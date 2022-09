Lähteekö Sanna Marin ehdokkaaksi eduskuntavaaleissa Helsingistä vai Pirkanmaalta? Pääministerin nimi puuttuu ehdokaslistalta Pirkanmaalla

Helsingin vaalipiirin toiminnanjohtaja Tuomas Finne sanoo Helsingin piirin ottavan mielellään Sanna Marinin ehdokkaaseen. Pirkanmaalla demarit mielivät ehdokaslistalleen myös entistä pormestaria Lauri Lylyä.

Pirkanmaan sosiaalidemokraatit asetti keskiviikkona 17 kansanedustajaehdokasta ehdolle kevään eduskuntavaaleihin, mutta tyhjäksi jäi vielä kaksi paikkaa. Listalta puuttuu kovin nimi: tamperelainen pääministeri, sdp:n puheenjohtaja Sanna Marin, 36.

”Lähdemme siitä, että hän on ykköshenkilö. Asia on äärimmäisen tärkeä meille. Hänen keräämänsä äänimäärä on sitä luokkaa, että hän tuo merkittävän lisän ehdokaslistaan”, sanoo Pirkanmaan sosiaalidemokraattien toiminnanjohtaja Harri Sandell.

Hän sanoo odotuksena olevan, että Marin on ehdolla nimenomaan Pirkanmaalla eikä Helsingin vaalipiiristä. Eduskuntavaalit poikkeavat kunta- ja aluevaaleista siinä, että ehdokkaaksi voi asettua missä vaalipiirissä tahansa. Tällä haavaa Marinilla on asunnot Tampereella ja Helsingissä sekä lisäksi hän asuu pääministerin virka-asunnolla Kesärannassa.

”Pidän erittäin todennäköisenä, että Marin asettuu ehdolle Pirkanmaalta. Me lähdemme siitä”, Sandell sanoo.

Sandellin mukaan sdp:n Pirkanmaan kansanedustajaehdokkaiden listan pitää olla täynnä viimeistään marraskuussa.

”Onhan näitä siirtoja tehty”

Sdp:n Helsingin piiristä on asetettu eduskuntavaaleihin ehdolle jo 16 ehdokasta ja lisäksi yksi paikoista on varattu sdp:n suomenruotsalaisen piirin ehdokkaalle. Avoinna on siis vielä kuusi paikkaa. Piirin toiminnanjohtaja Tuomas Finne sanoo, ettei puheenjohtaja Marinin ehdokkuudesta Helsingissä ole keskusteltu, mutta lisää, että kaikki on mahdollista ja auki. ”Emme me kieltäydy. Kyllä me hänet mielellämme otamme, mutta se on tietenkin Sannan oma päätös. Tietenkin piiri keskustelee puolueen kanssa ehdokkaiden kokonaisuudesta ja siinä varmasti puheenjohtajankin nimi esiintyy.”

Finne kertoo Helsingin piirin lähteneen siitä, että Marin on vahvasti pirkanmaalainen ehdokas ja ehdolla Pirkanmaalla. ”Mutta nythän häntä ei Pirkanmaan listalla ole.”

Finne katsoo, että sillä, missä Marin on ehdokkaana, on vaikutusta paitsi kyseisen vaalipiiriin äänimäärään, myös puolueen saamaan kokonaisäänimäärään. ”Onhan näitä siirtoja tehty.”

Esimerkiksi liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) siirtyy nyt Uudenmaan vaalipiiristä Helsingin vaalipiiriin.

Lauri Lyly harkitsee

Toinen demari, jota sosiaalidemokraateissa toivotaan Pirkanmaan ehdokaslistalle, on Tampereen entinen pormestari, ammatillisen keskusjärjestön SAK:n entinen puheenjohtaja Lauri Lyly, 69.

”Siinä on toinen kova nimi. Olemme häntä pyytäneet, mutta hän ei ole vielä antanut suostumustaan”, Sandell sanoo ja lisää, ettei Lyly ole toisaalta kieltäytynytkään ehdokkuudesta, vaan on luvannut harkita sitä.

Lauri Lyly kertoo ratkaisevansa asian viimeistään marraskuussa. ”Tässä on tullut paljon positiivisia kannanottoja. Kun lähden johonkin, lähden täysillä. Kansanedustajan työ, jos sinne asti pääsee, on ykköspaikka”, hän sanoo.

Lyly oli Tampereen pormestari vuosina 2017–2021. Hän on Tampereen kaupunginvaltuutettu ja Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston puheenjohtaja. ”En ole mieltänyt jääväni eläkkeelle.”

Pirkanmaan viidestä demarikansanedustajasta ehdolle eduskuntavaaleihin on asetettu jo kolme: Marko Asell, Ilmari Nurminen ja Pia Viitanen. Vuodesta 1987 lähtien eduskunnassa istunut Jukka Gustafsson on ilmoittanut jättävänsä kansanedustajuuden.

Eduskuntavaalit käydään 2. huhtikuuta ensi vuonna.