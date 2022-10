Nämä kaksi asiaa näkyvät nyt pörssisähkön hinnassa

Tiukkaan mitoitetussa perheen taloustilanteessa hintahyppäykset ovat suuri huoli.

Aamulehti

Pörssisähkön hinta kipuaa keskiviikkona jyrkästi ylöspäin. Hinnannousu johtuu etenkin siitä, että Olkiluodon ydinvoimalan kolmannen ydinreaktorin tuotanto päättyy. Tuuli auttaa sähköntuotannossa vielä lähimmän vuorokauden ajan.

”Olkiluoto kolmonen ajetaan suunnitellusti alas koekäyttöohjelmaan liittyvien toimien vuoksi”, kertoo johtaja Pekka Salomaa Energiateollisuus ry:stä.

Lue lisää: Olkiluoto 3:n tuotanto pysähtyy: grafiikka näyttää suoran vaikutuksen sähkön hintaan

Ennen alasajon alkua tuotannon keskiteho oli lähes 1 600 megawattia.

Kolmonen alkaa tuottaa kuun loppupuolelta lähtien sähköä vaihdellen, välillä täysilläkin. ”Silloin tehdään kokeita, miten se vastaa erilaisiin häiriöihin”, Salomaa sanoo.

Tuuli tyyntyy, Loviisa avuksi

Toinen iso pörssisähkön hinnan heiluttaja on tuulivoima, joka on hyötynyt viime päivien tuulesta. Tuulivoiman osuus on ollut samaa luokkaa kuin Olkiluoto kolmosen ennen sen alasajoa.

Tuuli ei laantunut aivan ennustetusti. ”Tuulivoiman tuotanto on hiukkasen alempana kuin aiempina päivinä, ja näyttäisi pysyvän tulevan vuorokauden ajan suhteellisen vahvana”, Salomaa kertoo.

Lisäksi Loviisa ykkösen huoltotyöt ovat meneillään. Huollon on määrä päättyä 16. lokakuuta klo 11. Kyse on 500 megawatin tuotannosta.

”Sekin voi näkyä hinnassa, varsinkin jos on jotain tuulimuutosta samoihin aikoihin”, Salomaa kertoo.

Vakavarainen ei huolestu

Hinnannousua seuraavat päivä päivältä etenkin tiukan talouden pörssisähköasiakkaat. ”Ajatellaan vaikka nuorta paria, jolle on siunaantunut 1–2 lasta, ja asuntolaina ja kaikki muu on mitoitettu aikalailla rajoilleen, ja lainan korkokin on noussut. Totta kai pari on aivan eri tilanteessa kuin sellainen, jolla penskat ovat jo maailmalla.”