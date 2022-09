Pirkanmaan kansanedustajat toivovat pääministeriltä ilmoitusta ja nopeaa eduskunnan keskustelua turvallisuustilanteesta: ”Viime päivien tapahtumat kertovat siirtymisestä sodan seuraavaan vaiheeseen”

Keskustan Jouni Ovaskan mukaan viime päivien tapahtumat kertovat siirtymisestä sodan seuraavaan vaiheeseen. Venäjä myöntää ensimmäistä kertaa olevansa sodassa länttä vastaan.

Nord Stream -kaasuputkien räjähdykset, sodan jatkuminen Ukrainassa, Venäjän osittain liikekannallepano, viisumit ja rajaliikenteen lisääntyminen. Nämä ovat syitä siihen, miksi hallituksen sisältäkin toivotaan pääministerin ilmoitusta turvallisuuspoliittisesta tilanteesta.

Pallo lähti pyörimään, kun kansanedustaja, eduskunnan puolustusvaliokunnan jäsen Joonas Könttä (kesk.) kirjoitti, että pääministerin ilmoitus eduskunnalle ja parlamentaarinen keskustelu olisivat enemmän kuin tarpeen.

Samoilla linjoilla on kansanedustaja, eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan jäsen Jouni Ovaska Pirkanmaalta.

Ovaskakin toivoo, että ilmoitus saadaan mahdollisimman pian.

”Viime päivien tapahtumat kertovat siirtymisestä sodan seuraavaan vaiheeseen. Venäjä myöntää ensimmäistä kertaa olevansa sodassa länttä vastaan.”

Pääministerin ilmoitus tarkoittaa on pääministerin tai pääministerin määräämän valtioneuvoston muun jäsenen eduskunnalle antamaa suullista ilmoitusta, joka koskee ajankohtaista asiaa.

Pääministerin ilmoitusta ei lähetetä valiokuntaan käsiteltäväksi eikä siitä tehdä päätöstä, mutta siitä on mahdollisuus käydä eduskunnassa laaja keskustelu.

Kyselytunti vänkäämistä

Ovaska tviittasi jo viime viikolla asiasta. Hänen mielestään eduskunnan kyselytunti on monesti huutelua ja vänkäämistä, eikä asioihin päästä kunnolla kiinni. Siksi pääministeri Sanna Marinin (sd.) olisi syytä harkita, että hän antaa eduskunnalle ilmoituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisesta tilanteesta.

Kansanedustaja, ulkoasiainvaliokunnan varajäsen Satu Hassikin (vihr.) kertoo, että ilmoitus voisi olla tapa saada hallitus ja eduskunta keskustelemaan nopeasti kärjistyneestä tilanteesta.

Kansanedustaja Veijo Niemi (ps.) vaikuttaa eduskunnan puolustusvaliokunnassa. Hänen mielestään olisi aiheellista saada pääministerin ilmoitus. Oikea tieto on erittäin tärkeää ja se estää samalla saamasta vakavaakin väärää tietoa.

Oikean tiedon saaminen tärkeätä

Oppositiossa odotellaan niin ikään ilmoitusta.

Kansanedustaja, puolustusvaliokunnan jäsen Veijo Niemi (ps.) kannattaa ilmoituksen antamista, koska oikea tieto on tärkeätä, ja se estäisi samalla vakavaakin väärää tietoa.

Kansanedustaja, eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan varajäsen Pauli Kiuru (kok.) liittyy myös ilmoituksen kannattajiin. Hänen mukaansa turvallisuus on tärkeä teema ja nykytilanteessa se on ratkaisevan ajankohtainen.

”Kokonaisturvallisuuteen liittyy huoltovarmuus energiasta, jonka saantiin liittyy paljon epävarmuutta. Kaasuputkien räjähdykset lisäävät epävarmuutta, mikä on varmasti ollut räjäyttäjän tavoite.”

Kiuru jatkaa, että kansalaisilla on oikeus tietää, miten hallitus on varautunut mahdollisiin uhkiin.

Ulkoasiainvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Jouni Ovaska (kesk.) sanoo, että pääministerin ilmoitus ajankohtaisesta ulko- ja turvallisuuspoliittisesta tilanteesta olisi enemmän kuin perusteltu.

Merkit viittaavat sabotaasiin

Kansanedustajat pitävät todennäköisenä, että kaasuputkien räjähdykset ovat sabotaasia.

Ovaska sanoo, että siihen merkit viittaavat.

”Jotain ehkä kertoo sekin, että Venäjä on asiasta hiljaa.”

Hassi on samoilla linjoilla. ”On erittäin epätodennäköiseltä, että kolme räjähdystä tapahtuisi ajallisesti ja maantieteellisesti lähellä toisiaan.”

Kansa pelkää

Niemi ei ole huomannut, että kansan riveissä olisi alkanut ilmetä syvempää huolestumista viime päivinä. Kiurulla on toisenlaisia kokemuksia.

