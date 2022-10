Hoitajien palkkasovussa jäi auki monta keskeistä kysymystä. Professorin mukaan hoitajien kannalta sopimus oli riittävän hyvä, vaikka tavoitteeksi naulattua 3,6 prosenttia ei saatu. Yksinkertaisella laskelmalla kuitenkin selviää, että kauas ei jääty.

Sosiologian emeritusprofessori Harri Melin Tampereen yliopistosta toteaa, että hoitajien palkkasovussa on toistaiseksi selvää ja riidatonta vain se, että sopimus on viisivuotinen.

Kysyn silti Melinin arviota päivän kuumaan kysymykseen: saivatko hoitajat nyt mitä halusivat, eli 3,6 prosentin ylimääräiset vuotuiset palkankorotukset yleisen linjan päälle seuraavien viiden vuoden aikana?

”Oma tulkintani on, että eivät saaneet. Sopimukseen on myös kirjattu se, millä tavalla palkat nousevat kolmen ensimmäisen vuoden aikana kunta-alalla kesäkuussa solmitun yleissopimuksen jälkeen. Se on jokseenkin riidatonta.”

Valtakunnansovittelija Anu Sajavaaran sovintoehdotukseen vuosille 2023–2025 kirjatut korotukset ovat 1,5 prosenttia, 2,5 prosenttia ja 2 prosenttia eli yhteensä kuusi prosenttia. Tämän lisäksi kunta-alalle on sovittu viisivuotinen palkkaohjelma, joka nostaa kuntatyöntekijöiden palkkoja yhteensä 5,1 prosenttia yli yleisen linjan ja koskee myös hoitajia. Tämä tarkoittaa vuositasolla noin prosentin lisäkorotuksia.

Tulevien vuosien yleiskorotusten taso on kuitenkin vielä täysin auki samoin kuin se, miten hoitajien palkat kehittyvät ensimmäisen kolmen vuoden jälkeen.

Mikä? Hoitoalan palkkasopu Hoitajaliitot Tehy ja Super hyväksyivät maanantaina valtakunnansovittelijan sovintoehdotuksen hoitajajärjestöjen ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajien (KT) työriitaan. Osapuolet kuitenkin tulkitsevat syntynyttä sopimusta eri tavoin. Tehyn ja Superin mukaan sote-alalla tehtäväkohtaisten palkkojen keskiarvo nousee keskimäärin vähintään 17,3 prosenttia viiden vuoden aikana. Korotus tulee etupainotteisesti siten, että kolmena ensimmäisenä vuonna nousu on 15,3 prosenttia. KT:n mukaan sote-sopimuksen piirissä olevan henkilöstön ansiot nousevat vuosina 2022–2025 keskimäärin vähintään 13 prosenttia. KT katsoo, että nyt sovittiin myös aloittavien hyvinvointialueiden palkkojen yhteensovittamisen kustannuksista. KT on laskenut palkkaharmonisaation vievän noin 6 prosenttia sote-sopimuksen palkkasummasta. Kustannukseen sisältyy myös palkkausjärjestelmän uudistamisen kuluja. Sekä KT:n että hoitajaliittojen laskelmissa on huomioitu muun kunta-alan kesällä sopima viisivuotinen palkkaohjelma, joka koskee myös hoitajien palkkoja. Vuonna 2023 alkava palkkaohjelma nostaa kuntatyöntekijöiden palkkoja yhteensä 5,1 prosenttia yli yleisen linjan.

Riita käsitteistä

”Tässä on selvästi tehty palkkaohjelmaa, mutta siihen on leivottu sisään myös hyvinvointialueiden palkkojen yhtenäistämisen kustannuksia. Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen sanoo, että se kuuden prosentin osuus on osa palkkaohjelmaa, mutta KT:n toimitusjohtajan Markku Jalosen mukaan kyse on harmonisointirahasta.”

Sovintoehdotuksen mukaan palkankorotukset kohdistetaan paikallisesti palkkojen yhteensovittamiseen ja palkkauksen kehittämiseen sekä uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottoon. Riitaa käydään siis käsitteistä ja painotuksista: onko kyse palkkaohjelmasta vai palkkojen harmonisoinnista ja missä määrin kustakin. ”Oma tulkintani on, että vastaus on sekä että.”

Sovintoehdotuksen mukaan kuuden prosentin korotuspotti viedään palkkoihin paikallisesti neuvotellen ja ellei sopua synny, työnantaja määrää. Tehyn mukaan palkkojen harmonisoinnista ei vielä ole sovittu.

