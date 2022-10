Näin translakiesitystä puitiin eduskunnassa – vastustajia myös hallituksen riveistä

Eeva Kallin mukaan keskustan ryhmässä on ”muutamia” vastustajia. Kallin mukaan ryhmän enemmistö on esityksen takana.

Eduskunnan täysistunnossa kuultiin tiistaina kiihkeää sananvaihtoa, kun hallituksen esitys translain uudistamisesta tuotiin lähetekeskusteluun.

Esitystä esitelleen perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindénin (sd) mukaan lakihankkeen keskeinen uudistus on se, että sukupuolen oikeudellinen vahvistaminen eriytettäisiin lääketieteellisistä tutkimuksista ja hoidoista. Tällöin väestörekisterin sukupuolimerkinnän muuttamiseen ei enää tarvittaisi lääketieteellistä selvitystä tai diagnoosia transsukupuolisuudesta.

Nykyisessä laissa voimassa oleva vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä poistettaisiin myös.

Lakiesitystä puolustavissa puheenvuoroissa korostuivat ihmisoikeuksien parempi toteutuminen ja transihmisten elämän helpottaminen.

”On sanomattakin selvää, että lakiesitys on parannus moniin nykyisen lainsäädännön ongelmiin, joista ihmisoikeussopimusten kansainväliset valvontaelimet ovat Suomea lukuisia kertoja huomauttaneet”, sanoi Veronika Honkasalo (vas).

Honkasalon mukaan lakiin jäi kuitenkin vielä parannettavaa, sillä se koskee vain täysi-ikäisiä.

”Tutkimusten mukaan Suomessa transnuoret voivat huonosti ja heidän itsemurha-ajatuksensa ovat 2–6 kertaa yleisempiä muuhun väestöön verrattuna.”

Valiokunnista äänestettäneen keskiviikkona

Kyse on sukupuolen oikeudellisesta vahvistamisesta. Uudistus ei siten koske sukupuolen korjaamiseen liittyviä lääketieteellisiä toimenpiteitä.

Äänekkäimmin lakiesitystä vastaan puhuttiin kristillisdemokraattien ja perussuomalaisten riveistä.

Sari Essayah (kd) katsoi, että jos sukupuolimerkinnän muuttaminen ei vaatisi enää lääketieteellistä vahvistusta, se olisi haitta sukupuoliristiriidasta kärsiville.

Lakiesitystä vastustettiin myös siksi, että teoriassa sukupuolimerkintää voisi muuttaa useamman kerran.

Päivi Räsänen (kd) esitti, että koska lakimuutoksen vaikutukset ovat niin laajoja, siitä pitäisi pyytää lausunto myös hallinto-, sivistys ja puolustusvaliokunnilta. Vihreiden Iiris Suomelan mielestä Räsäsen esityksessä on viivytystaktiikan makua. Tarkemmasta eduskuntakäsittelystä on tarkoitus äänestää keskiviikkona.

Esityksestä odotetaan jakavaa myös hallituksen sisällä. Keskustan ryhmäjohtaja Eeva Kalli kertoi tiistaina STT:lle, että keskustan eduskuntaryhmässä on ”muutamia” kansanedustajia, joilla on vaikeuksia tukea hallituksen esitystä. Kallin mukaan ryhmän enemmistö on esityksen takana.

Ainakin Pekka Aittakumpu (kesk) aikoo äänestää esitystä vastaan. Hänen mukaansa esityksessä on useita ongelmia. Hän kritisoi muun muassa lääketieteellisen arvion puutetta.

”Minun mielestäni tämä kuuluu näihin kysymyksiin, joissa edustajilla pitää olla omantunnon vapaus”, hän sanoo STT:lle.

Uuden translain on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alusta.