Hän on saanut yhteydenottoja erityisesti puhelimella ja sähköpostilla. ”Tulkintani on, että ihmiset ovat peloissaan ja kaipaavat kuuntelijaa. Moni yhteydenottaja haluaa varmistaa, että tilanteen vakavuus on ymmärretty eduskunnassa”, Kiuru sanoo.

Hassi ei arvioi, miten kansa suhtautuu, mutta kertoo itse olevansa huolissaan.

Ovaska muotoilee, että kaikkia huolestuttavat Venäjän aikeet. ”Maasta ei saada luotettavaa tietoa. On seurattava tarkkaan, mitä Venäjän ydinasedoktriini tarkoittaa.”

Kansanedustaja Satu Hassin (vihr.) mukaan on erittäin epätodennäköiseltä, että kolme kaasuputkien räjähdystä tapahtuisi ajallisesti ja maantieteellisesti lähellä toisiaan.”

Kriisiin uusia kierroksia

Niemi ei näe, että Venäjän osittainen liikekannallepano olisi suuri uhka. Se on hänen mukaansa epäonnistunut, mikä näkyy esimerkiksi pakona maasta.

Kiuru sanoo puolestaan, että tilanteen eskaloituminen on suuri uhka.

”Kriisiin tulee uusia kierroksia koko ajan ja liennytyksen suuntaan on lähes mahdotonta edetä.”

Kiuru näkee liikekannallepanon suurimpana uhkana Venäjälle itselleen, koska se voi laukaista ennakoimattomia tapahtumaketjuja.

Venäjän keskushallinnon ote omista alueistaan voi heiketä ja katketa.

”Se puolestaan avaa mahdollisuuden Venäjän hajautumiseen, alueellisiin konflikteihin, sisällissotiin sekä joukkotuhoaseiden joutumiseen nykyistäkin epävakaampiin käsiin”, hän pohtii.

Liikekannallepano voi myös laajentaa pakoa Venäjältä entisestään. Siihen taas liittyy merkittäviä riskejä vastaanottavissa maissa.

Kansanedustaja Pauli Kiuru (kok.) uskoo, että tämän viikon tapahtuminen valossa Unkari ja Turkki tarkastelevat Suomen Nato-hakemusta aikaisempaa myötämielisemmin.

Ei saa muodostua automaattia

Ovaska pitää rajanylittäjien lisääntyvää määrää suurena riskinä.

Hän korostaa, että Venäjältä pakoon lähtevät eivät ole välttämättä sotaa vastaan. Kysymys on myös Suomea laajempi. Liikekannallepanon pakoilu ei voi olla automaattinen peruste turvapaikan saamiseksi.

”Jos päästäisimme kymmeniä tai jopa satoja tuhansia nuoria venäläisiä miehiä turvapaikkaan vedoten Eurooppaan, se voisi aiheuttaa entistä enemmän epävakautta.”

Hassi jatkaa, että liikekannallepano, joka ei varsinaisesti vaikuta osittaiselta, uhkaa eniten niitä miehiä, jotka heitetään rintamalle. ”Uutisten mukaan varsin huonosti varustettuina”.

Hassin mukaan liikekannallepanon seuraukset voivat uhata myös Putinin asemaa.

Aitaa rajalle

Kiurun mukaan raja pitäisi saada kiinni käytännössä kokonaan. ”Diplomaattisuhteet on syytä toki säilyttää ja siihen liittyvä hyvin rajallinen liikenne.”

Niemen mukaan rajakysymys pitäisi nyt hoitaa niin, että maahantulo estettäisiin ja aitaa rakennettaisiin tietyille osin rajaa.

Ovaskan mukaan hallitus kuuntelee rajaviranomaisten ehdotuksia esimerkiksi raja-aidoista. Hän jatkaa, että hallituksen on käytävä asia pikaisesti läpi.

Hassi on samaa mieltä hallituksen kanssa siitä, että Venäjältä Suomeen tulo turistiviisumilla pitäisi keskeyttää. Hän kuitenkin korostaa, että turvapaikkahakemusten yksilöllinen arviointi pitää olla mahdollista.

Iltakoulusta uutisia

Pääministeri Marin kertoi sosiaalisessa mediassa, että hallitus käsittelee iltakoulussaan ulko- ja turvallisuuspoliittista tilannetta sekä siihen liittyviä kysymyksiä keskiviikkona. Aiheesta järjestetään lehdistötilaisuus iltakoulun jälkeen.

Keskustelujen odotetaan liittyvän ainakin viisumikysymyksiin.

Vain kaksi sinettiä puuttuu

Pauli Kiuru uskoo, että tämän viikon tapahtuminen valossa Unkari ja Turkki tarkastelevat Suomen Nato-hakemusta aikaisempaa myötämielisemmin.

Slovakian parlamentti ratifioi jäsenyyden tiistaina. Nyt Naton 30 jäsenmaasta 28 on näyttänyt vihreää valoa Suomen Nato-jäsenyydelle. Jäljellä ovat siis enää Unkari ja Turkki.