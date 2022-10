Perhevapaauudistuksen piti lisätä tasa-arvoa – Kela: äidit käyttävät yhä kaikki mahdolliset vanhempainrahat

Elokuussa voimaan tulleen perhevapaauudistuksen tavoite on, että perhevapaat ja hoitovastuu jakautuvat tasaisesti molempien vanhempien kesken. Vaikutukset eivät vielä näy Kelassa. Pääsääntöisesti vanhempainpäivät luovutetaan yhä äideille.

Isät luovuttavat edelleen äideille kaikki mahdolliset vanhempainrahapäivät, eli 63 päivää, sanoo Kelan lainsäädäntöjohtaja Marjukka Turunen.

”Siinä mielessä näyttäisi siltä, että äidit käyttävät kaikki mahdolliset vanhempainrahat. Isälle jää toki se 97 päivää, mitä ei voi siirtää.” Poikkeuksiakin on, mutta tämä on Turusen mukaan tällä hetkellä pääsääntö.

Toisin sanoen vanhempainrahat eivät vieläkään näyttäisi jakautuvan tasan vanhempien kesken. Tämä oli Turusen mukaan myös ennustettavissa. ”Ajan myötä voi näkyä isompaa muutosta.”

Perhevapaauudistus astui voimaan 1. elokuuta ja koskee niitä perheitä, joissa lapsen laskettu aika oli 4. syyskuuta tai sen jälkeen. Uudistuksen tavoitteena on, että perhevapaat ja hoitovastuu jakautuvat tasaisesti molempien vanhempien kesken. Molemmille vanhemmille on 160 päivän kiintiö, josta voi antaa halutessaan 63 päivää toiselle vanhemmalle.

Turunen kertoo, että perhevapaauudistuksen vaikutuksia seurataan, mutta vielä kaikkia vaikutuksia ei näy. ”Uudistus tuli voimaan elokuussa, mutta isät ovat vasta alkaneet hakea omia vanhempainrahojaan. Eivätkä esimerkiksi joustotkaan vielä näy. Nähtäväksi jää, käytetäänkö niitä todella ja kuinka paljon”, Turunen sanoo.

Päiväkoteihin entistä nuorempana

Perhevapaauudistuksen vaikutuksiin valmistaudutaan Tampereen kaupungilla. Uudistuksen myötä lapset ovat aikaisemman 10 kuukauden sijaan oikeutettuja varhaiskasvatuksen palveluihin jo sen kuukauden alussa, kun he täyttävät 9 kuukautta. Periaatteessa varhaiskasvatuksen palveluihin tullessaan lapsi voi olla 8 kuukauden ikäinen.

Tampereen kaupungin varhaiskasvatusjohtajan Elli Rasimuksen mukaan uudistuksen vaikutukset näkyvät varmasti ensi vuonna, kun syyskuussa syntyneet lapset tulevat siihen ikään, että varhaiskasvatuksen palvelut alkavat olla ajankohtaisia.

Tampereen varhaiskasvatusjohtaja Elli Rasimus kuvattiin Haukiluoman päiväkodissa maaliskuussa 2021.

Muutos kymmenen kuukauden ikäisen ja kahdeksan kuukauden ikäisen lapsen välillä ei ole hirvittävän iso, mutta kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden työntekijöitä täytyy silti tiedottaa riittävästi muutoksesta. ”Onhan työntekijöillä erittäin hyvä pienten lasten hoidollinen ja ammatillinen osaaminen, mutta heidän täytyy tuntea lain antama mahdollisuus, joka mahdollistaa sen, että hieman nuoremmille lapsille tarjotaan nyt varhaiskasvatuspalveluita.”

Rasimuksen mukaan päiväkotien johtajia on tiedotettu uudistuksen vaikutuksista, ja he puolestaan valmentavat henkilöstöä. ”Täytyyhän tämä huomioida resurssissa, jos pienten ryhmissä osuu yhteen merkittävä määrä näitä ihan pieniä vauvoja.”

Perhevapaiden määrä kasvaa

Toinen uudistuksen aiheuttama muutos on se, että perhevapaiden päivien määrä lisääntyy merkittävästi. Uudistuksella haluttiin Rasimuksen mukaan ajaa sitä, että molemmilla vanhemmilla olisi mahdollisuudet olla lapsen kanssa, jos muun perheen tilanne sen sallii.

Rasimuksen mielestä uudistus on huoltajien kannalta hyvä. ”Sen tarkoituksena oli nimenomaan lisätä ja vahvistaa molempien huoltajien, etenkin isien, mahdollisuutta olla lapsen kanssa. Siinä mielessä se vahvistaa huoltajien oikeuksia ja mahdollisuuksia.”

”Uudistuksen vaikutuksiin täytyy kunnan palveluiden järjestäjänä valmistautua ja ennakoida sitä.”

Uudistus mahdollistaa myös joustavuuden, sillä lapsella säilyy oikeus samaan varhaiskasvatuspaikkaan, vaikka hän olisi poissa perhevapaan vuoksi. Ehtona on, että poissaolo kestää yhtäjaksoisesti enintään 13 viikkoa ja siitä on ilmoitettu etukäteen. Tällainen poissaolo on jatkossa maksuton.

Käytännössä uudistuksen myötä lapsi voi olla välillä varhaiskasvatuksessa ja välillä kotona. ”Tällainen joustavan palvelun käyttö pitää miettiä ja mahdollistaa päiväkodeissa”, sanoo Rasimus.

Positiivinen uudistus

Aamulehti kysyi verkkokyselyssä lukijoiden mielipiteitä perhevapaauudistuksesta. Pääsääntöisesti kaikkien kyselyyn vastanneiden mielestä uudistus on hyvä asia. Tätä mieltä oltiin myös siitä huolimatta, että päätös ei koskettanut kyseistä perhettä.