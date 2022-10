Tytti Yli-Viikarin mukaan VTV halusi hänestä eroon julkisuuden paineessa – Nykyisen pääjohtajan mukaan Yli-Viikarin tapaus romahdutti luottamuksen virastoon

Yli-Viikarin potkujen käsittely alkoi maanantaina hallinto-oikeudessa. Hänen mukaansa irtisanominen on perusteeton, VTV sanoo, että siihen oli laissa tarkoitettu erityisen painava syy.

STT

Valtiontalouden tarkastusvirastosta (VTV) irtisanottu Tytti Yli-Viikari sanoo, että hänen potkunsa olivat perusteettomat ja että julkisuuden paine vaikutti VTV:n ratkaisuun.

”Koen, että tässä vyyhdissä on monta eri toimijaa, joilla on varmasti ollut painetta siihen, että hyvin paljon julkisuutta vetävä hahmo saadaan pois virastosta. Itse en identifioidu siihen hahmoon”, Yli-Viikari sanoi maanantaina Helsingin hallinto-oikeudessa, missä hänen irtisanomistaan VTV:n ylijohtajan paikalta käsiteltiin.

VTV irtisanoi Yli-Viikarin maaliskuussa. Hän valitti viraston päätöksestä hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeudessa kuultiin VTV:n nykyistä pääjohtajaa Sami Yläoutista, joka kiisti, että ulkopuoliset tekijät olisivat vaikuttaneet irtisanomispäätökseen. Samalla hän myönsi, että viraston maine ja yleinen luottamus sen toimintaan ”romahtivat” Yli-Viikarin tapauksen seurauksena.

”VTV tarkastaa sitä, että julkisten varojen käyttö on lainmukaista. Jos viraston johdossa on henkilöitä, joiden toiminnassa ei ole noudatettu viraston ohjeita tai määräyksiä, tai käyttäytyminen ei ole ollut aseman ja tehtävien edellyttämää, on selvää, että se vaikuttaa hyvin kielteisellä tavalla viraston maineeseen ja näin valitettavasti on tämän tapauksen johdosta käynyt”, Yläoutinen sanoi.

Käräjäoikeus ei määrännyt viraltapantavaksi

Irtisanomisen taustalla on Helsingin käräjäoikeuden tammikuinen tuomio, jossa Yli-Viikarin katsottiin syyllistyneen VTV:ssä virka-aseman väärinkäyttämiseen, virkavelvollisuuden rikkomiseen ja kavallukseen.

Tuomio virka-aseman väärinkäyttämisestä tuli sopimuksesta, jolla VTV:n työntekijälle maksettiin kaksi vuotta palkkaa ilman työvelvoitetta ennen eläkkeelle jäämistä. Virkavelvollisuuden rikkominen ja kavallus liittyvät Yli-Viikarin virkamatkoilta saamien lentopisteiden käyttöön henkilökohtaisiin matkoihin. Käräjätuomiosta on valitettu hoviin, joten se ei ole lainvoimainen.

Syyttäjä vaati Yli-Viikarille ehdollista vankeutta ja viraltapanoa, mutta käräjäoikeus tuomitsi tälle vain sakkoja. Yli-Viikari katsoo, että käräjätuomio nimenomaisesti osoittaa, etteivät hänen syykseen luetut teot osoita häntä ilmeisen sopimattomaksi tehtäväänsä tai toimimaan virkamiehenä.

Toista irtisanomista käsitellään marraskuussa

Irtisanomispäätöksessään VTV vetoaa myös eduskunnan tarkastusvaliokunnan selvitykseen, jonka mukaan Yli-Viikarin toiminta oli merkittävällä tavalla heikentänyt luottamusta VTV:n oman taloudenhoidon asianmukaisuuteen ja sisäisen valvonnan toimivuuteen sekä vahingoittanut viraston julkikuvaa.

VTV:n mukaan arvioitaessa Yli-Viikarin menettelyä kokonaisuudessaan hänen irtisanomiseensa oli eduskunnan virkamieslaissa tarkoitettu erityisen painava syy.

Yli-Viikari oli toiminut VTV:ssä ylijohtajana vuodesta 2012. Vuonna 2016 hän aloitti viraston pääjohtajana, josta virasta eduskunta irtisanoi hänet viime vuoden kesällä rikosepäilyjen takia.

Kuuden kuukauden irtisanomisajan jälkeen Yli-Viikari aikoi palata hoitamaan ylijohtajan taustavirkaansa, josta hän oli vapautettuna pääjohtajana toimimisen ajan. VTV kuitenkin pidätti hänet ylijohtajan virasta viime vuoden lopulla, minkä jälkeen hänet irtisanottiin maaliskuussa.

Hän on valittanut myös eduskunnan päätöksestä irtisanoa hänet pääjohtajan paikalta. Tätä asiaa käsitellään hallinto-oikeudessa marraskuussa.