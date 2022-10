Kokoomuksen kansanedustaja Pauli Kiuru niputtaisi puolustus- ja sisäministeriön yhdeksi ministeriöksi. Osa Pirkanmaan kansanedustajista sen sijaan kannattaa erillisen kansallisen turvallisuusneuvoston perustamista. Kysyimme ulkoasiain- ja puolustusvaliokuntaan kuuluvilta kansanedustajilta myös, pitäisikö Suomen liittyä yksin Natoon, jos vaikeudet hidastavat Ruotsin liittymistä.

Aamulehti

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan kärjistyminen ja lähestyvä Nato-jäsenyys ovat herättäneet keskustelua siitä, pitäisikö Suomeen perustaa uudenlainen puolustus- tai turvallisuusneuvosto laaja-alaisen turvallisuuden suunnitteluun.

Myös parlamentaarisen työryhmän kokoamista on väläytelty. Se määrittelisi puolustusvoimien tarpeet yli vaalikausien.

Pirkanmaalaisten eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan ja puolustusvaliokunnan jäsenten ja varajäsenten näkemykset uusien elimien perustamisesta vaihtelevat.

Ulkoasiainvaliokunnan varajäsen, kansanedustaja Pauli Kiuru (kok.) menisi niin pitkälle, että hän pohtisi turvallisuuteen keskittyvän ministeriön perustamista.

Se tarkoittaisi sisäministeriön ja puolustusministeriön yhdistämistä. Samalla pitäisi miettiä uudelleen eduskunnan valiokunnat.

Kiuru on sitä mieltä, että muutos voisi parantaa laaja-alaisen kokonaisturvallisuuden koordinointia.

Kansanedustaja Pauli Kiuru (kok.) ehdottaa, josko sisä- ja puolustusministeriöt voitaisiin yhdistää.

Hän muistuttaa, että vuonna 2008 aloitti työ- ja elinkeinoministeriö, joka oli yhdistetty kahdesta ministeriöstä.

Sen sijaan Kiuru ei näe tarvetta uusille elimille. ”Ne voisivat lisätä hallinnollista monikerroksisuutta ja kitkaa.”

Osaamiskeskus maakuntaan

Seuraavaan hallitusohjelmaan Kiuru toivoo kirjausta Suomen roolista Natossa kokoaan isompana toimijana. ”Lisäksi Suomeen on saatava Naton osaamiskeskus. Tampere on sille hyvä sijainti.”

Hän saa tukea kansanedustaja, puolustusvaliokunnan varajäsen Sofia Vikmanilta (kok.). Vikman perustelee ehdotusta sillä, että Pirkanmaalla on ennestään turvallisuus- ja puolustusalan keskittymä.

Osaamiskeskuksen lisäksi Vikman tavoittelisi Suomeen alueellista komentokeskusta tai pysyviä Nato-joukkoja ja tukikohtaa.

Kansanedustaja Sofia Vikman (kok.) sanoo, että Naton osaamiskeskuksen lisäksi Suomeen pitäisi tavoitella alueellista komentokeskusta tai pysyviä Nato-joukkoja ja tukikohtaa.

Kansanedustaja, ulkoasiainvaliokunnan varajäsen Satu Hassi (vihr.) on sitä mieltä, että voisi olla syytä perustaa parlamentaarinen työryhmä.

”Siinä olisivat myös oppositiopuolueet miettimässä ylipäänsä sitä, millainen Nato-jäsen Suomi olisi. Asioita pohdittaisiin laajemminkin kuin vain armeijan tarpeista.”

Erillisen turvallisuusneuvoston perustamista Hassi ei ole miettinyt.

Kansanedustaja, Satu Hassi (vihr.) sanoo, että voisi olla syytä perustaa parlamentaarinen työryhmä.

Ydinaseet ja joukot huomioitava

Puolustusvaliokunnassa vaikuttava kansanedustaja Veijo Niemi (ps.) ei lämpene erilliselle neuvostolle. Hänen mielestään ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerityöryhmä yhdessä tasavallan presidentin kanssa sekä Naton muut kokoukset riittävät.

