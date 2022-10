Seuraavaan hallitusohjelmaan on kirjoitettava ulko- ja turvallisuuspolitiikan sivut uudelleen. Talouden tasapainottamisen ja työelämän uudistamisen lisäksi pöytään katetaan uusi pitkän linjan uurastus, sotu.

Aamulehti

Sota, räjähtelevät kaasuputket, rajat ja varautuminen. Siinä tärkeimmät puheenaiheet eduskunnan kuppilassa, mutta heti sen jälkeen kuiskutellaan ensi kevään hallituskuvioista.

Ne eivät olekaan kovin selviä, sillä sopivia kumppaneita ei niin vain löydy.

”Niiden kanssa ei nyt ainakaan lähdetä hallitukseen”, kuuluu aika monelta suunnalta.

Gallupien kärjessä on loistanut kokoomus. Ylen viimeisessä mittauksessa kannatus oli 24,2 prosenttia. Kyyti on ollut vakaata pitemmän ajan.

Vaikka yhtään ääntä ei ole annettu, spekulaatioissa lähdetään liikkeelle siitä, että kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo alkaa koota hallitusta.

Tosin noin muhkeaan voittoon eivät kilpailijat usko ensi kevään eduskuntavaaleissa. Yleensä ennen vaaleja gallupit alkavat heitellä ja asetelmat muuttuvat nopeasti. Eipä tarvita kuin yksi skandaalinpoikanen, niin käyrät voivat sojottaa toiseen suuntaan.

On esitetty arvioita, että viimeistään siinä vaiheessa, kun kokoomus esittelee vaihtoehtobudjettinsa, puolueen käyrä alkaa laskea.

Jos kokoomus on hallituksen tekijänä, niin todennäköisinä vaihtoehtoina on kaksi pohjaa: kokoomuksen, sdp:n, vihreiden ja rkp:n muodostama sinipuna tai kokoomuksen, perussuomalaisten ja keskustan muodostama porvarihallitus. Sellaisesta saatiin esimakua jo Juha Sipilän (kesk.) aloittaessa vuonna 2015.

Näihin pohjiin liittyy epävarmuuksia. Moni kysyy, mahtuvatko kokoomus ja sdp Sanna Marinin johdolla samaan hallitukseen. Marinin ja Orpon välejä kuvailtiin tämän hallituskauden alussa jäätäviksi. Kokoomusväki ei ole unohtanut Marinin tokaisua ”eikö teitä hävetä”.

Nyt vallan kabineteista kuuluu, että Marin ja Orpo ovat puheväleissä. Mutta puheväleistä on pitkä matka samaan hallitukseen. Lisäksi hallitusohjelman tekeminen voisi olla monimutkaista. Kokoomuksen ja sdp:n talouslinjojen kytkeminen yhteen kerään ei käy helposti.

Toisen vaihtoehdon eli porvarihallituksen rustaaminen ei sekään ole helppo rasti. Keskustasta on kuulunut napakoita kommentteja, joiden mukaan he eivät halua perussuomalaisten kanssa hallitukseen. Keskusta ei myöskään lämpene vihreille, sillä tällä kaudella on nähty niin monta hankausta, ettei moiselle haluta jatkoa.

Paljon on kiinni myös keskustan kannatuksesta. Se on laahannut pitemmän ajan. Viime eduskuntavaaleissa tulos oli 13,8 prosenttia. On puhuttu, että jos puolue kirii samaan lukemaan tai sen yli, niin se on vahvasti kiinni hallituksen syrjässä.

Puolue voi olla taas kerran vaa’ankielen asemassa, kun enemmistöhallitusta kootaan. Eri asia on, mitä keskustan kenttäväki tuumaa hallitushaluista. Jos puolueen kannatus jää nykyisten gallupien tasolle, niin moni voi haluta oppositioon vahvistamaan uutta alkua.

Koska sen oikean löytyminen näyttää olevan hankalaa, niin keskustasta on väläytelty vaihtoehtoa, jossa kolme vanhaa suurta puoluetta lähtisi kokeilemaan onneaan. Puolueessa on ajattelijoita, joiden mukaan Suomi ansaitsisi tällaisen hallituksen.

Jotta tällainen syntyisi, se vaatisi kovat hallitusneuvottelut ja -ohjelman, johon pitäisi sitoutua täysillä.

Idean taustalla on huoli siitä, etteivät muunlaiset hallitukset kykene viemään läpi kaikkia tarvittavia rakenteellisia uudistuksia.

Seuraavaan hallitusohjelmaan on tehtävä uudenlainen ulko- ja turvallisuuspoliittinen kirjaus. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, elintärkeän infrastruktuurin haavoittuvuus, rajojen valvominen ja oman huoltovarmuutemme turvaaminen ovat syitä, joiden takia ohjelmaan on kirjoitettava uusi sivu.

Edelleen listalla on talouden tasapainottaminen. Oli sitten hallituksessa mitkä puolueet tahansa, niin tätä uudistusta ei voida sivuuttaa. Tähän liittyy myös työelämän uudistaminen.

Mikäli sitä olisivat pohtimassa kokoomus, keskusta ja sdp, niin ainakin voitaisiin päästä alkuun. Jos sdp ei ole mukana päättämässä, niin uudistusten eteneminen on nihkeätä, kuten on nähty. Tuloksena ovat mielenosoitukset.

Näiden lisäksi on edessä sosiaaliturvan kokonaisuudistus. Sote-uudistus saatiin lopulta maaliin, mutta sotu-paketistakaan ei ennusteta helppoa.

Kolmen vanhan koplalla on toki vaaransa. Jos hallitustyöskentely alkaisi yskiä heti alkuunsa esimerkiksi kenttäväen painostuksesta, niin poliittinen uskottavuus kärsisi. Voisi myös käydä niin, ettei tällainen hallitus saisi päätöksiä aikaan, vaikka ohjelma olisi kuinka hyvä tahansa.

Toisaalta poliittinen kenttä on ollut viime aikoina harvinaisen yhtenäinen. Suomen Nato-päätös saatiin aikaan suurella enemmistöllä ja nopeasti. Koronan hoitokin onnistui. Tältä alustalta on ehkä helpompi koota hallitus kuin miltä se nyt näyttää.