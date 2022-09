Suomi toimittaa Ukrainaan asuntoja talveksi, mutta niiden hankinta huolettaa yrityksiä – Kansanedustaja: Maskikauppojen virhe ei saa toistua

Kansanedustaja Pauli Kiuru (kok.) penää selviä pelisääntöjä, jotta alan yritykset voivat osallistua tarjouskilpailuun.

Talvi on tulossa ja Ukrainaan tarvitaan kiireesti uutta majoitustilaa.

Ukrainan omasta pyynnöstä Suomi aikoo toimittaa väliaikaisia perheasuntoja vähintään kahdelle sadalle kotinsa sodassa menettäneelle. Lisäksi Ukrainaan lähetetään kymmenkunta liikuteltavaa majoitustilaa pelastushenkilöstön käyttöön.

Ulkoministeriö hankkii asunnot, ja sisäministeriö toimittaa ne Ukrainaan EU:n kautta.

Maskivirhe ei saa toistua

Tavoite on kannatettava, mutta nyt on tullut hieman mutkia matkaan, koska rakennusalan yritykset ovat törmänneet omien sanojensa mukaan salamyhkäisyyteen valtion hankintapäätöksissä.

Taloudellisesti kyse on isoista tilauksista yrityksille. Pirkanmaalainen kansanedustaja Pauli Kiuru (kok.) on saanut yhteydenottoja yrittäjiltä. Koska rakennusteollisuus on altis vääristymille, kartelleille ja jopa korruptiolle, niin alan yrittäjät katsovat, että kaiken pitää olla mahdollisimman avointa ja yksiselitteistä.

Kiuru korostaa, että hankinnoissa on mentävä hankintalain ja julkisuuslain hengen mukaisesti ja avoimesti. Hän muistuttaa koronaepidemian alussa tehdyistä maskikaupoista, jotka tehtiin kovalla kiireellä suorahankintana. ”Jälki oli rumaa.”

Kiuru jatkaa, että yritykset ovat ilmaisseet huolensa hankinnan toteutuksesta sekä mahdollisista puutteista avoimuudessa. ”On ymmärrettävää, että alalla toimivat yritykset olisivat olleet kiinnostuneita osallistumaan tarjouskilpailuun, mikäli sellainen olisi järjestetty.”

Kiuru teki keskiviikkona asiasta kirjallisen kysymyksen. Hän tiedustelee, onko perheasuntojen ja majoitustilojen hankinta toteutettu suorahankintana, ja kuinka monta yritystä on valittu mukaan toimittajiksi.

Edelleen hän kaipaa vastausta siihen, millä perusteilla suorahankintaan osallistuneet yritykset on valittu, ja onko niiltä vaadittu osaamista ja kokemusta sotatoimialueista. ”Eräs yrittäjä ihmetteli tätä vaatimusta.” Kiuru jatkaa, että yritysten pitäisi saada tutustua hankintapäätökseen sekä siihen liittyviin asiakirjoihin.

Hän antaa kiitosta siitä, että Ukrainaa autetaan, ja että apua saadaan nopeasti perille ennen talven tuloa. ”Mutta on tärkeätä, että yritykset ovat selvillä prosessin eri vaiheista.”

Paljon yrityksiä

Hankinnoissa on noudatettava hankintalakia. Asiakirjojen julkisuus on perusteltu julkisuuslaissa.

”Pääsääntönä hankintalaissa on julkisten hankintojen kilpailuttaminen. Suorahankinta on poikkeus tästä pääsäännöstä. Esimerkiksi äärimmäinen kiire voi muodostaa poikkeuksen.”

Kiurun tietojen mukaan Suomessa on karkeasti arvioiden noin sata alan yritystä, joilla voisi olla edellytykset osallistua tarjouskilpailuun ja tuotantoon. Mukana on myös pirkanmaalaisia yrityksiä.

Mutta pystyykö yksi yritys kaikkeen?

”On epäilty, ettei mikään yritys pysty lyhyessä ajassa vastaamaan yksin tilaukseen. Se edellyttäisi isoja varastoja ja runsasta vapaata tuotantokapasiteettia.”