Seuraavaan hallitusohjelmaan Niemi listaisi perusasiat Natosta artikloineen ja esimerkiksi pysyvistä joukoista tai ydinaseiden sijoittelusta.

Parlamentaarisen työryhmän perustaminen olisi hänen mukaansa hyvä ajatus.

Puolustusvaliokunnan jäsen Veijo Niemi (ps.) listaisi hallitusohjelmaan perusasiat Natosta artikloineen ja merkinnän esimerkiksi mahdollisista pysyvistä joukoista Suomessa tai ydinaseiden sijoittelusta.

Osalla keulii keskustelu

Ulkoasiainvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Jouni Ovaska (kesk.) toppuuttelee keskustelua.

”Joillakin kokoomuksen edustajilla keulii. He intoutuvat esittämään tukikohtia tai osaamiskeskuksia vain esittämisen halusta, ennen kuin olemme edes täysivaltaisia jäseniä.”

Ovaskan mielestä ensin tarvitaan sotilasviranomaisten näkemyksiä. ”Poliitikkojen ei kannata lähteä ensimmäisenä huutelemaan.”

Ulkoasiainvaliokunnan jäsen Jouni Ovaska (kesk.) pitää keskustelua ennenaikaisena. ”Emmehän ole vielä edes täysivaltaisia jäseniä.”

Hänen mielestään parlamentaarisen elimen perustaminen voisi olla järkevää, jos se rauhoittaisi näkemyksiä.

Ovaska muistuttaa, että selonteot ovat tarjonneet hyvän väylän puolustuksen tarpeiden käsittelyyn eduskunnassa yli puoluerajojen.

”Uskoisin, että vaalien jälkeen uuden hallituksen ensimmäisiä tehtäviä on antaa ulko- ja turvallisuuspoliittinen sekä puolustusselonteko eduskunnalle.”

Neuvostoa tarvitaan

Vikman huomauttaa, että Suomi on niitä harvoja maita, joissa ei ole erillistä kansallisen turvallisuuden neuvostoa.

Siksi olisi aika perustaa poliittisen johdon, puolustuksen ja eri hallinnonalojen turvallisuutta yhdistävä elin. Hallinto- ja toimivaltarajoihin liittyvät ongelmat pienenisivät varsinkin kriisioloissa.

”Turvallisuusuhkiin vastaaminen sekä niiden ennakointi edellyttää siiloajattelun purkamista hallinnonalojen ja ministeriöiden välillä.”

Vikman kuului edelliseen parlamentaariseen komiteaan, joka tarkasteli puolustuksen pitkän aikavälin tarpeita. Hän kannattaa sen uusimista ensi vaalikauden alkajaisiksi.

”Suomen turvallisuusintressien toteutuminen Naton sisällä on pitkäjänteistä työtä. Linja ei voi poukkoilla neljän vuoden välein vaalikaudesta toiseen.”

Hallitusohjelmassa hän painottaisi Ovaskan tavoin riittävää puolustusmäärärahojen tasoa ja omasta puolustuskyvystä huolehtimista.

Kristillisten Sari Tanus on sitä mieltä, että puolustusneuvoston uudelleen herättelyä on syytä harkita. Tanus kuvattiin joulukuussa 2021.

Vihreää valoa työryhmälle

Puolustusvaliokunnan varajäsen, kansanedustaja Sari Tanus (kd.) näyttää vihreää valoa parlamentaariselle työryhmälle.

”Turvallisuusympäristö on muuttunut niin suuresti, että pitkän aikavälin tarpeiden pohtiminen olisi varmaan hyödyllistä ja tarpeen.”

Hän on sitä mieltä, että puolustusneuvoston uudelleen herättelyä on syytä harkita.

Hallitusohjelmassa Tanus painottaisi ennakointia ja varautumista. ”Huoltovarmuus ja kansalaisten arjen toimintakyky on nostettava esiin.”

