Kotimaa

Marin: Suomi tarvitsee ripeästi viranomaisilta uudelleenarvion turvallisuusuhista, valtiojohto kokoontuu lähipäivinä

Marinin mukaan hallituksen tahto on hyvin selkeä ja se on yhteinen. Venäläisten matkailu on saatava loppumaan ja myös kauttakulku Suomen läpi.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoo, että Suomi tarvitsee viranomaisilta uudelleenarvioinnin turvallisuusuhista. Syynä tähän on muun muassa se, että Venäjä ilmoitti eilen osittaisesta liikekannallepanosta. Marinin mielestä uusi arvio on tehtävä nopeasti. Hän sanoi, että valtiojohto kokoontuu lähipäivinä käsittelemään turvallisuustilannetta. Marinin mukaan hallituksen tahto on hyvin selkeä ja se on yhteinen. Venäläisten matkailu on saatava loppumaan ja myös kauttakulku Suomen läpi. Marin kommentoi asiaa medialle eduskunnassa kyselytunnin jälkeen.