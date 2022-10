Puolustusministeri Antti Kaikkonen Aamulehden haastattelussa: Näin Suomi varautuu Venäjän uhkaan – venäläisten omistamat kiinteistöt voidaan tarvittaessa pakkolunastaa

Puolustusministeri Antti Kaikkonen vieraili Tampereella ja Pirkanmaalla maanantaina. Hän avasi tapoja, joilla Suomi varautuu Venäjän aiheuttamiin turvallisuusuhkiin.

Puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk.) mukaan valtio voi tarvittaessa pakkolunastaa venäläisten Suomesta ostamia kiinteistöjä, jos ne sijaitsevat turvallisuuden kannalta kriittisillä alueilla. ”Kyllä sekin on mahdollista, jos tunnistetaan aito riski ja siitä on esittää riittävät perusteet. Sekin työkalu on olemassa”, Kaikkonen sanoi Aamulehden haastattelussa vieraillessaan maanantaina Tampereella ja Pirkanmaalla.

Onko tällainen harkinnassa?

”En sitä kommentoi, mutta sen voin todeta, että etuosto-oikeutta on joitakin kertoja käytetty.”

Kaikkonen kertoo lähiviikkoina tuovansa eduskuntaan esityksen lakimuutoksesta, joilla EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien kiinteistökauppoja koskevaa lainsäädäntöä kiristetään. Kaikkosen mukaan ei pidä kuitenkaan ajatella, että kaikki venäläisten kiinteistökaupat Suomessa olisivat turvallisuusriskejä. ”Mutta ei myöskään kannata olla sinisilmäinen. On mahdollista, että joihinkin liittyy riskejä.”

”Ovi käy sisään päin”

Kun Venäjä helmikuussa hyökkäsi Ukrainaan, ennätysmäärä reserviläisiä hakeutui Suomessa pois reservistä siviilipalvelusvelvollisiksi. Kaikkosen mukaan suomalaisten puolustuskyky ja -tahto ovat kuitenkin hyvät. ”Vaikka jotkut haluavat pois reservistä, sanoisin, että ovi käy enemmän sisään päin. Vapaaehtoiset maanpuolustuskurssit ovat täyttyneet ennätysajassa, alan järjestöihin liitytään ja kertausharjoituksiin tullaan hyvällä motivaatiolla.”

Euroopassa monet maat ovat kylmän sodan jälkeen ajaneet alas armeijoitaan, lakkauttaneet yleisen asevelvollisuuden ja leikanneet puolustusmäärärahoja. ”Suomen puolustuskyky pärjää eurooppalaisessa vertailussa hyvin. Esimerkiksi armeijan sodan ajan 280 000 sotilaan vahvuus ja tykistömme kuuluvat Euroopan vahvimpiin.”

Ruotsi on yksi niistä maista, joka lakkautti yleisen asevelvollisuuden vuonna 2010 ja palautti sen uudelleen vuonna 2017. Mittavan reservin luominen Ruotsiin vie kuitenkin vuosikausia. Kaikkosen mukaan Ruotsilla on silti Suomen kannalta annettavaa Itämeren puolustukselle. ”Meillä maavoimien vahvuus on Ruotsia suurempi, mutta Ruotsi on panostanut ilma- ja merivoimiin ja sillä on sukellusvenelaivasto.”

Suomi ja Ruotsi ovat hakeneet Nato-jäsenyyttä yhdessä, mutta Nato-maista Turkki on suhtautunut myötämielisemmin Suomen kuin Ruotsin hakemukseen. Kaikkonen kommentoi tilannetta varovasti: ”Meille kyllä selvästi parempi vaihtoehto olisi kuitenkin se, että yhtä jalkaa mennään. Muulla en halua lähteä spekuloimaan.”

Harmia on mahdollista aiheuttaa

Muun muassa suojelupoliisi on arvioinut kyberhyökkäysten mahdollisuuden ja muiden turvallisuusuhkien kasvaneen Suomessa Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Kaikkosen mukaan välitöntä uhkaa ei kuitenkaan ole. ”Jonkin verran on lisätty keskeisen siviili-infrastruktuurimme turvallisuustoimia. Kertomatta nyt tarkemmin, mitä se tarkoittaa, mutta varmuuden vuoksi hieman normaalia tarkemmin näitäkin yhteyksiä valvotaan.”

Syyskuussa Saksan ja Ruotsin välissä Itämerellä räjähtivät Nord Stream -kaasuputket. Iskun tekijäksi epäillään lännessä yleisesti Venäjää. Kaikkonen sanoo, että jos kaasuputki olisi räjähtänyt Suomenlahdella, Suomen viranomaisten laatikosta olisi löytynyt suunnitelma siihenkin tilanteeseen. ”Mutta jos joku nyt oikein haluaa harmia aiheuttaa, kyllä se mahdollista on. Varsinkin meressä kulkevat kaapelit ovat vaikeasti valvottavia, vaikka niissäkin on valvontatoimenpiteitä.”

Kaikkonen lisää, että Suomi ei ole yhden kaasulinjan, sähkökaapelin tai tietoliikenneyhteyden varassa. ”Kyllä meillä varajärjestelmiä on, joilla pystytään vauriot varsin nopeasti paikkaamaan.”

”Onneksi on ollut varsin rauhallista. Se on kaikille parempi niin. Ei tässä välitöntä sotilaallista uhkaa ole päällä, mutta tietysti pidemmälläkin tähtäimellä täytyy katsoa”, puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) sanoo Aamulehden haastattelussa.

Eläköityneitäkin sotilaita palkataan

Jo ennen Ukrainan sodan syttymistä puolustusvoimat tilasi neljä sotalaivaa eli monitoimikorvettia ja teki F35-hävittäjähankinnan. Venäjän hyökättyä Ukrainaan se on ostanut 260 miljoonalla eurolla täydennystä puolustustarvikevarastoihin, esimerkiksi kertasinkoja ja suojaliivejä, ja määrärahoja on vielä käyttämättäkin. ”Näillä ja Nato-jäsenyyden hakemisella nostetaan kynnystä häiritä rauhaamme. Se nousee näillä niin korkeaksi kuin se ylipäätään on nostettavissa”, Kaikkonen sanoo, mutta pahoittelee sitä, että tarvikekaupoilla on nyt moni muukin maa, mikä voi pidentää tarvikkeiden toimitusaikoja ja nostaa niiden hintaa.

Hallitus esittää myös ensi vuoden budjettiesityksessään puolustushallinnon määrärahoihin miljardin euron eli 20 prosentin lisäystä. Summalla muun muassa palkataan puolustusvoimiin lisää henkilöstöä ja nostetaan kertausharjoituksissa koulutettavien reserviläisten määrää.

Puolustusvoimilla on parhaillaan käynnissä myös mittavat rekrytoinnit, kun se palkkaa palvelukseensa satoja sotilaita ja siviilejä lisää. Kaikkosen mukaan puolustusvoimat on pystynyt kilpailemaan työvoimasta nyt suhteellisen hyvin. ”Kiinnostusta tulla töihin puolustusvoimiin on aiempaa enemmän. Palkkaamme myös jo eläkkeelle jääneitä sotilaita. Heillä useilla on vielä terveyttä ja tahtoa osallistua.”