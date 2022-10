Akavassa sovittiin väistyvän puheenjohtajan Sture Fjäderin lomista – pitää jonkin verran lomaa ennen lähtöään

Fjäder kertoo käyvänsä nyt läpi aiemmin suunniteltuja tehtäviään ja tapaamisiaan ja katsovansa kriittisesti, mitä niistä hän vielä hoitaa ja mihin osallistuu.

Akavassa on sovittu väistyvän puheenjohtajan Sture Fjäderin jäämisestä lomalle ennen kuin hän jättää tehtävänsä marraskuun puolivälissä. Fjäder jää lomalle lokakuun lopulla ja hän katsoo myös tarkemmin läpi lähiviikkojen ohjelmansa. Asiasta raportoidaan tiistaina kokoontuvalle Akavan hallitukselle.

Helsingin Sanomat kertoi lauantaina, että Fjäder ei suostuisi pitämään käyttämättömiä lomiaan varapuheenjohtajien vaatimuksesta huolimatta.

Akavan 1. varapuheenjohtaja Jari Jokinen sanoo STT:lle olevansa todella hyvillään siitä, että asiasta on nyt päästy sopimaan.

”Ymmärrän tosi hyvin nämä kriittiset puheenvuorot. Meille tuli syyskuussa puheenjohtajistona tieto tästä asiasta (käyttämättömät lomapäivät) yllätyksenä, ja tätä on hoidettu yhdessä puheenjohtajiston kanssa.”

Fjäder on jättämässä tehtävänsä marraskuun puolivälissä, jolloin Akavalle valitaan uusi puheenjohtaja.

Hän luopui valtaosasta tehtäviään jo elokuussa, jolloin hän ilmoitti pyrkivänsä eduskuntaan kokoomuksen listoilta ensi kevään vaaleissa. Fjäder vetäytyi tuolloin keskusjärjestön edunvalvonnan ja vaikuttamistyön johtamisesta eikä ole enää toiminut Akavan edustajana julkisuudessa eikä johtanut puhetta Akavan hallituksen kokouksessa.

Fjäder: Katson kriittisesti, mitä kaikkea hoidan

Sture Fjäder sanoo STT:lle uskovansa, että nyt sovittu ratkaisu on hyvä molemmin puolin.

”Uskoisin, että kaikki ovat nyt tyytyväisiä.”

Fjäder sanoo olleensa itse aloitteellinen asiassa ja toivoo, ettei koko keskustelua olisi syntynyt.

”Olen pahoillani siitä, että yksittäisen henkilön palvelussuhteen ehdot ovat julkisuudessa ja siitä syntyi tämä ihan turha keskustelu.”

Fjäder kertoo käyvänsä nyt läpi aiemmin suunniteltuja tehtäviään ja tapaamisiaan ja katsovansa kriittisesti, mitä niistä hän vielä hoitaa ja mihin osallistuu.

Arvostelua ennenkin

Fjäderin toiminta on herättänyt Akavassa arvostelua jo aiemmin. Esimerkiksi viime tiistaina varapuheenjohtajat puuttuivat Fjäderin vaalikampanjointiin ja osallistumiseen keskusteluun sosiaalisessa mediassa.

”Akavan varapuheenjohtajat pitävät ongelmallisena, että Fjäder toimii sosiaalisessa mediassa aktiivisesti ja tekee vaalikampanjaansa samalla, kun hän on vielä Akavan puheenjohtaja. Toimintatapa aiheuttaa hämmennystä ja perusteltuja kysymyksiä erityisesti akavalaisten joukossa”, he totesivat kannanotossaan.

Sekä Fjäder että varapuheenjohtaja Jokinen toivovat, että tulevaisuudessa puheenjohtajan työsuhteen ehdoista sovittaisiin jo ennen puheenjohtajan valintaa. Fjäderin tapauksessa niistä sovittiin vasta valinnan jälkeen.

Jokisen mukaan marraskuussa valittavan puheenjohtajan työsuhteen ehdoista käydään parhaillaan keskustelua Akavan puheenjohtajistossa ja hallituksessa. Hän on jäävännyt itsensä näistä keskusteluista, sillä hän on itse ehdolla puheenjohtajaksi. Hänen vastaehdokkaansa on Maria Löfgren.