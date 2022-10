Ukrainalaisia ja venäläisiä ei enää sijoiteta vastaanottokeskuksissa samoihin asuintiloihin, sanoo Migri

Migrin mukaan ukrainalaiset ovat jättäneet tänä vuonna 40 536 tilapäisen suojelun hakemusta.

Suomeen tulleet ukrainalaiset ja venäläiset eivät jatkossa asu vastaanottokeskuksissa samoissa asuintiloissa, tiedottaa Maahanmuuttovirasto (Migri).

Migrin mukaan keskuksissa on tähän saakka asunut rauhallisesti sekä ukrainalaisia että venäläisiä. Tilanne on kuitenkin muuttunut Venäjän aloittaman liikekannallepanon jälkeen eikä ukrainalaisia ja venäläisiä enää sijoiteta samoihin asuintiloihin. Ukrainalaiset ovat Migrin mukaan kertoneet peloistaan, joita venäläisten majoittaminen samoihin tiloihin on aiheuttanut.

Uusien venäläisten turvapaikanhakijoiden kohdalla käytäntö on astunut Migrin mukaan voimaan heti. Lokakuun aikana on tarkoitus siirtää maassa pidempään asuneet muihin asuintiloihin.

Migrin mukaan ukrainalaiset ovat jättäneet tänä vuonna 40 536 tilapäisen suojelun hakemusta.

Venäläiset ovat jättäneet liikekannallepanon jälkeen 263 turvapaikkahakemusta ja koko vuonna yhteensä 679.