Maakuntajohtaja: Pääradan korjaus pitäisi saada toteutettua jo seuraavan kymmenen vuoden aikana

Tampere ja Pirkanmaan liitto pohtivat kantaansa linjausvaihtoehtoihin. Ikonen sanoo, että Tampere tarvitsee nopean yhteyden, mutta vaihtoehdot on punnittava.

Aamulehti

Tampereen kaupungin kanta on, että Tampereen ja Helsingin välille tarvitaan entistä nopeampi yhteys, mutta vaihtoehdot on vielä tarkasteltava ja punnittava huolellisesti. Pormestari Anna-Kaisa Ikonen (kok.) sanoo, että linjauksilla on hyvin paljon vaikutuksia ja niitä on arvioitava suhteessa saavutettavaan aikatauluhyötyyn. Päätös tehdään näiden arvioiden jälkeen.

Lue lisää: Tässä ovat suunnitelmat tunnin junan reitiksi – yhtenä vaihtoehtona tunneli Pirkkalasta Lempäälään

Tampere ja Pirkanmaan liitto korostavat kumpikin, että maakunnan kannalta tärkeintä olisi saada nopeutettua nykyisen pääradan peruskorjausta, jonka on arvioitu toteutuvan seuraavan 18 vuoden aikana.

”Tällä hetkellä akuuteimmat ovat henkilöratapihan uudistaminen ja pääradan korjaus. Tarvitsemme perusparannuksen, mutta kun katsotaan pidemmälle, tarvitaan kapasiteettia ja nopeutta joko lisäraiteilla tai kokonaan uusilla linjauksilla”, Ikonen sanoo.

Hän huomauttaa, että hanke odottaa rahoitusta, vaikka se on ollut Väyläviraston tärkeiden hankkeiden listalla jo pitkään.

Myös maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen sanoo, että pääradan korjaus pitäisi saada toteutettua jo seuraavan kymmenen vuoden aikana. ”Niin kauan kun hanke on työn alla, se heikentää ja hidastaa maakunnan kehittämistä. Ihan huolimatta siitä, mikä linjaus valitaan, peruskorjausta pitää nopeuttaa merkittävästi ja siihen pitää osoittaa valtion varoja.”

Ahonen muistuttaa, että pääradalla matka-aika on hidastunut noin kymmenen minuuttia siitä, mitä se oli.

Ahonen sanoo, että Pirkanmaan liiton kannasta päättää maakuntahallitus. Hän kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että selvityksen vaihtoehdoissa on useita maankäytön, ympäristön ja muun yhteensovittamisen kannalta haasteellisia kohtia, joita on katsottava tarkasti.

Mitä tulee hankkeen rahoitukseen, niin sekä Ikonen että Ahonen odottavat vielä valtiovarainministeriön vuodenvaihteessa valmistuvaa näkemystä rahoituksesta. Ikonen sanoo, että uudelle linjaukselle olisi todennäköisemmin helpommin löydettävissä muutakin kuin julkista rahaa.

Ahonen sanoo, että rahoitusta on ilman valtiovarainministeriön analyysia vaikea arvioida. ”Ennakkotiedot ovat sellaisia, että kansliapäällikkö Majanen on antanut ymmärtää, ettei mukavia yllätyksiä ole luvassa, eli rahoituksen täytyy pääosin tulla julkisesta lähteestä. Jos näin on, kysymys on miljardien investoinneista. Silloin on tärkeää, että ratahankkeiden rakentamisen ja valintojen täytyy perustua kannattavuuslaskentaan, ne eivät ole mielipidekysymyksiä. Mitä välillisempiä hyötyjä osoitetaan, sitä huterammalla pohjalla kannattavuuslaskenta on.”