Myös ulkoasiainvaliokunnan varajäsen, kansanedustaja Sakari Puisto (ps.) muotoilee, että valtioneuvostossa saisi olla kokonaisturvallisuuteen keskittyvä poliittinen ministerityöryhmä nykyisen ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministeriryhmän ja viranhaltijavetoisen turvallisuuskomitean lisäksi.

Hänen mielestään parlamentaarinen työskentely sujuu hyvin valiokunnissa ja ylipäänsä eduskunnassa.

”Valtioneuvostossa on syytä olla kokonaisturvallisuuteen keskittyvä poliittinen ministerityöryhmä”, kansanedustaja, ulkoasiainvaliokunnan varajäsen Sakari Puisto (ps.) viestittää. Kuva on otettu perussuomalaisten puheenjohtajaehdokkaiden tentistä elokuussa 2021.

Vikman: ”Jos Turkki hyväksyisi vain Suomen Natoon, on Suomen mentävä ennen Ruotsia”

Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys on kiinni enää Turkin ja Unkarin hyväksymisestä. Turkki on vedonnut asettamiinsa ehtoihin. Etenkin Ruotsin jäsenyys on tikunnenässä.

Kysyimme pirkanmaalaista kansanedustajilta, pitäisikö Suomen edetä yksin Natoon, jos Ruotsin tielle tulee lisää esteitä.

Sofia Vikman (kok.): ”Yhteisen puolustuksen ja huoltovarmuuden suunnittelu Pohjois-Euroopassa olisi kaikkien kannalta helpompaa, jos Suomi ja Ruotsi liittyisivät yhdessä. Siksi meillä on turvallisuuspoliittinen syy edistää myös Ruotsin jäsenyyden toteutumista. Jo viime keväästä lähtien Suomen viesti on kuitenkin ollut, että me menemme Natoon riippumatta Ruotsin ratkaisusta. Mikäli kävisi niin, että tässä vaiheessa Turkki hyväksyisi vain Suomen Natoon, on Suomen mentävä ennen Ruotsia”.

Pauli Kiuru (kok.): ”Suomen ei kannata etukäteen kertoa sitovasti, miten aiotaan menetellä. Vaihtoehdot kannattaa pitää avoimina. Suomen ja Ruotsin on pidettävä tiiviisti yhteyttä koko prosessin ajan. Yllätyksiä ei saa tulla kummallekaan.”

Satu Hassi (vihr.): ”En spekuloi, pitäisikö Suomen edetä tarvittaessa yksin. Tavoite on Suomen ja Ruotsin yhtäaikainen liittyminen.”

Jouni Ovaska (kesk.): ”Teemme töitä sen eteen, että yhteinen polku voisi jatkua loppuun asti.”

Veijo Niemi (ps.): ”Suomi on itsenäisenä valtiona hakenut jäsenyyttä, vaikkakin samaan aikaan Ruotsin kanssa. Olisi toivottavaa, että maat hyväksytään samanaikaisesti. Mutta jos käy niin, että Suomi otettaisiin ensin tai Ruotsi ensin, se olisi hyväksyttävä.”

Sari Tanus (kd.): ”Suomen ja Ruotsin pitää jatkaa neuvotteluja ja pyrkiä Nato-jäsenyyteen yhdessä. Pohjoismainen yhteistyö on tärkeää ja jäsenyyden myötä sen tärkeys korostuu entisestään.”

Sakari Puisto (ps.): ”Yhtäaikainen jäsenyys on monin tavoin tavoiteltavaa. Kumpikin maa vastaa omista ratkaisuistaan kuitenkin viime kädessä itse.”

Korjaus kello 9.10. Päivitetty otsikkoa. Kansanedustaja Jouni Ovaska (kesk.) ei tyrmää Naton osaamiskeskuksen perustamista, vaan hän toppuuttelee keskustelua, ennen kuin Suomi on täysivaltainen jäsen.