Yksittäinen työntekijä varmasti nyt miettii, mitä palkankorotus tarkoittaa omassa lompakossa. Sitä on kuitenkin mahdotonta arvioida, kun ratkaisut tehdään paikallisesti. ”Todennäköistä on, että ainakin suurelta osin rahat kohdistetaan niiden työntekijöiden palkkoihin, joissa harmonisoinnin tarvetta on eniten.”

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n toimitusjohtaja Markku Jalonen kertoi maanantaina, että sopu syntyi palkkaharmonisaatiosta.

Hyvä sopimus

Melin muistuttaa, että hyvä työmarkkinaratkaisu on aina kompromissi, jossa molemmat osapuolet tulevat vastaan. ”Tämä on viestintäkysymys. Rytkönen viestii omilleen, että me saimme, mitä halusimme. Sitä 3,6:ta prosenttia ei tullut läheskään, mutta he saivat hyvän sopimuksen, varmaan paremman kuin ikinä. Se riitti heille.”

Hoitajaliitot korostivat, että ratkaisun tuloksena esimerkiksi lähihoitajan tehtäväkohtaisen palkan keskiarvo nousee nykyisestä 2 255 eurosta yli 2 600 euroon ja sairaanhoitajan vastaavasti 2 625 eurosta yli 3 000 euroon.

Sopimukseen on kirjattu myös palkallinen ruokatunti ja toimenpiteitä työn kehittämiseksi, mitä Melin pitää yhtä olennaisena kuin palkkaa. ”Kolmen vuoden kuluttua joudutaan joka tapauksessa käymään uudet neuvottelut, koska inflaatio laukkaa ja hyvinvointialueiden palkat pitää harmonisoida.”

Lähes tavoiteltu taso

Miten kauas hoitajat sitten jäivät tavoitteestaan? Melin ei halua ottaa kantaa prosentteihin, mutta tehdään pieni laskuharjoitus.

Unohdetaan inflaatio ja oletetaan, että yleinen palkankorotuslinja on 2 prosenttia. Tehy tavoitteli sen päälle 3,6:ta prosenttia, mistä kunta-alan palkkaohjelma tuo 1 prosentin, joten enää puuttuu 2,6 prosenttia. Sovintoehdotuksen kolmelle vuodelle jyvitetty korotus on 6 prosenttia, mikä kolmelle vuodelle jaettuna on 2 prosenttia.

Näin laskien Tehy jäi tavoitteestaan vain 0,6 prosenttia per vuosi ainakin kolmen ensimmäisen vuoden ajan. Pitää kuitenkin huomata, että jos harmonisoinnin tuoma lisä vastaavasti kutistuu, tavoitteesta voidaan jäädä todella kauas.

Palkkaneuvotteluissa yksikään ammattiliitto ei saa tavoitteitaan täysimääräisesti läpi. Nyt ratkaisun avaimet löytyivät, kun työnantaja keksi leipoa palkkojen harmonisointiin varatun rahapotin mukaan sovintoehdotukseen. Kenelläkään ei tosin ole vielä tietoa, mitä harmonisointi tulee lopulta maksamaan.

Ehkä kaikki voittavat

Kun sote-lainsäädäntöä tehtiin kesällä 2020, valtiovarainministeriö arvioi palkkaharmonisoinnin kustannuksiksi 124–434 miljoonaa euroa. Kuntaliiton arvion mukaan kustannukset ovat vähintään 680 miljoonaa euroa. Pirkanmaalla kustannukset ovat arvion mukaan lähellä sataa miljoonaa euroa, jos mennään kärkipalkkojen mukaan.

Yksi näkökulma on, että kaikki voittavat, jos harmonisointipotti saadaan sovittua osaksi nyt päätettyjä palkankorotuksia. Eri hyvinvointialueilla työskentelevät saavat palkkojen yhtenäistämisen tuomat rahansa nopeasti, eikä palkkojen tasosta tarvitse riidellä eri puolilla maata käräjäoikeuksissa. Niiden ratkaisut voivat poiketa toisistaan, ennen kuin yhtenäinen oikeuskäytäntö syntyy. Myös työnantajille on selvä etu, jos aikaa ja energiaa ei tarvitse käyttää riitelyyn tai pelätä takautuvia palkkavaatimuksia, joiden loppusummaa kukaan ei osaa ennalta arvioida.

Avoimia kysymyksiä riittää silti. Tulevatko korotukset myös niiden hyvinvointialueiden työntekijöille, joiden palkat on jo aiemmin harmonisoitu. Entä miten käy palkkojen Helsingissä, joka ei ole hyvinvointialue, vaan järjestää palvelut itse.