TVO: Olkiluoto 3 toimii ensimmäistä kertaa täydellä teholla

Teollisuuden Voiman Olkiluoto 3 -voimalaa esiteltiin medialle Eurajoella 5. syyskuuta 2022. Kuvassa Olkiluoto 3:n turbiinihalli. Ison sinisen kuvun sisällä on kolme matalapaineturbiinia. Oikealla oleva pienempi sininen on generaattori, jossa sähköä tehdään

Olkiluoto 3:n koekäyttö on edennyt ensimmäistä kertaa täydelle sähköteholle, kertoo Teollisuuden Voima oyj (TVO). Täydellä sähköteholla tarkoitetaan noin 1 600:aa megawattia.

Olkiluodossa tuotetaan tällä hetkellä yhteensä noin 40 prosenttia Suomen sähköstä. Kolmosreaktorin osuus siitä on noin 19 prosenttia.

Olkiluodon koekäytössä on aiemmin ollut ongelmia, jonka vuoksi varavoimaloita on jouduttu käynnistämään. Teollisuuden Voiman mukaan säännöllisen sähköntuotannon on yhä määrä alkaa joulukuussa.

Jäljellä on vielä kymmenen laitosyksikön tehoon vaikuttavaa testikokonaisuutta, joita yhtä lukuun ottamatta on testattu myös alemmilla tehotasoilla.