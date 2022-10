Oppositio hiillosti hallitusta energiasta välikysymyksessä – ”Omistajaohjaus on ollut pelkkä vitsi”

Marin totesi välikysymyskeskustelussa, että osa Fortumin tekemistä strategisista valinnoista on osoittautunut virheiksi.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on todennut, ettei Venäjän aloittama hyökkäyssota ole kaikkien käsillä olevien energiaongelmien syy.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) korosti eurooppalaista yhteistyötä vastatessaan keskiviikkona eduskunnassa energiamarkkinoiden toimintaa, sähkön hintaa ja Fortum-politiikkaa koskevaan välikysymykseen. Marin sanoi, että Euroopan unioni on Suomen tärkein arvo- ja turvallisuusyhteisö, ja sen jäsenenä Suomella on ollut kokoaan suurempi mahdollisuus vastata sotaan mittavilla Venäjä-pakotteilla.

”Myös energian osalta Venäjän asettamaan haasteeseen voidaan vastata vain yhdessä eurooppalaisella tasolla. Siksi hallitus on valmis tarkastelemaan kaikkia yhteiseurooppalaisia keinoja energian hinnannousun maltillistamiseksi ja autoritaarisista maista tuodusta fossiilienergiasta irtautumiseksi”, hän sanoi.

Välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra vaati, että eurooppalaisesta sähkömarkkinamallista on irtauduttava, kunnes muualla Euroopassa tehdyt virheet on korjattu. Hän arvosteli esimerkiksi sitä, että suomalaiset kuluttajat maksavat sähköstään lähes yhtä paljon kuin monin verroin pahemmin saastuttavien maiden kansalaiset.

Kokoomukselta oma epäluottamuslause

Välikysymyksen olivat jättäneet oppositioryhmät perussuomalaiset, kristillisdemokraatit ja Liike Nyt. Sen sijaan kokoomus ei siihen yhtynyt, vaan esitti hallitukselle omaa epäluottamuslausetta epäonnistuneesta Uniper-politiikasta.

”Perussuomalaisten välikysymyksestä paistaa EU-vastaisuus ja ajatus yhteisten markkinoiden rikkomisesta. Suomalaiset eivät pärjää paremmin, jos suljemme sähkönsiirtoyhteydet Eurooppaan. Suomi on ollut ja tulee jatkossakin olemaan riippuvainen sähkön tuonnista kylminä pakkaspäivinä”, perusteli kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron käyttänyt Pia Kauma.

Samaa viesti myös elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.), joka huomautti, ettei Suomi ole ollut energiaomavarainen vuosikymmeniin.

”Se, että me tehtäisiin joku suljettu järjestelmä tänne, se on täysin jostain muusta maailmasta. Me tulemme tarvitsemaan aina myös sähköä ulkoa päin Suomeen. Eli ei pidä antaa harhaista kuvaa tästä tilanteesta.”

"Omistajaohjaus on ollut pelkkä vitsi"

Välikysymyskeskustelussa kiisteltiin myös energiayhtiö Fortumista ja erityisesti sen Uniper-omistuksista. Pääministeri Marin totesi heti avauspuheenvuorossaan, että Fortumin hallitus ja johto tekivät aikanaan valintoja ja jälkikäteen katsottuna osa näistä strategisista valinnoista on osoittautunut virheiksi.

Marin sanoi, että kun Fortum, Uniper ja Saksan valtio neuvottelivat viime kesänä, valtio-omistajan edustaja oli jatkuvasti tietoinen neuvotteluprosessista ja -strategiasta. Lisäksi valtio-omistajan edustaja oli ollut läsnä tietyissä neuvotteluissa ja yhteyttä oli pidetty myös poliittisella tasolla.

”Valtio-omistaja asetti neuvotteluille selkeitä tavoitteita. Yksi niistä oli, että Fortumin tai Suomen valtion oman pääoman ehtoista lisärahoitusta ei tule myöntää osana ratkaisua, ja että Uniperille annetut lainat sekä takaukset palautuvat vahvistaen Fortumin tasetta ja likviditeettiä. Ratkaisu mahdollistaa Fortumille sodan aiheuttamien tappioriskien rajauksen sekä keskittymisen ydinliiketoimintaansa”, Marin sanoi.

Liike Nytin Harry Harkimo muistutti arvostelleensa Fortumin Uniper-kauppaa avoimesti jo vuosia sitten ja hän ennakoi, että myös Fortumin Venäjän-omistuksista on tulossa miljarditappiot. Harkimo arvosteli kovasanaisesti Fortumin johdon toimintaa.

”Toimitusjohtaja Markus Rauramo on ollut kaikissa käänteissä keskeinen päätöksentekijä tässä Suomen taloushistorian suurimmassa sotkussa. Ja siitä hyvästä hänelle on maksettu tuntuvat bonukset. Kuka, ketkä ja miten tästä Fortumin miljardiseikkailusta kantavat vastuun?” Harkimo kysyi.

Hän sanoi, että omistajaohjaus on ollut tässä tapauksessa pelkkä vitsi.

”Opetus on se, että valtiolla ei ole mitään mieltä pitää enemmistöomistusta pörssiyhtiössä. Se ei vaan toimi.”

Tuppurainen: Johto kantaa vastuun

Omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) painotti, että osakeyhtiölaissa määritellään johdon ja omistajien tehtävät ja vastuut, eikä omistaja voi sanella johtoa.

”Yhtiöllä on oma johto, yritysjohto, joka kantaa vastuun päätöksistä myös silloin, kun riskit aikanaan voivat realisoitua. Valtio käyttää omistajan valtaa siellä, missä sen kuuluu, eli yhtiökokouksessa. Me valitsemme yhtiölle hallituksen, joka on tehtävien tasalla.”

Tuppurainen huomautti, että omistajaohjauspolitiikkaa on tiukennettu tällä vaalikaudella esimerkiksi siten, että kaikissa valtio-omisteisissa yhtiöissä, myös Fortumissa, on kauden päättyessä kasvollisen valtio-omistajan edustaja hallituspöydän ympärillä.

”Edellisen kerran Fortumin hallituksessa on ollut virkamiesjäsen vuonna 2006. Enää ei valtio-omistaja tule yllätetyksi, koska tämä virkamies huolehtinee siitä, että valtio-omistajaa informoidaan tärkeistä päätöksistä.”

Välikysymysäänestykset pidetään perjantaina.

