa siitä palvelumaksuna 20 prosenttia. Pankkitilille palautuksen sijaan myyjä voi ottaa maksun vastaan lahjakorttina Gugguulle. Silloin lahjakortin arvo on 15 prosenttia sen hinnan päälle, kun tuotteen myyntihinnasta on vähennetty palvelumaksu.

Anne Valli kertoo Gugguun kartoittaneen käytettyjen vaatteiden markkinoita ja uskoo sen merkittävään kasvuun. ”Erään tutkimuksen mukaan vaatteiden second hand -kauppa tulee jopa ylittämään uudistuotannon markkinaosuuden”, hän sanoo.

Valli sanoo uskovansa, että käytettyjen vaatteiden kaupan tukeminen tuo brändille ajan oloon uusia asiakkaita ja liikevaihtoa muun muassa siksi, että käytettyjen vaatteiden myyminen synnyttää tarvetta myös uusien vaatteiden ostolle. ”Pyrimme kasvattamaan tuotantoa etsimällä uusia asiakkaita ja kansainvälistymällä.”

Valli huomauttaa lastenvaatteiden kaupan perustuvan siihen, että lapsi kasvaa ja vaatteet jäävät pieneksi. ”Kyse ei lastenvaatekaupassa ole siis siitä, että myisimme vaatteita, vaikka asiakkaiden vaatekaapit jo pursuavat niitä.” Hän lisää käytettyjen vaatteiden kaupan edistämisen olevan myös Gugguun arvojen ja brändin mukaista.

Vallin mukaan muun muassa energiakriisistä aiheutuva kuluttajien ostovoiman väheneminen on näkynyt yrityksen tuotteiden myynnissä tänä syksynä.